Итоги визита Мухтара Тлеуберди в Оман и Бахрейн озвучили в МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Итогами официальных визитов заместителя Премьер-Министра РК – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди в Оман и Королевство Бахрейн поделился официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«1-2 февраля 2023 года впервые за 30 лет, с момента установления дипломатических отношений между государствами, состоялись официальные визиты заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди в Оман и Королевство Бахрейн. В ходе переговоров Мухтар Тлеуберди с заместителем Премьер-Министра Омана по международным отношениям и сотрудничеству Асадом бин Тариком обсудил основные направления двустороннего сотрудничества и актуальные вопросы международной повестки дня», - сказал официальный представитель на еженедельном брифинге.

По словам Айбека Смадиярова, по итогам встречи главы внешнеполитических ведомств подписали межправительственное соглашение о создании совместной межправительственной комиссии, а также меморандум о политических консультациях.

Стороны договорились в рамках казахстанско-оманской совместной комиссии далее углублять всестороннее сотрудничество, в частности активизировать взаимодействие в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Мухтар Тлеуберди также провел переговоры с министром финансов Омана Султаном аль Хабси, где обсудили тематику развития исламского финансирования в Казахстане. Казахстанская сторона предложила рассмотреть площадку Международного финансового центра «Астана» для реализации совместных проектов в данной сфере.

«2 февраля главу внешнеполитического ведомства Казахстана принял Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль-Халифа, которому он передал теплые слова приветствия и пожелания от имени Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Мухтар Тлеуберди ознакомил собеседника с новым этапом политической и экономической модернизации Казахстана. Король высоко оценил темпы современного развития РК и выразил поддержку реформам Президента, проводимым во благо казахстанского народа», - проинформировал спикер.

«Учитывая динамику развития казахстанско-бахрейнского политического взаимодействия, стороны отметили важность продолжения диалога на высшем уровне. В целях расширения торгово-экономических связей договорились прилагать совместные усилия для решения транспортно-логистических вопросов. Также состоялся обмен мнениями о международной ситуации в мире и по проблемам региональной и глобальной безопасности», - резюмировал Айбек Смадияров.

Фото: gov.kz