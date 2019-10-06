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вчера 22:20
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вчера 18:00
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вчера 13:26
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вчера 10:15
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Из дымящейся квартиры cпасли парализованного мужчину в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Из дымящейся квартиры в Ауэзовском районе Алматы, пожарные вынесли парализованного мужчину, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Звонок на пульт 101 ДЧС от обеспокоенных соседей о сильном запахе гари в подъезде дома № 302 микрорайона Мамыр поступил в субботу в 20 ч. 21 минут.
По прибытию на место происшествия, спасатели быстро установили очаг задымления — это квартира на третьем этаже девятиэтажного дома.
«По словам соседей, в квартире мог находиться человек. Когда они вскрыли входную дверь в квартиру, то на пороге увидели пожилого мужчину. Он лежал на полу, возле двери и находился без сознания. На носилках сотрудники специализированной пожарной части №6 вынесли 67-летнего мужчину на свежий воздух, на улицу и передали врачам», - проинформировали в ДЧС.
Как оказалось, едкий запах и сильное задымление в комнатах произошло в результате сгорания пищи на газовой плите.
Пострадавший – Тлепалов Сергей Петрович, 1952 года рождения – имеет инвалидность, у него парализована левая сторона. Надышавшись продуктами, хозяин дома потерял сознание и просто не успел дойти до двери.
Летального исхода удалось избежать, благодаря бдительности соседей. Все обошлось благополучно. Утром, 6 октября пострадавший был выпущен из больницы.
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