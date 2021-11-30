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Из 3000 кубиков Рубика собрали портрет Елбасы подростки из города Семея

30 Ноября 2021 15:05
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Из 3000 кубиков Рубика собрали портрет Елбасы подростки из города Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В городе Семее команда Kazakhstan Speedcubing Federation за шесть с половиной часов собрала портрет Елбасы из 3000 кубиков Рубика. Панно получилось 2,8 метра высотой и 3,3 метра в длину, передает МИА «Казинформ».

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Свое творение куберы посвятили Первому Президенту Республики Казахстан Нурсултану Абишевичу Назарбаеву и приурочили его ко Дню Первого Президента Республики Казахстан и 30-летию Независимости Казахстана.

В состав команды вошли ученики 11-х классов Ертурсынов Алихан, Мурзакаримов Амир, а также участник бронзового уровня проекта «Медаль Елбасы» Расчетов Павел и студенты колледжей Рахатов Дильмар и Казез Жанат.

За прошедший год это уже их четвертая работа. Ранее публике были представлены панно с изображениями Алии Молдагудовой, приуроченное ко Дню Победы, Абая Кунанбаева, приуроченное ко дню рождения поэта-просветителя, и Алихана Бокейханова.



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#Восточно-Казахстанская область   #Дата   #Первый Президент - Елбасы   #30 лет Независимости  
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