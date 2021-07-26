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Итоги выборов сельских акимов подвели в Алматинской области

26 Июля 2021 16:20
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Итоги выборов сельских акимов подвели в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области 25 июля в 16 районах и в одном городе проходили выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Член Алматинской областной избирательной комиссии Каһарман Жаксылык сообщил, что на выборах избиратели проголосовали за акима Енбекшиказахского района - 10 округов, Аксуского района - девять, Алакольского района - восемь, Балхашского, Уйгурского районов - шесть, Кегенского района - пять, Кербулакского, Коксуского, Панфиловского, Талгарского районов - четыре, Сарканского района - три, Жамбылского, Каратальского районов - два, Ескельдинского, Илийского, Карасайского районов и города Текели - один.

Из 235 зарегистрированных кандидатов 82 - от политических партий, 153 - самовыдвиженцы. Средняя конкуренция за место составила 3,3 человека.

В выборах акимов округов приняли участие 856 доверенных лиц кандидатов, 596 наблюдателей различного уровня, а также более 50 представителей СМИ.

В Алматинской области выборы состоялись по всем 71 избирательным округам. Оснований о признании выборов недействительными или проведении повторных выборов нет. В избирательные бюллетени внесены 235 кандидатов. Наибольшее количество кандидатов - шесть в Бескайнарский сельском округе Талгарского района.

В список избирателей было включено 221 952 гражданина, из них приняли участие в голосовании 149 888 или 67,5%. Избран 71 аким, среди них 53 являются государственными служащими, в том числе 39 - действующие акимы. Семь - представители коммерческих структур, девять - работники бюджетных организаций, двое - временно не работают. Два акима – женщины (Берикова Венера Бериковна Ойтоганского с/о Аксуского района, Нурханова Шырынгуль Батаевна Аманбоктерского с/о Саркандского района). Один избранный один аким имеет ученую степень - доктор философских наук (PHD) Жакупов Данияр Амирханович, сельский округ Арасан Аксуского района. 11 (15%) – экономисты, 10 ( 14%) – юристы и т.д.

Средний возраст победивших на выборах 46,2 года, при этом самому молодому 27 лет - это Махатов Біржан Манатұлы, Елтайский сельский округ, Карасайский район, самому возрастному 62 лет - Мыкыбаев Жуман Сембаевич, Балтабайский сельский округ, Енбекшиказахский район. По национальности: казахи - 64, уйгуры – пять, украинец – один, кореец - один.

40 избранных акимов проживают в том сельском округе, где состоялись выборы, 30 - в районе, один - в области. Среди избранных акимов 59 выдвинуты политическими партиями, 11 - самовыдвиженцы.

Наибольшее количество голосов «за» - 100% - набрал Турлыбеков Кайрат Берикбаевич в Жагатальском сельском округе Алакольского района.


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#Алматинская область   #Выборы акимов  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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