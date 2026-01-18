Из чего делают балкымыз в Талдыкоргане

Идея создания отечественного балкымыза у Мадияра Туебаева появилась во время работы в западных регионах страны — Актау, Атырау и Кульсары, где он впервые попробовал этот напиток.

Тогда, по его словам, возник вопрос о целесообразности производства популярного молочного продукта.

— Мы работали с молоком из разных регионов: Акмолинской области, Павлодара, Алматы и Иссыка. Но самое подходящее молоко для воссоздания настоящего вкуса, близкого к башкирскому кымызу, оказалось именно из Текели. Мы используем сочетание коровьего и кобыльего молока — и именно эта комбинация дарит напитку мягкое приятное послевкусие, — рассказывает Мадияр Туебаев.

Фото: Дмитрий Ерофеев

Основу талдыкорганского балкымыза составляет натуральное коровье и кобылье молоко, мёд и живые полезные лактобактерии.

По словам производителей, важную роль играет именно местное сырье: разнотравье Жетысу напрямую влияет на вкус и качество молока. Оно делает его более насыщенным и полезным.

Производственный цех открылся в Талдыкоргане в мае 2025 года. Сегодня здесь работают пять человек, а суточный объем производства достигает 600 литров. При необходимости предприятие готово увеличить выпуск до трех тонн в день.

Бизнес Мадияр Туебаев развивает вместе со своей супругой Айгерим Шаландиевой. Как подчеркивают предприниматели, все основано не только на расчете, но и на желании сохранить национальные традиции.

Фото: Дмитрий Ерофеев

— Мы пришли к этому производству с целью донести до народа традиции, идущие от наших предков, и предложить полностью натуральный продукт с чистым составом как альтернативу вредным напиткам. Особенность нашего балкымыза в том, что он готовится из натурального кобыльего молока и ферментируется с добавлением меда. В составе напитка — живые лактобактерии, которые способствуют улучшению пищеварения и укреплению иммунитета, — делится Айгерим Шаландиева.

Ассортимент предприятия не ограничивается только балкымызом. Здесь также производят айран, тан и йогурт. Вся продукция изготавливается без искусственных добавок и позиционируется как полезная альтернатива промышленным напиткам.

Сам Мадияр Туебаев по образованию — специалист в сфере международной торговли и экономики. Несколько лет он проработал финансовым аналитиком в западных регионах страны, а затем принял решение вернуться в родной Жетысу и начать собственное дело с нуля.

Фото: Дмитрий Ерофеев

— Я с детства увлекался кулинарией, особенно нашей национальной кухней. Работая аналитиком, понял, что в регион завозится большое количество медового кумыса, произведенного за рубежом. Тогда и решил наладить собственное производство здесь, у нас. Мы вложили около 40 миллионов тенге собственных средств. Сегодня производим 600 литров в день, но можем и больше — все зависит от спроса, — говорит он.

Пока продукция реализуется только в области Жетысу. Однако в планах — выход на рынки других регионов Казахстана, развитие импортозамещения и экспортные поставки.

Молодые супруги уже 10 лет в браке, воспитывают двух дочерей и уверены, что именно уважение к традициям, взаимная поддержка и честный труд помогли им успешно реализовать их мечту: открыть собственное полезное для общества дело.

Фото: Дмитрий Ерофеев

К слову, в 2025 году на поддержку малого и среднего бизнеса в области Жетысу направлено 5,9 млрд тенге. Благодаря реализуемым мерам государственной поддержки по состоянию на 1 декабря 2025 года в регионе функционируют более 63 тыс субъектов МСБ, что на 4% превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

