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    15:30, 05 Май 2021 | GMT +6

    Итоговая аттестация выпускников школ начнется 28 мая

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Итоговые выпускные экзамены обучающихся 9 (10) классов пройдут с 28 мая по 5 июня 2021 года , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

    Они будут проходить итоговую аттестацию по трем предметам: письменный экзамен по языку обучения в форме эссе; письменный экзамен по математике (алгебре); письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с другим языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения.

    Государственные выпускные экзамены обучающихся 11 (12) классов пройдут с 1 по 10 июня 2021 года. Выпускники школ сдают экзамены по четырем предметам: письменный экзамен по языку обучения в форме эссе; письменный экзамен по алгебре и началам анализа; тестирование по истории Казахстана; тестирование по казахскому языку в школах с другим языком обучения и тестирование по русскому языку в школах с казахским языком обучения.

    2020-2021 учебный год завершают более 3,4 млн школьников, из них выпускников 11 (12) классов – около 150 тысяч, учащихся 9 классов – около 270 тысяч человек.


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