Итоги саммита ШОС: ставка на искусственный интеллект и евразийскую идентичность

Акцент на Центральную Азию

Эксперты отмечают, саммит ШОС в Тяньцзине стал продуктивным как для Казахстана, так и для всего региона. Прежде всего, важнейшим итогом стало утверждение Тяньцзиньской декларации и принятие Стратегии развития ШОС до 2035 года.

– Для Центральной Азии это значит, что регион получает новые институциональные механизмы борьбы с наркотрафиком, экстремизмом и трансграничными вызовами, которые остаются одной из наиболее острых угроз, – сказал ведущий научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН МНВО РК Руслан Изимов.

Теперь внимание ШОС на предстоящий период еще больше будет сосредоточено на Центральной Азии, прогнозирует эксперт. Сразу несколько решений подтверждают это. Так, председательство в организации перешло в Кыргызской Республике на 2025–2026 годы, а Чолпон-Ата объявлена туристической и культурной столицей ШОС. Это символический и в то же время важный сигнал о том, что Центральная Азия вновь становится центром интеграционных инициатив в рамках ШОС, а гуманитарный трек получает дополнительное измерение. По мнению эксперта, все это для Казахстана открывает возможности в нескольких плоскостях.

– Во-первых, укрепляется региональная координация, что напрямую соответствует нашей многовекторной внешней политике. Во-вторых, акцент на зеленой энергетике, цифровизации и устойчивом развитии создает базу для продвижения национальных проектов в этих сферах, в том числе через инфраструктуру Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Наконец, усиление кооперации по безопасности позволит Казахстану активнее участвовать в формировании коллективных механизмов реагирования на транснациональные угрозы, – считает Руслан Изимов.

Руководитель программы китайских исследований Евразийской ассоциации международных исследований (ЕАМИ), PhD Антон Бугаенко отмечает, что в деятельности ШОС просматривается длинный горизонт планирования, и организация выходит из состояния фрустрации, в котором находилась после расширения.

– Изначально ШОС создавалась для решения вопросов взаимодействия Китая и стран Центральной Азии при поддержке России. Позже акцент сместился на региональные задачи в Центральной Азии и выстраивание отношений между Россией и Китаем в этом регионе. Однако после расширения организации и на фоне турбулентности на Евразийском континенте ШОС организации требовался импульс для обновления – и именно он был задан с принятием новой стратегии ШОС до 2035 года, – отмечает эксперт.

Среди многочисленных отраслевых документов, китаевед особенно выделил дорожную карту по энергетике. По его словам, документ имеет особое значение для стран Центральной Азии и, в частности, для Казахстана.

– Закладываются основы для формирования, скажем так, независимой от Запада инфраструктуры, раннее ориентированной в основном на западные институты. Теперь акцент смещается на создание континентальных рамок для работы в будущем. Дорожная карта по энергетике указывает на цель формирования общего энергетического баланса для стран региона и континента, что позволит выстроить устойчивую энергетическую базу для их экономик, – отметил он.

Эксперт по международным отношениям Таир Нигманов важным документом по итогам прошедшего саммита ШОС выделяет Тяньцзинскую декларацию.

– В декларации, например, говорится о заинтересованности ШОС в развитии Афганистана. Это действительно важно, ведь Афганистан является связующим звеном между странами Центральной Азии – Таджикистаном, Узбекистаном, Казахстаном – и Индией с Пакистаном. Также в документе подчеркивается значимость Центральной Азии для организации и ее развития. Кроме того, затрагиваются вопросы коллективной безопасности, принципа ее неделимости и другие важные идеи, – подчеркнул он.

Как формируется новая евразийская идентичность

Эксперт по международным отношениям Таир Нигманов отмечает, что такие организации, как ШОС, становятся инструментом усиления голоса глобального Юга и Востока. По его словам, объединение, в которое входят Китай, Индия и Россия, уже насчитывает 10 государств-членов и 16 стран с различным статусом, и его влияние неуклонно растёт.

– При этом Казахстан стремится к выстраиванию сбалансированного сотрудничества как с Востоком, так и с Западом. К примеру, в развитие Транскаспийского маршрута инвестируют не только Китай, но и Европейский союз через инициативу Global Gateway. Президент Казахстана активно посещает страны ЕС, в частности Францию, а в нашу страну приезжают европейские лидеры, включая премьер-министра Италии Джорджию Мелони. Так, отношения с Востоком и Югом развиваются быстрее, но с учётом географического положения республики это вполне естественно, – говорит собеседник.

По мнению Антона Бугаенко, формируется надежный тыл для всего евразийского континента и нового интеграционного блока.

– С точки зрения цивилизационной идентичности ШОС стала хорошей площадкой для формирования евразийской идентичности, которая не противопоставляется напрямую западному глобализму, но выражает независимость от него. Это практические шаги, которые отражают процесс ее становления и которые, вероятно, со временем приведут к результату, – считает Бугаенко.

Речь также идет и о создании жестких структур безопасности. Если раньше в ШОС действовала только антитеррористическая структура, то теперь формируется более универсальный центр по противодействию вызовам и угрозам.

– Это уже более глобальное сотрудничество, выходящее за рамки борьбы с терроризмом и направленное прежде всего на обеспечение стабильности государств и правительств стран – членов ШОС, – сказал эксперт.

Искусственнный интеллект – новая "нефть"

Эксперты уверены, экономический эффект от результатов саммита обещает стать существенным. Это подтверждается пакетом коммерческих соглашений с Китаем на 15 млрд долларов США и новыми проектами в финансовой отрасли, позволяющие расширить инфраструктуру использования юаня через МФЦА, а также что немаловажно, сдвиг в вопросе о создании Банка развития ШОС.

– При этом речь идет не о замещении «западных» денег «восточными», а о диверсификации источников. По структуре притока прямых инвестиций в 2023 году лидировали инвесторы из ЕС и США, а Китай наращивает долю как дополнительный источник. Иными словами, Казахстан расширяет опции финансирования и повышает устойчивость к волатильности рынков, сохраняя параллельный доступ к западному капиталу и стандартам. При этом в случае создания Банка ШОС мы получим дополнительный источник, который, безусловно, будет способствовать расширению возможностей для финансирования новых проектов, – рассказал Руслан Изимов.

Если в первые годы независимости основными инвесторами были США и Европа, то сегодня страна активнее смотрит на Азию. Восточные инвестиции привлекательны еще и тем, что они, как правило, лишены политических условий.

– Причем речь идёт не только о финансовых механизмах, но и об энергетической, правовой и технологической составляющих. Сегодня именно эти три направления – финансовая инфраструктура для обмена потоками, правовая база и технологические решения – выходят на первый план, – сказал Антон Бугаенко.

Переход от сырьевой к несырьевой модели напрямую с нынешними процессами не связан – речь идет прежде всего о модернизации инфраструктуры, в том числе с применением искусственного интеллекта.

– Уход от сырьевой модели возможен за счет инвестиций в обрабатывающую промышленность: углубленная переработка сырья и развитие сборочного производства для внутреннего рынка и ЕАЭС. В этом направлении особенно активен Китай. Перспектива диверсификации есть, однако полностью отказаться от сырьевой модели Казахстан пока не может, – поясняет эксперт.

По мнению Таира Нигманова, мир вступает в этап глобальной гонки за лидерство в сфере искусственного интеллекта.

– Кто выиграет в этой гонке, тот достигнет невероятного экономического успеха. Проигравших ждет отставание. Искусственный интеллект – это не просто какое-то модное веяние, это ускоритель вообще всех процессов. Такой инструмент способен дополнительно толкать любые другие научные открытия, – считает он.

Эксперты уверены, искусственный интеллект станет отдельной частью суверенитета государства. Наличие своего собственного искусственного интеллекта будет определять безопасность страны и ее уровень развития в контексте остальных стран.

– Китай уверенно лидирует и в других сложных технологиях, что во многом обусловлено большим и емким внутренним рынком. Я не могу сказать, что именно благодаря Китаю мы однозначно сможем перейти от сырьевой экономики к несырьевой, но сотрудничество с ним может серьезно нам в этом помочь. В то же время важно стремиться к диверсификации – не только в том, откуда мы получаем доходы, но и в том, с какими странами в целом сотрудничаем в этом направлении, – заключил собеседник.

Руслан Изимов отмечает, Казахстан последовательно продвигает индустриализацию и закладывает фундамент инновационной экономики. Запускаются программы индустриального и инновационного развития, создаются особые экономические зоны и технологические хабы. Все это превращается в прочный каркас, на котором строится будущее – от внедрения передовых технологий до подготовки специалистов нового поколения.