Итоги выборов в маслихат подвели в Актюбинской областной избирательной комиссии

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В областном избиркоме озвучили итоги внеочередных выборов депутатов областного маслихата, избираемых по партийным спискам и одномандатным территориальным округам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам председателя облизбиркома Нурлыбека Жусипова, в Актюбинский областной маслихат по одномандатным избирательным округам в голосовании приняли участие 321 961 избиратель. Общее число кандидатов составило 67 человек.

В результате депутатами областного маслихата в основном были избраны директора ТОО, КХ, ИП, школы, также среди них есть один пенсионер и один безработный.

По итогам выборов депутатами Актюбинского областного маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам были избраны:

по избирательному округу № 1 – Итегулов Еламан Маратович, 1988года рождения, директор ТОО «ФТ Батыс»;

по избирательному округу № 2 – Койлыбаев Марат Айтуганович, 1968года рождения, главный менеджер ТОО «АС-АН»;

по избирательному округу № 3 – Саймов Азамат Алтынбекович, 1989года рождения, директор ТОО «Триумф Инжиринг»;

по избирательному округу № 4 – Сабыр Кайрат Канатулы, 1966 года рождения, председатель Актюбинского областного филиала РОО «Отраслевой профессиональный Союз работников системы здравоохранения «SENIM»;

по избирательному округу № 5 – Алипов Серик Амантаевич, 1963 года рождения, директор ТОО «Проммаркет»;

по избирательному округу № 6 – Утегенов Ардак Садакбаевич, 1979 года рождения, начальник Управления общественного питания и торговли АО «СНПС-Актобемунайгаз»;

по избирательному округу № 7– Сансызбай Фархат Сарсенбайулы, 1986 года рождения, директор ТОО «Защита KZ»;

по избирательному округу № 8 –Жулдасбаев Шахан Шахмаранович, 1980 года рождения, директор ТОО «Пандус-ОК»;

по избирательному округу № 9 – Джиембаев Алтынбек Байназарович, 1975 года рождения, директор КГУ «Школа высшего спортивного мастерства»;

по избирательному округу № 10 – Махамбетов Нурлан Жанабекович, 1961 года рождения, начальник отдела по защите прав предпринимателей Палаты предпринимателей «Атамекен» Актюбинской области;

по избирательному округу № 11 – Калдыгулов Самат Рейович, 1961 года рождения, глава КХ «Реймқұл»;

по избирательному округу № 12 – Тлегенова Бану Жувангалиевна,1964 года рождения, директор КХ «Зару»;

по избирательному округу № 13 – Сарбасов Наурызбек Жумабекович, 1990 года рождения, индивидуальный предприниматель, Мугалжарский район;

по избирательному округу № 14 – Избасов Боран Онгарович, 1957 года рождения, пенсионер;

по избирательному округу № 15 – Сисенбаев Естай Ибрагимович, 1978 года рождения, индивидуальный предприниматель;

по избирательному округу № 16 – Мулдашев Даурен Хайреденович, 1965 года рождения, временно не работающий, город Хромтау, Хромтауский район;

по избирательному округу № 17 – Тулеуова Камшат Шакирбековна, 1985 года рождения, менеджер проекта КХ «Нұралы».

В выборах депутатов Актюбинского областного маслихата, избираемых по партийным спискам, всего участвовало пять политических партий.

Голоса, поданные за каждую политическую партию, распределились следующим образом:

1. Партия Amanat - 206 534 или 65,17% голосов,

2. Демократическая партия Казахстана «Ақ Жол» - 34 953 или 11,03% голосов.

3. Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» - 34 923 или 11,02% голосов,

4. Казахстанская партия зеленых «Байтак» - 13 387 или 4,22% голосов,

5. Народная партия Казахстана – 11 170 или 3,52% голосов,

«Было установлено следующее распределение депутатских мандатов для политических партий, получивших пять и более процентов голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании. Партия Амаnat – 13, народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 2, демократическая партия Казахстана «Aқ жол» – 2 мандата», - сообщил Нурлыбек Жусипов.