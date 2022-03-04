Итоги республиканского учения  «Көктем – 2022» подвели в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ -Учение проведено в целях подготовки государственной системы гражданской защиты к ликвидации ЧС весеннего периода, а также отработки управленческих решений по организации защиты населения и территории страны в условиях паводковых угроз. Республиканский штаб учений был развернут в городе Уральске Западно-Казахстанской области. Учение прошло под руководством вице-министра по чрезвычайным ситуациям Марата Кульдикова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В целях оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой обстановки созданы специальные группировки сил и средств органов гражданской защиты численностью 10 тысяч человек и более 1 700 единиц техники.

3 и 4 марта из населенных пунктов вывезено свыше 1,5 млн.м3 снега. Вывоз снега продолжается. Оказана помощь более одной тысячи семей из социальных уязвимых слоев населения по очистке от снега придомовых участков и наледи с крыш домов. В рамках подготовки к паводковому периоду 2022 года очищено и подготовлено более 9 тысяч арыков и каналов, свыше 10 тысяч водопропускных сооружений к пропуску ледохода. Произведен ремонт протяженностью 43 тысячи метров существующих дамб, выполнено берегоукрепление на расстоянии 39 тысяч метров. Подготовлены запасы в объеме 25,5 тысячи тонн ГСМ, более 300 тысяч тонн инертных материалов и свыше 900 тысяч штук мешкотары. Определены свыше 3 тысяч пунктов приема эвакуируемого населения, обновлены маршруты эвакуации и подготовлен необходимый транспорт.

Кроме того, на случаи осложнения паводковой обстановки в регионах подготовлены для оперативной переброски группировка сил и средств сводных отрядов из Атырауской, Карагандинской, Жамбылской, Мангистауской областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, РОСО и воинских частей МЧС, а также воздушные суда АО «Казавиаспас».

Так, на случай возникновения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения подготовлено более 600 единиц автономных источников электроснабжения. На топливных складах энгергоисточников накоплено свыше дву х млн тонн угля и порядка 115 тысяч тонн мазута. Заготовлены более 30 тысяч мешкотары с инертным материалом.

Для метеорологического контроля подготовлены 341 метеостанция, из них 113 автоматические, 6 гидрологических постов и 10 для экологического контроля.

На случаи чрезвычайных ситуаций весеннего периода создан аварийный запас инертных материалов более 50 тысяч тонн и 3000 тонн горюче-смазочных материалов. На автомобильных дорогах республиканского значения определены 445 паводкоопасных участков с протяженностью 261 км.

Определены 673 участков железных дорог подверженных к подтоплению. Сформированы 45 противоразмывных поездов с необходимыми материалами (бутовый камень, рельсовые пакеты, железобетонные шпалы).

По линии санавиации, подготовлены и находятся в режиме ожидания 33 воздушных судна (20 самолетов и 13 вертолетов).

Для эвакуации животных из зон подтопления определены безопасные места и маршруты перегона скота, с учетом расположения водоемов и прохождения высоковольтных линий электропередач.

Во избежание паводковых угроз по итогам учений местным исполнительным органам рекомендовано принятие необходимых мер по защите населенных пунктов, автомобильных и железных дорог, систем жизнеобеспечения от паводковых вод, а также сконцентрирование специализированной инженерной техники, мотопомп, запас инертных материалов вблизи паводкоопасных населенных пунктов.