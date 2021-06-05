Из аэропорта Нур-Султана задерживаются два авиарейса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из аэропорта Нур-Султана задерживаются два рейса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Из международного аэропорта Нурсултан Назарбаев задерживается рейс авиакомпании SCAT 765 по направлению Нур-Султан-Атырау. По расписанию должен был вылететь в 13:55, вначале задерживался до 18:00, после был задержан до 19:30, теперь до 00 часов. Причина задержки - неисправность воздушного судна.



Также задерживается рейс авиакомпании SCAT по направлению Нур-Султан-Актобе. Причина - позднее прибытие воздушного судна. Пассажиров просим отнестись с пониманием, так как их безопасность - в приоритете. Все вопросы касательно вылетов просим направлять в колл-центр авиакомпании», - сообщил Анвар Шалекенов.