Июль станет самым жарким месяцем в истории наблюдений
Некоторые ученые даже полагают, что июль 2023 года станет самым жарким месяцем на Земле за последние 120 тысяч лет. Они убеждены, что нынешнее потепление, в отличие от доисторических, вызвано деятельностью человечества, в первую очередь — сжиганием ископаемого топлива.
Даже если последние несколько дней этого июля окажутся относительно прохладными, это уже вряд ли помешает ему побить рекорд среднемесячной температуры, установленный в 2019 году.
Нынешний июль с самого начала взял курс на обновление рекорда. 6 июля стал самым жарким днем на планете в истории наблюдений. Затем, как сообщает климатическая служба Евросоюза Copernicus Climate Change Service, были зарегистрированы 23 рекорда среднесуточной температуры. Сразу в нескольких регионах Северного полушария установилась испепеляющая жара.
По предварительным подсчетам ученых, средняя температура на планете в первые 25 дней июля составила 16,95°С. В июле 2019 года средняя температура была 16,63°С.
Доктор Карстен Хауштайн из Лейпцигского университета подсчитал, что июль 2023 года будет на 1,3-1,7 градуса теплее, чем средний июль той эпохи, когда человечество еще не начало массово жечь ископаемое топливо.
«Это будет не только самый теплый июль, но и самый теплый месяц вообще, в смысле средней температуры на планете. Чтобы найти в истории похожие условия на нашей планете, придется заглянуть, возможно, на тысячи, если не десятки тысяч лет назад», — заявил доктор Хауштайн.
Среднемировую температуру вычисляют, закладывая данные со множества метеорологических станций в компьютерную программу, которая их анализирует и создает общую температурную карту: она покрывает весь мир, а не только районы метеостанций.
Почему погода бьет рекорды
Ученые убеждены, что главная причина потепления — это парниковые газы, которые скапливаются в атмосфере в результате массового сжигания ископаемого топлива.
«Экстремальная погода, которая ударила по миллионам людей в этом июле — это, к сожалению, проявление суровой реальности изменения климата и намек на то, что нас ждет в будущем. Сегодня как никогда очевидна необходимость срочно снизить выбросы парниковых газов. Защита климата — это не роскошь, а необходимость», — считает генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас.
Эксперты предполагают, что на июле температурные рекорды в этом году не закончатся.
На эффект от парниковых газов сейчас начинает накладываться Эль-Ниньо — периодическое повышение температуры воды в восточной части Тихого океана. Оно еще больше разогреет атмосферу и, возможно, 2023-й или 2024 год станет самым жарким годом в истории наблюдений.
Жару в последнее время могли усилить еще несколько факторов. Например, до недавнего времени в атмосфере было относительно мало пыли из Сахары. Эти пылинки в какой-то мере отражают солнечное тепло обратно в космос, и их недостаток мог внести небольшой вклад в рекордную жару в североатлантическом регионе.
Кроме того, извержение подводного вулкана в Тонга в 2022 году добавило в атмосферу пара, который, как и углекислый газ, дает парниковый эффект.
Провален ли парижский план?
В 2015 году почти все страны мира подписали Парижское соглашение о климате, в котором обязались не допустить повышения глобальной температуры больше чем на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой.
В этом июле этот уровень может оказаться превышен — по сравнению с июлями далекого прошлого — но ученые объясняют, что о провале Парижского соглашения говорить пока рано.
«Это еще не значит, что мы достигнем или превысим установленный в Париже ориентир в 1,5 градуса по Цельсию, потому что он подразумевает долгосрочное повышение температуры в рамках глобального потепления», — объясняет доктор Фридерике Отто, которая изучает проблемы климата в Имперском колледже Лондона.