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    20:30, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Из аэропорта Нур-Султана задерживаются два авиарейса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из аэропорта Нур-Султана задерживаются два рейса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

    «Из международного аэропорта Нурсултан Назарбаев задерживается рейс авиакомпании SCAT 765 по направлению Нур-Султан-Атырау. По расписанию должен был вылететь в 13:55, вначале задерживался до 18:00, после был задержан до 19:30, теперь до 00 часов. Причина задержки - неисправность воздушного судна.

    Также задерживается рейс авиакомпании SCAT по направлению Нур-Султан-Актобе. Причина - позднее прибытие воздушного судна. Пассажиров просим отнестись с пониманием, так как их безопасность - в приоритете. Все вопросы касательно вылетов просим направлять в колл-центр авиакомпании», - сообщил Анвар Шалекенов.


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