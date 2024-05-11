Итоги визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Европу

Председатель КНР Си Цзиньпин завершил европейское турне, длившееся с 5 по 10 мая. Это первая поездка китайского лидера в Европу за последние пять лет, в рамках которой он посетил Францию, Сербию и Венгрию, где китайская сторона ставила акцент на развитие торгово-экономического, инвестиционного и инфраструктурного сотрудничества, передает собственный корреспондент Kazinform.

Франция, одна из крупнейших экономик Европейского Союза, постоянный член СБ ООН, стала первым пунктом в европейском турне Си Цзиньпина, где состоялись переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также проведен трехсторонний диалог с участием главы Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Фото: Xinhua

Фото: Xinhua

- Мы приветствуем инвестиции компаний из Франции и других стран в Китай, - отметил Си Цзиньпин в авторской статье, опубликованной в ведущем французском издании Le Figaro в канун своего визита.

- Мы полностью открыли производственный сектор Китая и будем ускорять расширение доступа на рынок телекоммуникационных, медицинских и других услуг… Франция проводит реиндустриализацию на основе зеленых инноваций, в свою очередь Китай ускоряет развитие производительных сил нового качества. Две страны могут углублять кооперацию в сфере инноваций и общими усилиями содействовать зеленому развитию, - констатировал Си Цзиньпин.

Посол Китая во Франции Лу Шае в интервью China Daily сообщил, что визит Си Цзиньпина будет способствовать укреплению приверженности Франции к стратегической автономии, открытости и сотрудничеству, а также поможет Европе «сформировать более независимое, объективное и дружественное восприятие Китая».

Согласно данным министерства коммерции КНР, в 2023 году объем двусторонней торговли составил $78,9 млрд, а импорт Китая из Франции вырос на 5,5% по сравнению с предыдущим годом. При этом Франция - третий по величине торговый партнер Китая и третий по величине источник фактических инвестиций из Европейского союза.

По итогам двусторонних переговоров, глава КНР в ходе совместного брифинга сообщил, что стороны будут стремиться к повышению баланса в двусторонней торговле, расширять сотрудничество в агропродовольственной, финансовой и других сферах, а также продвигать совместные исследования и инновации в таких областях, как авиация, аэрокосмическая промышленность и гражданская ядерная энергетика.

Стороны также будут теснее увязывать свои стратегии развития и расширять сотрудничество в таких развивающихся областях, как «зеленая» энергетика, «умное» производство, биомедицина, искусственный интеллект.

Кроме того, обе стороны поощряют увеличение объема двусторонних инвестиций и стремятся обеспечить благоприятные условия для ведения бизнеса компаниями из других стран.

По итогам переговоров, стороны подписали 18 соглашений о сотрудничестве, охватывающих такие сферы, как авиация, сельское хозяйство, «зеленое» развитие и сотрудничество в области малого и среднего бизнеса.

На церемонии закрытия шестого заседания китайско-французского комитета предпринимателей, Си Цзиньпин заявил о том, что Китай принял решение продлить до конца 2025 года безвизовый режим для граждан 12 стран, включая Францию.

КНР-ЕС

В ходе трехсторонней встречи Китай-Франция-ЕС озвучены пункты о необходимости «стратегической автономии», «правильном восприятии Китая» и «проблемы избыточных производственных мощностей».

Си Цзиньпин выразил надежду, что институты Европейского союза сформируют правильное восприятие Китая и выработают позитивную политику в отношении его.

- С точки зрения сравнительных преимуществ или спроса на мировом рынке не существует так называемой проблемы избыточных производственных мощностей Китая, - заявил Си Цзиньпин.

Китайский лидер констатировал, что китайско-европейские отношения имеют широкие перспективы развития, и они не должны опираться на какую-либо третью сторону или же зависеть от нее.

В свою очередь, Президент Франции Э.Макрон заявил, что ЕС отвергает логику разъединения экономик, приветствует инвестиции и сотрудничество китайских компаний в Европе и надеется на расширение сотрудничества с Китаем и совместное обеспечение безопасности и стабильности цепочек создания стоимости и цепочек поставок в Европе.

Президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в заявлении для прессы по итогам трехсторонней встречи отметила, что ее участники «обсудили дисбалансы, которые остаются значительными». При этом, глава ЕК указала три темы, которые «вызывают большую озабоченность» – субсидируемые товары, такие как электромобили; «доступ на рынки друг друга должен быть взаимным» и «устойчивость цепочек поставок».

- Отношения между ЕС и Китаем – это сложные отношения. Мы подходим к ним с ясным взглядом, конструктивно и ответственно, - резюмировала глава Еврокомиссии в своем заявлении.

По данным китайской статистики, объем торговли товарами между Китаем и ЕС в 2023 году хотя и снизился, но все же составил $783 млрд. При этом инвестиции Евросоюза в КНР в прошлом году составили $10,6 млрд, увеличившись на 5,5%. За тот же период инвестиции Китая в ЕС составили $8,2 млрд (+17,4%).

По данным исследования «Business Confidence 2023», опубликованного Торговой палатой Европейского союза в Китае (EUCCC), более 90% опрошенных европейских компаний планируют сделать Китай местом своих инвестиций, а 59 % из них рассматривают Китай в качестве одного из трех основных направлений инвестиций. Ежегодный отчет Китайской торговой палаты при ЕС (CCCEU) за 2023 год показывает, что более 80 % опрошенных китайских компаний планируют расширить свой бизнес в Европе.

«Один пояс, один путь», Сербия и Венгрия

После двухдневного визита во Францию председатель КНР Си Цзиньпин продолжил европейское турне посещением Сербии и Венгрии, являющимися странами-участницами инициативы «Один пояс, один путь».

Китайская инициатива «Пояса и пути» объединяет два мегапроекта – «Экономический пояс Шелкового пути», включающий несколько сухопутных коридоров, и «Морской Шелковый путь 21-го века».

В Белграде после переговоров главы Китая и Сербии подписали совместное коммюнике об углублении стратегического партнерства и «построении сообщества судьбы между странами» в новую эпоху, а также между сторонами достигнуты договоренности в области совместного высококачественного строительства «Пояса и пути».

Фото: Xinhua

- Мы будем активно содействовать высококачественному строительству «Пояса и пути», завершим строительство сербского участка венгерско-сербской железной дороги в соответствии с графиком, будем приглашать больше китайских предприятий инвестировать и сотрудничать в Сербии, ожидать открытия большего количества прямых рейсов между двумя странами и использовать вступление в силу сербско-китайского соглашения о свободной торговле как возможность для дальнейшего расширения экономического и торгового сотрудничества между двумя странами, - заявил президент Сербии Александр Вучич.

Одним из самых известных проектов сотрудничества в рамках «Пояса и пути» в Сербии является модернизация железной дороги, соединяющей Сербию и Венгрию. Реализация этого проекта позволит сократить время в пути между Белградом и Будапештом с 8-ми до 3-х часов.

Си Цзиньпин объявил о первой партии из шести практических шагов, которые Китай предпримет для поддержки «создания китайско-сербского сообщества единой судьбы в новую эпоху», в их числе вступление 1 июля текущего года в силу соглашения о свободной торговле между Китаем и Сербией; увеличение объема импорта из Сербии больше высококачественных сельскохозяйственных продуктов; поддержка 50 молодых сербских ученых в участии в научно-исследовательском обмене в Китае в течение следующих трех лет.

Китай и Сербия рассчитывают наращивать использование грузовых поездов «Китай-Европа». По состоянию на 2023 год маршруты грузовых поездов «Китай-Европа» соединили КНР с 219 городами в 25 европейских странах.

Будапешт стал последним пунктом в европейском турне Си Цзиньпина. В ходе визита Китай и Венгрия приняли решение поднять двусторонние отношения до уровня всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху.

Фото: Xinhua

Кроме того, обе страны договорились о создании механизма межправительственного сотрудничества по железнодорожному экспрессу «Китай-Европа».

В совместном заявлении отмечается, что Китай и Венгрия договорились развивать инфраструктурную взаимосвязанность, совместно принимать практические меры для обеспечения безопасности транспортных маршрутов и повышения качества и эффективности железнодорожного экспресса «Китай-Европа», чтобы оказать важную поддержку углублению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Китай и Венгрия готовы активно содействовать строительству венгерского участка железной дороги Венгрия-Сербия, а также совместно продвигать развитие транспортного сообщения высокого уровня в Центральной и Восточной Европе.

- Китай подтверждает свою приверженность развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и ЕС, поощряет обмены на высоком уровне в целях содействия сближению взглядов по стратегическим вопросам, расширения человеческих обменов, совместного решения глобальных проблем и развития экономического сотрудничества на активной и сбалансированной основе. Венгрия, как государство-член Европейского союза, разделяет эти руководящие принципы и будет вносить свой вклад в их реализацию, - говорится в совместном заявлении.