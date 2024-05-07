Из города Кульсары после паводков откачали 4,3 миллиона кубометров воды

Из города Кульсары Атырауской области после паводков откачали 4,3 миллиона кубометров воды, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщила группа по связям с общественностью департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, в Кульсары продолжается работа по ликвидации последствий наводнения. Всего откачано около 4,3 миллиона кубометров воды.

По данным акимата Жылыойского района, наводнением повреждены 2 920 частных и 19 многоэтажных домов. В связи с этим, поступили заявления от 3 878 жителей на получение единовременной социальной помощи. Социальные выплаты в размере 100 месячных расчетных показателей получил 3 591 человек,.

Фото: ДЧС Атырауской области

— Начата дезинфекция объектов в городе Кульсары, которые были затоплены 18 апреля. До 4 мая была проведена дезинфекция 2 033 частных домов, 11 многоквартирных домов, 28 социальных, 60 административных объектов и объектов предпринимательства. За прошедшее время утилизированы 318 трупов мелкого рогатого скота, 9 — крупного рогатого скота, 3 — верблюдов, 528 — кур, 55 — собак, — сообщили в акимате района.

Принято 2 818 заявлений от жителей на возмещение ущерба.С 24 апреля по 4 мая от жителей поступили заявления о пропаже 695 голов мелкого рогатого скота, 102 голов крупного рогатого скота, 54 лошадей, 32 верблюдов, 543 кур.

Фото: ДЧС Атырауской области

Напомним, аким Атырауской области Серик Шапкенов дал поручение завершить оценку ущерба от наводнения в городе Кульсары в течение двух недель.