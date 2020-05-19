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Из Атырау в Мактаарал прибыло 20 тонн рыбы

19 Мая 2020, 11:43
Из Атырау в Мактаарал прибыло 20 тонн рыбы

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 20 тонн рыбы и гуманитарной помощи на сумму 12 миллионов тенге привезли в Мактааральский район Туркестанской области из Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Помощь оказана при поддержке акима Атырауской области, председателя Атырауского областного филиала партии «Nur Otan» Махамбета Досмухамбетова.

Решение отправить мактааральцам рыбу было принято на общем собрании первичной партийной организации «Дамбы» Атырауского городского филиала партии «Nur Otan». Сегодня продукция атырауских рыбаков производственного кооператива «Амангельды» (учредитель - Мурат Амиргалиев) была доставлена в Мырзашоль.

Кроме того, были доставлены продукты питания и одежда от компании «Транссервис Акжол». Директор данной компании и руководитель каравана помощи Отеген Айнабеков сказал, что многие атыраусцы изъявили желание помочь пострадавшему от подтопления населению района.

Ранее сообщалось, что после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате чего наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению нескольких населенных пунктов в этом районе.

В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области была объявлена чрезвычайная ситуация.

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Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе. Правительство приступило к строительству более тысячи домов в Туркестанской области для граждан, лишившихся жилья в результате подтопления после аварии на водохранилище в Узбекистане.

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