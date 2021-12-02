Итоги программы «Нұрлы жол» рассмотрела Комиссия при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева состоялось очередное заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

На заседании рассмотрены итоги реализации Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол».

Как отмечено, реализация госпрограммы позволила своевременно обеспечить ресурсами целый ряд отраслей, обеспечить рост ВВП, создать рабочие места, увеличить объем транзита и снизить до минимума негативное влияние глобальных экономических кризисов.

Вместе с тем уполномоченными государственными органами достигнуты не все целевые индикаторы и показатели. Правоохранительными и контролирующими органами установлены отдельные финансовые нарушения, а также факты неэффективного бюджетного планирования.

С учетом состоявшегося обсуждения Комиссией выработаны конкретные рекомендации по их решению и недопущению впредь.

На заседании также рассмотрены результаты государственного аудита эффективности освоения средств, выделяемых на развитие среднего и высшего образования.

Счетным комитетом выявлен целый ряд системных проблем в данной сфере, а Агентствами по противодействию коррупции и по финансовому мониторингу зарегистрировано более 250 уголовных правонарушений.

Для устранения имеющихся недостатков Министерству образования и науки, акимам городов республиканского значения и областей рекомендовано принять неотложные меры, в том числе по недопущению злоупотреблений и хищений в ходе реализации Национального проекта «Качественное образование «Образованная нация».

По итогам заседания Государственный секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев дал ряд поручений государственным и исполнительным органам, выполнение которых взято на контроль.