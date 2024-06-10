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    15:37, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Итоги проверки Высшей аудиторской палаты: наказаны 5 руководителей Казводхоза

    Казводхоз, гидросооружения
    Фото: Правительство РК

    По итогам проверок, проведенных Высшей аудиторской палатой и Министерством водных ресурсов и ирригации, к дисциплинарной ответственности привлечены 5 руководящих работников Казводхоза, допустивших нарушения законодательства, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минводы РК.

    На момент завершения проверок и.о. генерального директора Казводхоза освобожден от должности.

    К ответственности также привлечены: начальник отдела реализации проектов, начальник отдела эксплуатации гидротехнических сооружений, директор филиала по области Жетысу, главный инженер филиала по области Жетысу и директор актюбинского филиала. 

    - Привлечение к ответственности руководящих работников Казводхоза входит в компетенцию Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации. Информация о привлеченных к ответственности работниках направлена в Высшую аудиторскую палату, – отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.

    Ранее отмечалось, что главная цель аудита – финансовое оздоровление РГП «Казводхоз».

    Кроме того, для ликвидации «черного рынка» воды Министерство водных ресурсов и ирригации РК намерено ужесточить ответственность за правонарушения в водной сфере.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Закон и право Высшая аудиторская палата РК Вода Водохранилище
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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