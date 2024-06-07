РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:06, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Ответственность за «черный рынок» воды ужесточат в Казахстане

    вода
    Фото: pixabay.com

    Для ликвидации «черного рынка» воды Министерство водных ресурсов и ирригации РК намерено ужесточить ответственность за правонарушения в водной сфере. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    По информации министерства, рассматриваются важные изменения в новом Водном кодексе, направленные на усиление государственного контроля и надзора за использованием и охраной воды.

    - Так, проектом нового Водного кодекса уполномоченное ведомство и бассейновые инспекции наделяются надзорными функциями. В настоящее время бассейновые инспекции проводят проверки в соответствии с Предпринимательским кодексом. Однако правонарушители часто остаются безнаказанными из-за длительного процесса планирования, регистрации и уведомления, - пояснили в Минводы.

    Предлагается внести дополнения и в действующий Предпринимательский кодекс. Эти изменения расширят функции бассейновых инспекций и государственных водных инспекторов, изменят формы государственного контроля и надзора, а также введут новые инструменты, условия и основания для принятия мер оперативного реагирования.

    - Это наша принципиальная позиция. Для ликвидации «черного рынка» воды и профилактики других правонарушений мы усилим госконтроль. Лояльности не будет. Предлагаемые нами новые нормы и правила позволят значительно снизить число правонарушений и обеспечить постоянный контроль за водными ресурсами страны, – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Правительство РК Вода Экономика
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!