Итоги визита в Туркестан: Елбасы проинформировали о реставрации исторических объектов городища Культобе

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе визита в Туркестан Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ознакомился с проектом по созданию археологического парка под открытым небом «Городище Культобе», реализуемым Казахским научно-исследовательским институтом культуры при финансовой поддержке Евразийской группы.

Утверждая для Туркестана перечень якорных объектов, Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев отметил значимость городища Культобе, как ключевого памятника в изучении процессов интеграции и взаимовлияния культур народов обширной Евразии. Реализуемый здесь с 2019 года научный проект по сохранению культурного наследия «Реставрация исторических объектов городища Культобе» - один из масштабных и приоритетных социальных проектов ERG, осуществляющихся в сотрудничестве с Казахским научно-исследовательским институтом культуры. Проект не единожды был презентован Первому Президенту Нурсултану Назарбаеву и Главе государства Касым-Жомарту Токаеву. На особом контроле он находится и у Премьер-Министра страны Аскара Мамина. В нынешний визит Нурсултану Назарбаеву были представлены результаты двухлетней работы и планы на ближайшую перспективу.

Исследования, проведенные казахстанскими учеными, доказывают, что Туркестан, ставший духовной столицей всего тюркского мира, является одним из древнейших городов Центральной Азии.

«На данный момент есть прямые доказательства того факта, что город Туркестан начинался с холма Культобе, а первое монументальное сооружение крестообразной формы относится к I – II векам, - информируя Елбасы отметил генеральный директор ТОО «Казахский научно-исследовательский институт культуры», доктор философии (PhD) Андрей Хазбулатов. - Постепенно вокруг этого сооружения застраивалась цитадель, шахристан и рабат города, который впоследствии стал одним из важнейших политических, экономических и культурных центров на Великом Шелковом пути, а с конца XVI века до 30-х годов XVII века и столицей Казахского ханства».

За два года научно-изыскательских работ, проводимых на территории в 30 гектаров, были найдены поистине уникальные сооружения: комплекс алтарей X- XII веков, обитель последователей ордена Яссауи - зикр-хана XVII-XIX веков и ряд других культовых сооружений суфиев. Кроме того, археологи обнаружили жилые и ремесленные кварталы, которые использовались с раннего средневековья вплоть до начала ХХ века, жума-мечеть, квартальную мечеть XVIII-XIX веков и другие исторические объекты. На данный момент отреставрировано девять якорных объектов, к концу года планируется завершить реставрацию еще 16-ти.

«В целом, исследования Культобе позволяют представить картину беспрерывного развития Туркестана на рубеже эпох, - добавляет Андрей Хазбулатов. – Это демонстрирует богатую историю духовного центра тюркского мира. Это и является особенностью создаваемого археологического парка «Городище Культобе». Аналогами такого парка с древнейшей сырцовой архитектурой являются памятники старого Термеза в Узбекистане, Ани - в Турции, Помпеи - в Италии, Сан-Агустина - в США и другие. Строительство археологических парков в буферных зонах памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО на данный момент самая передовая практика сохранения культурного наследия».

Во время раскопок на городище Культобе было найдено более 15 000 фрагментов керамики, более 1000 старинных монет, в том числе и монет монетного двора города Ясы-Туркестан, золотые, серебряные и медные ювелирные украшения и много других интересных артефактов.

Трехлетний научный проект «Реставрация исторических объектов городища Культобе» завершается в этом году, и тогда каждый желающий сможет прогуляться улочками древнего города, представить, как здесь жили люди столетия назад, познакомиться с артефактами, свидетельствующими, насколько талантливыми и мастеровитыми были местные ремесленники.

С окончанием на городище археологических изысканий и реставрационных работ начнутся работы по благоустройству территории, ответственность за которые возложена на местные исполнительные органы. В рамках благоустройства предстоит монтаж специальных куполов, которые укроют основные исторические объекты и защитят их от разрушения.

Помимо этого, на территории создаваемого парка будут проложены пешеходные дорожки, посажены деревья, проведено озеленение. По информации заместителя акима Туркестанской области Армана Жетписбаева, все работы по благоустройству на территории археологического парка, будут завершены в будущем году.