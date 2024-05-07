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    22:03, 06 Май 2024 | GMT +6

    Из города Кульсары после паводков откачали 4,3 миллиона кубометров воды

    паводки
    Фото: ДЧС Атырауской области

    Из города Кульсары Атырауской области после паводков откачали 4,3 миллиона кубометров воды, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщила группа по связям с общественностью департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, в Кульсары продолжается работа по ликвидации последствий наводнения. Всего откачано около 4,3 миллиона кубометров воды.

    По данным акимата Жылыойского района, наводнением повреждены 2 920 частных и 19 многоэтажных домов. В связи с этим, поступили заявления от 3 878 жителей на получение единовременной социальной помощи. Социальные выплаты в размере 100 месячных расчетных показателей получил 3 591 человек,.

    паводки, ДЧС
    Фото: ДЧС Атырауской области

    — Начата дезинфекция объектов в городе Кульсары, которые были затоплены 18 апреля. До 4 мая была проведена дезинфекция 2 033 частных домов, 11 многоквартирных домов, 28 социальных, 60 административных объектов и объектов предпринимательства. За прошедшее время утилизированы 318 трупов мелкого рогатого скота, 9 — крупного рогатого скота, 3 — верблюдов, 528 — кур, 55 — собак, — сообщили в акимате района. 

    Принято 2 818 заявлений от жителей на возмещение ущерба.С 24 апреля по 4 мая от жителей поступили заявления о пропаже 695 голов мелкого рогатого скота, 102 голов крупного рогатого скота, 54 лошадей, 32 верблюдов, 543 кур.

    паводки, ДЧС
    Фото: ДЧС Атырауской области

    Напомним, аким Атырауской области Серик Шапкенов дал поручение завершить оценку ущерба от наводнения в городе Кульсары в течение двух недель. 

    паводки, пожарные машины
    Фото: ДЧС Атырауской области

     

    Теги:
    Соцвыплаты Атырауская область ДЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Компенсация Режим ЧС Компенсация за скот Паводки в Казахстане Ущерб Паводки
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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