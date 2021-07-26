Итоги выборов сельских акимов подвели в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области 25 июля в 16 районах и в одном городе проходили выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Член Алматинской областной избирательной комиссии Каһарман Жаксылык сообщил, что на выборах избиратели проголосовали за акима Енбекшиказахского района - 10 округов, Аксуского района - девять, Алакольского района - восемь, Балхашского, Уйгурского районов - шесть, Кегенского района - пять, Кербулакского, Коксуского, Панфиловского, Талгарского районов - четыре, Сарканского района - три, Жамбылского, Каратальского районов - два, Ескельдинского, Илийского, Карасайского районов и города Текели - один.

Из 235 зарегистрированных кандидатов 82 - от политических партий, 153 - самовыдвиженцы. Средняя конкуренция за место составила 3,3 человека.

В выборах акимов округов приняли участие 856 доверенных лиц кандидатов, 596 наблюдателей различного уровня, а также более 50 представителей СМИ.

В Алматинской области выборы состоялись по всем 71 избирательным округам. Оснований о признании выборов недействительными или проведении повторных выборов нет. В избирательные бюллетени внесены 235 кандидатов. Наибольшее количество кандидатов - шесть в Бескайнарский сельском округе Талгарского района.

В список избирателей было включено 221 952 гражданина, из них приняли участие в голосовании 149 888 или 67,5%. Избран 71 аким, среди них 53 являются государственными служащими, в том числе 39 - действующие акимы. Семь - представители коммерческих структур, девять - работники бюджетных организаций, двое - временно не работают. Два акима – женщины (Берикова Венера Бериковна Ойтоганского с/о Аксуского района, Нурханова Шырынгуль Батаевна Аманбоктерского с/о Саркандского района). Один избранный один аким имеет ученую степень - доктор философских наук (PHD) Жакупов Данияр Амирханович, сельский округ Арасан Аксуского района. 11 (15%) – экономисты, 10 ( 14%) – юристы и т.д.

Средний возраст победивших на выборах 46,2 года, при этом самому молодому 27 лет - это Махатов Біржан Манатұлы, Елтайский сельский округ, Карасайский район, самому возрастному 62 лет - Мыкыбаев Жуман Сембаевич, Балтабайский сельский округ, Енбекшиказахский район. По национальности: казахи - 64, уйгуры – пять, украинец – один, кореец - один.

40 избранных акимов проживают в том сельском округе, где состоялись выборы, 30 - в районе, один - в области. Среди избранных акимов 59 выдвинуты политическими партиями, 11 - самовыдвиженцы.

Наибольшее количество голосов «за» - 100% - набрал Турлыбеков Кайрат Берикбаевич в Жагатальском сельском округе Алакольского района.