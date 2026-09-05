Из Астаны в село: почему жители столицы выбирают жизнь в Акмолинской области

Работа, жилье и помощь с переездом — такие условия предлагают новым жителям в некоторых селах Акмолинской области. Почему астанчане меняют столицу на село и каких специалистов особенно ждут в регионе — в материале корреспондента Kazinform.

«Вот это я понимаю — забота о своих работниках»

Жительница Астаны Гульден Баймукан поделилась на своей страничке в Threads приятной новостью. Семья переехала из столицы в одно из сел Акмолинской области, где им сразу же предоставили дом, да еще и с мебелью.

— Мужу выдали жилье в селе Маншук Маметова, Акмолинская область, Целиноградский район. 60 км от г. Астаны. В селе есть школа — казахский и русский язык обучения, детский сад. Напомню, муж работает тут сварщиком. Переехали всего-то пару дней назад (в конце августа 2026 года). Сейчас обустраиваемся. Дочь в школу пойдет в 1 класс. Сыновья в садик. Я выйду на работу как обустрою детей. В селе есть крестьянское хозяйство, молочная ферма, — рассказала на своей странице женщина.

На выставленном видео просторный дом с несколькими комнатами и кухней, а также подаренной мебелью.

— Когда мужу на работе выдали не только жилье, но еще и мебель! Вот это я понимаю — забота о своих работниках! , — подписала Гульден.

Комменаторы поздравили женщину с таким удачным переездом, отметив, что это лучше, чем платить огромные деньги за съем жилья в столице. «Очень классно! Чем в Астане впустую тратить всю ЗП на аренду, лучше жить недалеко от Астаны в хорошем доме. Очень рада за вас!», «Вау, как классно! Я бы тоже хотела так в спокойном районе работать! Счастья вам на новом месте!» — пожелали семье.

Сама Гульден отметила, что жизнь в Астане действительно весьма дорогая.

— Аренда, коммуналка, дорога, бензин, суета. За квартиру почти 200 000 уходило, — написала девушка.

Некоторым комментаторам настолько понравились условия проживания Гульден, что они начали интересоваться, есть ли в селе еще вакансии и могут ли они претендовать на них.

Аким Целиноградского района Дарын Сабырғали отметил, что такие переезды, как описан в соцсетях, для сел района не редкость. Количество жителей в пристоличной зоне растет с каждым днем. Большинство переезжают именно из Астаны. Привлекает многое.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

— У нас сейчас насчитывается более 200 тысяч человек по району. Буквально за полтора года по статистике 7-8 тысяч человек встали у нас на регистрацию. Местные предприниматели стараются приезжим предоставить все условия. Все наши села освещены, имеют детские площадки, дома газифицированы. Даже теплая остановка с кондиционером установлена. То есть для комфортного проживания есть все. В селе Маншук Маметова работает большое предприятие. Его руководитель обеспечивает более 300 человек рабочими местами. Там и зарплата хорошая — не менее 500 тысяч тенге в месяц. Рядом их молочно-товарная ферма, для рабочих он строит квартиры и дома. Есть школа, детский сад. По программе построены по нашему району 16 ФАПов. А еще у нас тут чистый воздух! Сейчас в селе Маншук Маметова проектируется комьюнити-центр, это уникальный проект, который будет вмещать кинотеатр, спортзал, дом культуры, — пояснил аким.

Ищем жителей: все предоставим

Но бывают и другие ситуации. Не так давно в соцсетях завирусилось объявление.

— Небольшое село Чапаевское Жаксынского района Акмолинской области ищет новых жителей. Из-за оттока населения, как и во многих сельских населенных пунктах, здесь возникла необходимость сохранить местную школу. Для этого в село приглашают семьи с детьми, готовые переехать и начать новую жизнь. Работу предлагает ТОО «Шункырколь», входящее в состав агрофирмы TNK. Предприятию требуются механизаторы, конюхи, рабочие и главные специалисты, — говорилось в объявлении.

Из текста следовало, что будущим сотрудникам гарантируют жилье, официальное трудоустройство, достойную заработную плату и ее своевременную выплату. Новоселам даже готовы помочь с переездом.

Аким села Чапаевское Мария Жекебатырова в разговоре с корреспондентом агентства отметила: на сегодняшний день в селе всего 270 жителей, из них 56 детей.

— Да, мы ищем жителей, которые будут работать здесь — со стороны ТОО они будут обеспечены работой, зарплатой, жильем. У нас село маленькое, есть школа, и самое главное — сохранить сейчас ее. Общеобразовательная школа у нас по 11 класс, но с каждым годом детей все меньше. В основном люди переезжают в город или райцентр. Поэтому мы и приглашаем семьи с детьми в первую очередь. А ТОО решило поддержать таким образом переселенцев, — поделилась Мария Жекебатырова.

По словам акима, в селе нет ни одного безработного. Все заняты в ТОО, занимающемся растениеводством и животноводством, или в школе. Всем приезжим, вне зависимости от образования и умения, работу найдут, но в первую очередь, требуются, конечно, механизаторы и животноводы.

Фото: акимат Целиноградского района

— После публикации объявления было много звонков, но пока все на уровне разговоров. География большая: звонили в основном с юга страны — из Тараза, Шымкента, Алматы, многие хотели к нам. Были желающие также из Астаны и Экибастуза. Но пока никто из них не приехал, — с сожалением добавляет аким.

Какие специалисты нужны Акмолинской области

Между тем, по данным электронной биржи труда enbek.kz, на 2 сентября в Акмолинской области насчитывается 2 667 объявлений на 4 847 вакансий. Больше всего вакансий в городах Кокшетау (696) и Степногорске (355), а также Бурабайском районе (334).

На сайте можно также узнать, в каких случаях работодатель предоставляет жилье. Таких объявлений по региону всего 24 на 35 вакансий. Больше всего — пять — предлагает Астраханский район, где три вакансии выставлены от основной средней школы села Булакты. В дополнительных условиях к объявлениям идет доплата к должностному окладу (100 000, 200 000 или 300 000 в зависимости от должности) и обеспечение жильем. В районе Биржан Сал все четыре вакансии — медики. Во всех случаях соискателям обещают обеспечение жильем и подъемное пособие (от 100 000 акушерке до 8 500 000 узким специалистам).

Фото: акимат Целиноградского района

Всего среди 24 объявлений о поиске специалистов с предоставлением жилья 11 касаются сферы медицины и фармацевтики, семь — образования и воспитания, три — производства, два — сельского хозяйства и одно — энергетики.

По данным Центра трудовой мобильности по Акмолинской области управления координации занятости и социальных программ региона, дефицит рабочих специалистов в сельской местности области ощущается значительно острее, чем в городах. В регионе сохраняется дефицит медицинских специалистов — общий уровень укомплектованности врачей составляет примерно 71%, а среднего медперсонала — 85%. При этом значительная часть нехватки — именно в сельских районах. На начало года региону не хватало около 190 врачей, и большая часть этих вакансий приходилась на сельские территории.

— В сельском хозяйстве по Акмолинской области, наблюдается острый дефицит квалифицированных специалистов, таких как: агрономов, ветеринаров, инженеров и других аграрных рабочих. Основной причиной является низкие доходы и массовый отток молодежи в города. Города, особенно Кокшетау и другие районные центры, относительно лучше укомплектованы кадрами, поскольку предлагают более высокие зарплаты, инфраструктуру, образовательные и карьерные перспективы. Но даже в городах остаются дефицитные позиции, — пояснили в ведомстве.

Особую потребность в кадрах испытывают сельскохозяйственные формирования региона каждую весну. В апреле текущего года, по данным управления сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области, на 146 предприятиях имелось 1 019 вакансий. Наибольшие количество предприятий с потребностью в кадрах в весенний период наблюдалось в Аккольском, Жаксынском, Жаркаинском и Бурабайском районах.

Фото: акимат Целиноградского района

После проверки данных Центром трудовой мобильности области из 1 019 вакансий подтверждено было 580, а актуальных постоянных вакансий без учета низкоквалифицированных насчитывалась 181. При этом предприниматели признавались: в отсутствие местных предложений они искали именно приезжих специалистов. У многих для этого имелись общежития, некоторые работодатели готовы были даже строить для работников жилье, правда, не было четкого механизма возмещения или субсидирования затрат на строительство и были проблемы с выделением участка для ИЖС.

На сегодняшний день для медиков и учителей, переезжающих в сельскую местность, действует программа «С дипломом в село», согласно которой им предоставляют подъемные и помогают приобрести (арендовать) жилье.

В целом, по данным центра трудовой мобильности региона, в стране действует программа добровольного переселения, которая направлена на улучшение условий жизни граждан, обеспечение трудовыми ресурсами регионы с нехваткой рабочей силы, содействие занятости переселенцев, поддержку адаптации переселенцев в новом регионе.

Решивший перебраться в другой регион может рассчитывать на субсидию на переезд (единовременную), компенсацию арендной платы до 12 месяцев, сертификат экономической мобильности. Вам могут дать гранты на новые бизнес-проекты, подобрать вакансию с учетом опыта, оказать содействие в трудоустройстве через Карьерный центр и даже переобучить по желанию.

В случае межрегионального переселения есть меры господдержки как для прибывшего, так и для работодателя. Последнему единовременно предоставляется субсидия на трудоустройство за каждого работника, принятого при условии трудоустройства на постоянную работу и обеспечения жильем со сроком не менее двух лет, либо возмещается часть расходов работодателя при условии предоставления служебного жилища работнику и трудоустройстве на постоянную работу со сроком не менее пяти лет.

Фото: акимат Целиноградского района

Напомним, ранее мы писали, как в Костанайской области пытаются спасти села от исчезновения.