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Из аэропорта Туркестана увеличат число международных рейсов

3 Апреля 2021, 13:18
Из аэропорта Туркестана увеличат число международных рейсов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 3 мая 2021 года авиакомпания Turkish Airlines планирует запустить регулярные пассажирские рейсы из духовной столицы тюркского мира - города Туркестана - в Стамбул, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и и инфраструктурного развития РК.

Турецкая авиакомпания будет выполнять регулярное авиасообщение между городами Туркестан и Стамбул на воздушном судне типа Б-737 с частотой 3 рейса в неделю (вторник, четверг, суббота).

Кроме того, с 17 мая 2021 года отечественный лоукост перевозчик Fly Arystan (группа компании «Эйр Астана») планирует увеличить выполняемое количество рейсов между городами Туркестан и Стамбул до 7 рейсов в неделю (ежедневно).

Таким образом, уже в мае текущего года между двумя городами ожидается выполнение 10 регулярных пассажирских рейсов в неделю.

Вместе с тем в планах запуск новых рейсов из Туркестана в Бишкек (Кыргызстан), Ташкент (Узбекистан) и других.

Отмечаем, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.


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