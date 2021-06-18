Итоги развития за пять лет подвели в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области за пять лет вдвое увеличились объёмы экономики. Прирост произошёл в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Это даёт новые рабочие места – в 2020 году их было создано более 30 тысяч. Отчёт об исполнении программы развития Карагандинской области на 2016–2020 годы приняли депутаты областного маслихата на очередной, IV сессии, состоявшейся в режиме онлайн.

«Реализация мероприятий программы развития Карагандинской области в 2016–2020 годах обеспечила поступательное социально-экономическое развитие региона, совершенствование транспортной, инженерно-коммуникационной инфраструктуры, решение ряда проблем по обеспечению жильём и объектами социальной сферы. ВРП на душу населения возрос за 5 лет с 2,7 млн тенге до 4,5 млн тенге – на 68,3%. Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет увеличился на 19,3%», – доложил руководитель управления экономики Азамат Муканов.

За пятилетку инвестиции в основной капитал выросли в два раза. Более чем наполовину увеличилось строительство жилья. В минувшем, 2020 году было введено около 530 тыс. кв. м. Сегодня в области действуют свыше 90 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса – на 13,6% больше по сравнению с 2016 годом. Уровень безработицы удалось снизить с 5% до 4,6%.

Анализ развитию региона также дал председатель ревизионной комиссии Аян Абдыкаримов. Выступила член постоянной комиссии по бюджету и развитию местного управления и самоуправления Юлия Бадина. Они высказали свои замечания и рекомендовали усилить мониторинг эффективности использования бюджетных денег.

В целом депутаты одобрили реализацию программы.

«Несмотря на ряд негативных факторов, за прошедшую пятилетку обеспечены положительные результаты. Достигнут ежегодный рост экономики. Только в прошлом году её объём составил более 6,2 трлн тенге – в два раза больше по сравнению с 2015-м. Это позволило увеличить ежегодное создание рабочих мест с 12 тыс. в 2016 году до более 30 тыс. в 2020-м. На 24,4% увеличились объёмы горнодобывающей промышленности, на 15% – обрабатывающей. За последние 5 лет на 4,3% выросла доля малого и среднего бизнеса в структуре ВРП», – отметил аким области Женис Касымбек.

Глава региона рассказал о развитии инфраструктуры. Порядка двух тысяч км дорог отремонтировали в прошлом году. В городах и сёлах построено 378 км водопроводных и канализационных сетей. По Дорожной карте занятости и проекту «Ауыл – Ел бесігі» благоустроили 421 двор, отремонтировали 223 объекта образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Депутаты также утвердили исполнение областного бюджета за 2020 год.

«Мы работали в условиях объявленного чрезвычайного положения и пандемии. В целях своевременного осуществления антикризисных мер пришлось несколько раз уточнять и корректировать бюджет. Мы смогли оперативно реагировать на вызовы непростого времени, чтобы поддержать наших граждан и усилить здравоохранение», – подчеркнул Женис Касымбек.