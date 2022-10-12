Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Политика

Итоги выдвижения кандидатов в Президенты РК подвели в ЦИК РК

Автор:  
Анеля Касымова
12 Октября 2022, 10:11
Итоги выдвижения кандидатов в Президенты РК подвели в ЦИК РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Этап выдвижения кандидатов на пост Президента РК длился 19 календарных дней, с 23 сентября по 11 октября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выдвижение кандидатов в Президенты РК завершилось вчера в 18:00.

«В Центральную избирательную комиссию представлены документы от 12 кандидатов, выдвинутых республиканскими общественными объединениями», - сообщил секретарь ЦИК Мухтар Ерман.

photo

На президентских выборах планируют участвовать действующий Глава государства Касым-Жомарт Токаев от народной коалиции.

photo

Мейрам Кажыкен - от республиканского объединения профсоюзов «Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат».

photo

На пост Президента РК баллотируются Каракат Абден от Национального альянса профессиональных социальных работников.

photo

Жигули Дайрабаев - от партии «Ауыл».

photo

Нурлан Ауесбаев - от Общенациональной социал-демократической партии.

photo

Свои кандидатуры выдвинули Талгат Ергалиев от Союза строителей Казахстана.

photo

Жуматай Алиев - от общественного объединения «Халық демографиясы».

photo

Салтанат Турсынбекова - от республиканского общественного объединения «Қазақ аналары – дәстүрге жол».

photo

Нуржан Альтаев - от РОО «Мұқалмас».

photo

Хайрулла Габжалилов от республиканского общественного объединения «Объединение оралманов «Асар».

photo

Также в последний день регистрации кандидатов в Президенты РК свои документы в Центральную избирательную комиссию сдали Бакыт Жанабаев от общественного объединения «Казахстанская лига любителей футбола».

photo

Фатима Бизакова от республиканского общественного объединения «Практическая Психология».

Выборы назначены на 20 ноября. Размер избирательного взноса для кандидатов в Президенты РК на сегодня составляет 3 млн тенге. Кандидат должен иметь гражданство РК по рождению, высшее образование, проживать на территории РК последние 15 лет. Возраст должен быть не моложе 40 лет. Претендент должен обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее 5 лет, свободно владеть государственным языком. Каждый кандидат в Президенты РК должен собрать 118 тысяч подписей.


Выборы   Политика   ЦИК   Президентские выборы - 2022  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции