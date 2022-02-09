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Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 9 февраля

9 Февраля 2022 19:48
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Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 9 февраля

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на Олимпийских играх в Пекине Казахстан представляли пять спортсменов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Успешнее всех выступил шорт-трекист Адиль Галиахметов — на дистанции 1500 метров он смог выйти в финал А, где поборолся за медали. В итоге казахстанец занял восьмое место, показав время 2:11.584. Также на этой дистанции мужскую сборную Казахстана представлял Денис Никиша, но он упал еще в четвертьфинальном забеге и был дисквалифицирован.

У женщин на дистанции 1000 метров в квалификации выступила Ольга Тихонова — она тоже упала, финишировала третьей в своем забеге и не смогла выйти в четвертьфинал.

В лыжном двоеборье у мужчин состоялся исторический дебют Казахстана — ранее отечественные спортсмены не выступали в этой дисциплине. Чингиз Ракпаров на нормальном трамплине прыгнул на 79,5 метра и занял 38-е место, а затем финишировал 41-м в гонке на 10 километров с отставанием +6:55.4 от лидера.

В горнолыжном спорте у женщин в слаломе выступила Александра Троицкая, однако она провалила первую попытку, не сумев завершить спуск, и выбыла из дальнейшей борьбы.


Фото: olympic.kz
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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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