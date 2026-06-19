Июль готовит испытания жарой для жителей Костанайской области

В июле костанайцев ожидает по-настоящему летняя погода с периодами сильной жары, грозами и пыльными бурями, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным синоптиков, средняя температура воздуха за месяц прогнозируется в пределах +19,7…+24,2 градуса, что близко к климатической норме.

В первой декаде июля температура ночью будет колебаться от +8…+13 до +13…+18 градусов, днем — от +20…+25 до +29…+34 градусов. К концу декады ожидается потепление.

Во второй декаде жара усилится. Ночью столбики термометров могут подниматься до +20…+25 градусов, днем местами прогнозируется сильная жара до +32…+37 градусов. В дальнейшем температура будет колебаться: ночью от +14…+19 до +20…+25 градусов, днем — от +26…+31 до +32…+37 градусов.

В третьей декаде месяца ожидается небольшое понижение температуры. Ночью воздух будет прогреваться до +15…+20 градусов, днем — до +25…+30 градусов. Однако затем жара вновь вернется: днем температура может достигать +30…+35 градусов.

Количество осадков в большинстве районов области ожидается выше нормы, на юге региона — около климатической нормы. Кратковременные дожди и грозы прогнозируются в первой декаде, в начале и конце второй, а также в середине и конце третьей декады июля.

Кроме того, в течение месяца синоптики прогнозируют усиление ветра до 15–20 метров в секунду. Пыльные бури возможны в начале первой декады, а также в начале и конце второй декады июля.

Климат становится непредсказуемым: чего ждать казахстанцам этим летом.