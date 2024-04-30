Из более 1000 затопленных домов в ЗКО 413 признаны непригодными для проживания

Во время паводка в Западно-Казахстанской области повреждены 1 311 домов. Из них в Каратобинском районе 116, в Сырымском 243, в Борлинском 218, Теректинском 649, Байтерекском 62, Таскалинском 6, в городе Уральске 17, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил руководитель управления строительства ЗКО Алибек Антазиев на брифинге Службы региональных коммуникаций, в 1 150 домах была проведена техническая проверка, по итогам которой признаны непригодными для дальнейшего проживания 413 домов, в том числе в Каратобинском районе 90, в Сырымском 114, в Теректинском 81, в Байтерекском 6, в Борлинском 121.

Фото: Ғайсағали Сейтақ/Kazinform

По словам А.Антазиева, заявления от пострадавших граждан продолжают поступать, в связи с чем техническая проверка домов продолжается.

- Строительство жилых домов будет вестись на основе типовых проектов, утвержденных центральными государственными органами. С этой целью разработаны 3 эскизных проекта. Это трехкомнатный индивидуальный дом площадью 80 квадратных метров и двухквартирный дом площадью 160 квадратных метров. Жилые дома будут сдаваться в эксплутацию со всеми инженерными сетями, с чистовой отделкой. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить жильем людей, дома которых признаны непригодными, – сказал А.Антазиев.

Фото: Ғайсағали Сейтақ/Kazinform

В настоящее время в указанных районах определены земельные участки под новые жилые дома на незатапливаемых территориях, ведутся геологические и топографические съемки.

Соответственно, определены проектные организации, которые будут вести привязку на основе утвержденных типовых проектов. В Каратобинском районе – ТОО «СтройКонсалтинг», в Сырымском - ТОО «Shine Project», в Теректинском – ТОО «Smаrtech», в Борлинском – «ЕвроПлюс», а также составлен список местных подрядных организаций, которые будут строить дома. Ведутся подготовительные работы.

Фото: Ғайсағали Сейтақ/Kazinform

Как сообщил руководитель управления, общественный фонд «Қазақстан халқына» и акимат Западно-Казахстанской области заключили меморандум о строительстве жилых домов для семей, пострадавших от наводнения в Сырымском районе. В рамках меморандума за счет средств фонда, на основе типовых проектов, будут построены 114 домов.

- В остальных районах новые дома на месте признанных негодными планируется построить за счет средств компании «КПО б.в.», представителей местного бизнеса и благотворительных фондов. В соответствии с поручением Главы государства, по жилым домам строительно-монтажные работы начнутся в мае, они будут закончены к отопительному сезону. Жители, чьи дома признаны непригодными, не останутся без жилья, со стороны государства будет оказана всемерная помощь, – сказал А.Антазиев.

Напомним, ранее сообщалось что уровень воды в реке Жайык (Урал) в Уральске снижается.