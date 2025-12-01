Итоги референдума в Швейцарии: обязательной воинской службы для женщин не будет

В воскресенье еще до завершения подсчета голосов, власти сообщили, что инициативы не получили поддержку в большинстве кантонов.

Поддержка предложений в большинстве кантонов Швейцарии была одним из условий для принятия инициатив — наравне с большинством голосов «за» по всей стране.

По предварительным результатам, которые публикует общественно-правовой телерадиовещатель SRF, 84% швейцарцев выступили против обязательной гражданской службы. 79% участников референдума отклонили также предложение ввести налог на наследство для богатых.

Инициатива о всеобщей гражданской службе в Швейцарии

Инициатива о всеобщей гражданской службе в Швейцарии предполагала введение обязанности проходить службу для всех граждан — в военных силах или службах по защите от катастроф, области здравоохранения или социальной сфере. На данный момент обязанность проходить службу в Швейцарии действует только в отношении мужчин, причем они могут выбирать между военной и альтернативной гражданской службой. Женщины могут пройти военную службу по желанию.

Правительство Швейцарии и большинство партий в парламенте отклонили идею введения всеобщей гражданской службы, аргументируя, что в таком случае рынок труда лишился бы слишком большого числа работников. К тому же, финансирование подобной инициативы обошлось бы слишком дорого, указывали критики. За введение всеобщей гражданской службы в Швейцарии выступали только Зеленая либеральная партия (GLP) и Евангелическая народная партия (EVP).

Инициатива о введении налога на наследство для богатых в Швейцарии

Инициатива о введении налога на наследство для богатых в Швейцарии исходила от молодежной организации Социал-демократической партии (Jungsozialisten, JUSO). Она предполагала, что при наследовании состояния от 50 млн франков (в пересчете: около 54 млн евро) нужно будет отказываться от 50% этой суммы в пользу «социально справедливой борьбы с климатическим кризисом, а также необходимых для этого изменений экономики в целом».

Против введения такого налога выступил широкий фронт из ряда политических партий и экономических объединений. Они предупредили, в частности, что из-за дополнительного налогового бремени состоятельные швейцарцы переберутся за границу, что приведет к общему сокращению налоговых поступлений.

По действующему законодательству в большинстве кантонов Швейцарии супруги и прямые потомки почившего освобождаются от налога при получении наследства. Для других наследников действуют различные правила, в зависимости от кантона.

Ранее на референдуме в Швейцарии одобрили увеличение пенсионного возраста для женщин.