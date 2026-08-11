94% объектов придорожного сервиса в Казахстане соответствуют стандартам

Сегодня вдоль автомобильных дорог международного и республиканского значения функционируют 1 429 объектов придорожного сервиса, из которых 1 340, или 94%, уже соответствуют требованиям Национального стандарта. В 2026 году этот показатель планируется довести до 95%.



Работа охватывает не только приведение действующих объектов к установленным требованиям, но и создание новой инфраструктуры для водителей и пассажиров. В текущем году планируется строительство и установка дополнительных автозаправочных станций, объектов общественного питания и санитарно-гигиенических узлов.



Особое внимание уделяется качеству и доступности санитарной инфраструктуры.



В настоящее время вдоль автомобильных дорог установлено более 170 модульных санитарно-гигиенических узлов. Кроме того, на площадках отдыха и в остановочных павильонах функционирует свыше 900 бесплатных санитарных объектов, доступных для водителей и пассажиров круглосуточно.



Содержание и эксплуатация санитарных объектов осуществляется в зависимости от их принадлежности ТОО «КАЖсервис», собственниками объектов частного бизнеса и арендаторами. При этом проводится ежедневная работа по обеспечению надлежащего санитарного и технического состояния объектов.



Одновременно в Казахстане формируется необходимая инфраструктура для развития электрического транспорта.



На сегодняшний день вдоль автомобильных дорог международного и республиканского значения функционируют 67 электрозаправочных станций. Зарядная инфраструктура охватывает большинство регионов страны, а работа по расширению сети продолжается совместно с подрядными организациями и местными исполнительными органами.



Развитие сети ЭЗС особенно важно с учетом роста популярности электротранспорта. Наличие зарядных станций на междугородних маршрутах создает условия для более широкого использования электромобилей не только внутри крупных городов, но и при дальних поездках между регионами.



Важным элементом модернизации является привлечение частных инвестиций. Министерство транспорта совместно с представителями бизнеса и местными исполнительными органами работает над созданием новых и модернизацией действующих объектов придорожного сервиса.

Ранее в Казавтожоле рассказали, какие платные дороги Казахстана оказались самыми загруженными.