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Итоги рабочей поездки Главы государства в Акмолинскую область обсудили в акимате

18 Ноября 2019 18:03
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Итоги рабочей поездки Главы государства в Акмолинскую область обсудили в акимате

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня на аппаратном совещании под председательством акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева рассмотрены итоги рабочей поездки Главы государства Касым-Жомарта Токаева в регион. Об этом передает МИА «Казинформ».

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За последние два года область значительно увеличила площади орошаемых земель. К 2022 году их площадь планируется увеличить еще на 17,7 тыс. га. С реализацией проектов, ориентированных на глубокую переработку, в области имеются возможности для увеличения в течение 5 лет производительности труда в АПК в 2,5 раза. «По поручению Президента необходимо использовать потенциал научно-производственного центра зернового хозяйства А. И. Бараева в АПК области», – подчеркнул аким области.

Также Ермек Маржикпаев поручил в кратчайшие сроки разработать региональную программу орошаемого земледелия по аналогии с программами мясного и молочного животноводства. Детально обсуждена проводимая работа по увеличению доли земель сельхозназначения, очистке озер Боровое и Щучье, в Кокшетау – озера Копа и реки Кылшакты.

В Кокшетау в рамках государственно-частного партнерства планировалось строительство ТЭЦ мощностью: электрической - 180 МВт и тепловой - 450 Гкал/час. Если до конца года заявленный инвестор из Словении не выполнит взятые обязательства, то он будет объявлен несостоятельным. Будущий конкурс планируется провести по новой схеме. Ведется поиск инвестора и по строительству в Жаркаинском районе горно-металлургического комплекса на базе железорудного месторождения Масальское.

Составлены предварительные расчеты на 3,9 млрд тенге для строительства водоочистных сооружений в областном центре и на 40 млрд тенге для обеспечения качественной питьевой водой населенные пункты региона.

Кроме того, подробно была заслушана информация по реализации инфраструктурных проектов в Щучинско-Боровской курортной зоне и окраинах города Нур-Султана, а также газификации Аршалынского и Целиноградского районов. Отмечено, что Аршалынским районом допущен срыв сроков при разработке ПСД. Всего в 20 населенных пунктах будет построено 1022 км газораспределительных сетей. Строительно-монтажные работы начнутся в декабре 2019 года, с завершением в конце 2021 года.

Далее речь шла о реализации проектов по «экономике простых вещей», принятии мер по сдерживанию цен на социально-значимые продукты, ликвидации трехсменного обучения и другие.

По итогам совещания аким области Ермек Маржикпаев объявил о наложении дисциплинарного взыскания на ряд руководителей за неисполнение плановых показателей.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акмолинская область, Акимат,
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