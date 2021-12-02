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Итоги программы «Нұрлы жол» рассмотрела Комиссия при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции

2 Декабря 2021 18:03
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Итоги программы «Нұрлы жол» рассмотрела Комиссия при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева состоялось очередное заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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На заседании рассмотрены итоги реализации Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол».

Как отмечено, реализация госпрограммы позволила своевременно обеспечить ресурсами целый ряд отраслей, обеспечить рост ВВП, создать рабочие места, увеличить объем транзита и снизить до минимума негативное влияние глобальных экономических кризисов.

Вместе с тем уполномоченными государственными органами достигнуты не все целевые индикаторы и показатели. Правоохранительными и контролирующими органами установлены отдельные финансовые нарушения, а также факты неэффективного бюджетного планирования.

С учетом состоявшегося обсуждения Комиссией выработаны конкретные рекомендации по их решению и недопущению впредь.

На заседании также рассмотрены результаты государственного аудита эффективности освоения средств, выделяемых на развитие среднего и высшего образования.

Счетным комитетом выявлен целый ряд системных проблем в данной сфере, а Агентствами по противодействию коррупции и по финансовому мониторингу зарегистрировано более 250 уголовных правонарушений.

Для устранения имеющихся недостатков Министерству образования и науки, акимам городов республиканского значения и областей рекомендовано принять неотложные меры, в том числе по недопущению злоупотреблений и хищений в ходе реализации Национального проекта «Качественное образование «Образованная нация».

По итогам заседания Государственный секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев дал ряд поручений государственным и исполнительным органам, выполнение которых взято на контроль.


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#Нұрлы жол   #Борьба с коррупцией  
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