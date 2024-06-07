Ответственность за «черный рынок» воды ужесточат в Казахстане

Для ликвидации «черного рынка» воды Министерство водных ресурсов и ирригации РК намерено ужесточить ответственность за правонарушения в водной сфере. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации министерства, рассматриваются важные изменения в новом Водном кодексе, направленные на усиление государственного контроля и надзора за использованием и охраной воды.

- Так, проектом нового Водного кодекса уполномоченное ведомство и бассейновые инспекции наделяются надзорными функциями. В настоящее время бассейновые инспекции проводят проверки в соответствии с Предпринимательским кодексом. Однако правонарушители часто остаются безнаказанными из-за длительного процесса планирования, регистрации и уведомления, - пояснили в Минводы.

Предлагается внести дополнения и в действующий Предпринимательский кодекс. Эти изменения расширят функции бассейновых инспекций и государственных водных инспекторов, изменят формы государственного контроля и надзора, а также введут новые инструменты, условия и основания для принятия мер оперативного реагирования.