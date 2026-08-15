Куда исчезли автобусы: в Костанайской области за пять лет вдвое сократилось число маршрутов

За пять лет число межрайонных автобусных маршрутов в Костанайской области сократилось с 40 до 20. Регулярным сообщением охвачено только 48% населенных пунктов с населением более 100 человек. Почему перевозчики отказываются от рейсов и какие направления жители просят вернуть — в материале корреспондента агентства Kazinform.

От 40 маршрутов осталось 20

По данным Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области, сегодня в регионе действуют 20 регулярных межрайонных автобусных маршрутов, которые обслуживают 10 перевозчиков.



Как заявили в ведомстве, в период с 2021 по 2025 годы вместе с закрытием части направлений снизился и общий пассажиропоток на межрайонных перевозках. Действующая маршрутная сеть связывает областной центр с Житикарой, Карасу, Лисаковском, Аркалыком, Амангельдинским, Аулиекольским и Сарыкольским направлениями, а также рядом сел и промежуточных населенных пунктов.

Сильно различается и протяженность маршрутов. Один из самых дальних — «Амангельды — Костанай — Амангельды»: расстояние в одну сторону составляет 440 км. Маршрут Костанай — Житикара составляет 231 км, Троебратское — Костанай — 244 км, а один из маршрутов через Камысты и Житикару — 283 км. Наиболее коротким из представленных в реестре является направление Костанай — Большая Чураковка — Костанай — 63 км.

При этом полноценная транспортная доступность обеспечена далеко не во всех районах. По официальным данным, без автобусного сообщения сегодня остаются населенные пункты Наурзумского и Жангельдинского районов.

Почему маршрутов стало меньше

В областном управлении одной из основных причин называют конкуренцию со стороны нелегальных перевозчиков. Они работают без соблюдения требований, установленных для регулярных автобусных перевозок, и при этом забирают часть пассажиропотока.

Для официального перевозчика снижение количества пассажиров напрямую отражается на экономике маршрута: доходы от билетов перестают покрывать расходы на топливо, заработную плату водителей, ремонт и содержание транспорта.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

— При низком спросе доходы от продажи билетов не покрывают эксплуатационные расходы, что приводит к экономической нецелесообразности дальнейшего обслуживания маршрута, — отметили в транспортном ведомстве.

Нельзя не заметить и демографическую ситуацию. Сокращение численности населения в отдельных территориях и миграция жителей в крупные города уменьшают потенциальный пассажиропоток. Причем проблема затрагивает не только перевозчиков. Чем меньше автобусов и пассажиров, тем сложнее содержать автостанции и пункты обслуживания. При низкой рентабельности они также могут закрываться.

Автобус нужен, а перевозчика нет

Но, как бы эти факторы ни влияли на общую картину, жителям даже самых маленьких сел, все равно требуется транспорт. Отсутствие маршрута не всегда означает отсутствие пассажиров. Перед областным управлением сегодня поставлена задача организовать прямое автобусное сообщение с семью районными центрами — Федоровкой, Денисовкой, Карабалыком, Караменды, Торгаем, Боровским и Узунколем.

Однако запустить эти направления пока не удается.

— Реализация данной задачи затруднена в связи с отсутствием потенциальных перевозчиков, заинтересованных в обслуживании указанных маршрутов, — сообщили в ведомстве.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

Похожую картину описывает директор автовокзала «Саяхат» в Костанае Ольга Терехова. Руководитель автостанции подчеркивает — находить перевозчиков надо не только на внутренние рейсы, но и на междугородние.

По ее словам, одним из наиболее востребованных отсутствующих направлений на сегодня остается Петропавловск, Астана.

— На Петропавловск очень востребованы поездки, но рейса нет. Который год ищу перевозчика, но пока безрезультатно. На Астану мне тоже обязательно нужен перевозчик. Особенно летом на Астану ажиотаж: билеты на поезда выкуплены. Хотя бы на летний сезон автобусные маршруты на Астану и Петропавловск обязательно нужны, — говорит Ольга Терехова.

В результате нишу занимают частные водители и сервисы поиска попутчиков, а официально сотрудничать с ними автовокзал не может. По ее мнению, одна из главных проблем при запуске нового направления — большие первоначальные расходы перевозчика.

— Большой автобус просто так ездить не будет, это серьезные затраты. Если бы хотя бы часть расходов на открытие востребованных маршрутов субсидировалась, перевозчикам было бы легче их запускать, — считает Ольга Терехова.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

На одних маршрутах пассажиров стало меньше, на других не хватает мест

При этом ситуация с пассажиропотоком неоднородна. По данным областного управления, в целом в 2021–2025 годах объем межрайонных перевозок снизился вслед за сокращением маршрутной сети. Самыми востребованными в ведомстве называют направления в сторону Житикары. Наименьший объем пассажирских перевозок фиксируется на маршруте «Амангельды — Костанай — Амангельды».

В то же время на самом автовокзале Костаная в последние годы наблюдают обратную динамику. Ольга Терехова связывает рост с постепенным восстановлением работы после пандемии и возвращением пассажиров к официальным перевозчикам.

— Пассажиропоток увеличивается. Четвертый год мы постепенно восстанавливаем работу. Люди нас видят, возвращаются. Для них важны стабильность и безопасность, — говорит она.

По словам директора, на некоторых действующих межрайонных рейсах спрос настолько высок, что мест в небольших автобусах не всегда хватает.

— Бывает, что не хватает мест. У нас работают 18-, 19-, 20-местные «Газели» и «Спринтеры», и порой они уходят полными. Востребованы направления в сторону Рудного, — отмечает Ольга Терехова.

Отдельный высокий спрос, по ее словам, сохраняется на международных направлениях в Россию. С автовокзала выполняются рейсы в том числе в Екатеринбург, Тюмень, Курган, Магнитогорск, Троицк, Челябинск и Южноуральск.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

268 млн теңге на социальные маршруты

Пока государство и бизнес пытаются найти точки соприкосновения по субсидиям на новые маршруты, часть внутриобластных рейсов компенсируется перевозчикам за счет бюджета.

В 2026 году на субсидирование социально значимых автобусных маршрутов в Костанайской области предусмотрено 268,4 млн теңге.

Субсидируются 12 направлений, среди которых маршруты из Карасу, Троебратского, Житикары, Амангельды, Сарыколя и Аулиеколя, а также рейсы через Камысты, Большую Чураковку, Лесное и Славенку.

— При решении вопроса о сохранении или субсидировании маршрута учитывается не только его рентабельность. В расчет берутся пассажиропоток, расходы перевозчика и социальная значимость — например, обеспечивает ли автобус жителям доступ к больницам, школам, государственным учреждениям и другим необходимым объектам. Именно поэтому даже убыточный маршрут может быть сохранен за счет бюджета, если его закрытие существенно ухудшит транспортную доступность населения, — уточнили в ответ на запрос в управлении.

Но, несмотря на субсидирование, сегодня регулярное автобусное сообщение охватывает лишь 48% населенных пунктов Костанайской области с населением свыше 100 человек.

Для расширения сети, по оценке областного управления, потребуется привлекать новых перевозчиков. Однако найти желающих работать на протяженных маршрутах с небольшим пассажиропотоком непросто.

Среди основных задач власти называют стабильное бюджетное финансирование социально значимых маршрутов, борьбу с нелегальными перевозчиками, обновление автобусного парка и решение кадровой проблемы.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

Отдельный вопрос — дефицит водителей. Для его решения, считают в управлении, необходимо повышать привлекательность профессии, улучшать условия труда и уровень заработной платы, а перевозчикам нужны дополнительные меры государственной поддержки, в том числе льготное кредитование.

Ольга Терехова считает, что потенциал для восстановления маршрутной сети есть. По ее словам, пассажиры обращаются на автовокзал с просьбами запустить рейсы не только в Астану и Петропавловск, но и в Алматы, Актобе, Уральск и другие города Казахстана.

— Люди просят автобусные маршруты по Казахстану. Если появится перевозчик, который готов открыть рейс, мы готовы помогать с запуском и рекламой. Главное — восстановить автобусное сообщение, — подчеркнула директор автовокзала.

Восстановление автобусной сети теперь во многом зависит от того, удастся ли привлечь перевозчиков на востребованные направления и сделать работу на малонаселенных маршрутах экономически привлекательной. Пока же часть необходимых жителям рейсов остается только в планах.

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