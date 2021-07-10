Итоги за полгода: какие сдвиги в экономике Алматы в условиях пандемии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы, несмотря на сохраняющиеся вызовы пандемии, принимаются меры по удержанию положительных тенденций и исполнению поставленных Главой государства задач по социально-экономическому развитию мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня состоялось расширенное заседание Правительства РК под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева, в ходе которого рассмотрены показатели социально-экономического развития по итогам полугодия.

По итогам первого полугодия макроэкономическая ситуация в Алматы стабильная. Краткосрочный экономический индикатор за январь-июнь по сравнению с пятью месяцами т.г. вырос на 1,1% и составил 108,9%. Все базовые отрасли экономики города демонстрируют устойчивую положительную динамику.

С начала года заметно увеличились темпы роста:

- промышленности – на 19,8%;

- строительства – на 24,1%;

- услуг связи – на 13,7%;

- торговли – на 6,6%.

Ввод жилья вырос на 4,9%, введено свыше 1 млн (1003,4) кв. метров. До конца года в планах построить более 2 млн 604 тыс. кв. м жилья, в том числе за счет госбюджета – 248,5 тыс. кв. м, или 3266 квартир.

Обеспечен рост инвестиций на уровне 126,5% (460,7 млрд тенге; январь-май – 355,4 млрд тенге; ИФО – 132,7%).

«Сформирован пул из 201 инвестиционного проекта на 2021-2025 гг. на общую стоимость 4,5 трлн тенге с созданием 35,4 тыс. рабочих мест. В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 84 инвестиционных проекта на общую проектную стоимость 314,5 млрд тенге с созданием 10 тыс. рабочих мест», - сообщили в акимате города.

При этом ценовая ситуация также находится на особом контроле руководства города. Для сдерживания цен по социально значимым продовольственным товарам увеличены средства с 8 до 10 млрд тенге, направленные из местного бюджета на «оборотную» схему с объемом продукции более 73 тыс. тонн. На рынках открыты «социальные лавки» с ценами на 5-40% ниже среднерыночных, расширена международная кооперация и поставки с регионов продуктов питания.

Ключевой задачей по-прежнему является сохранение существующих и создание новых рабочих мест. Так, за 6 месяцев создано более 38,5 тыс. рабочих мест, из них 15 952 мест - в рамках государственных программ. Всего до конца года будет создано более 51,2 тыс. рабочих мест. Уровень безработицы в I квартале снизился на 0,1%. Все социальные обязательства выполняются в полном объеме.

Мерами поддержки охвачено порядка 124 тыс. малообеспеченных граждан, многодетных матерей, инвалидов.

Сохранение деловой активности бизнеса решается через проактивную реализацию государственных и региональных программ. Для поддержки МСБ реализуются такие программы, как «Дорожная карта бизнеса-2025», «Еңбек», «Экономика простых вещей», «Алматы Бизнес». С начала года по ним одобрено более 1 тыс. проектов на 86 млрд тенге. Дальнейшие перспективы промышленности города связаны с развитием Индустриальной зоны. До конца года там будет запущено еще 7 проектов на 37,8 млрд тенге, создано 658 рабочих мест.

Для более мелких предприятий на территории Индустриальной зоны строятся малые промышленные парки - производственные помещения в среднем по 5 тыс. квадратных метров. В этом году планируется запуск 3 малых парков (500 рабочих мест и 18,5 тыс. кв. м). В СЭЗ «ПИТ «Алатау» с начала года на 8 проектах началось проектирование производственных площадок. Общая сумма инвестиций составит 44,5 млрд тенге, будет создано более 1,6 тыс. рабочих мест (4 проекта в сфере приборостроения; 4 проекта в фармацевтике).

Что касается социальной инфраструктуры, то ведется строительство 8 государственных школ на 12,6 тыс. мест, 6 частных на 1,7 тыс. мест, 17 пристроек на 8 263 места, а также сейсмоусиление 4 учебных заведений.

Для снижения дефицита мест в дошкольных учреждениях ведется строительство 4 государственных детсадов на 640 мест с вводом 3 - до конца года.

В текущем году запланировано строительство нового корпуса приемного отделения с операционным блоком для Центра детской неотложной медицинской помощи, а также пункта скорой социальной помощи. Также предусмотрено строительство четырех семейно-врачебных амбулаторий.

По программе «Нұрлы жер» запущен пилотный проект «Шаңырақ», что позволило обеспечить жильем в этом году более 872 алматинцев. С 2020 года по программе «Алматы Жастары» (ежегодный охват 1 тыс. молодежи) пересмотрены подходы к распределению жилья. С начала года жилье получили уже 435 семей.

Принята программа реновации жилого фонда, которая предусматривает снос ветхих домов или квартир и строительство новых. Программа будет осуществляться при стопроцентном согласии собственников подлежащих реновации квартир, с гарантированием вещных прав. Проект реновации рассчитан на 5 лет с замещением 708 ветхих домов (или 6 637 квартир), вместо которых будет построено новое жилье.