Итоги проекта по усилению устойчивости к бедствиям и изменению климата в ЦА подвели в Брюсселе

29 Ноября 2022, 22:13

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Брюсселе подвели итоги прогресса в повышении устойчивости к бедствиям и изменению климата в Центральной Азии. Мероприятие прошло в рамках инициативы ЕС: «Повышение устойчивости к бедствиям и ускорение реализации Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий в Центральной Азии», реализуемой Управлением ООН по снижению риска бедствий (UNDRR), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Встреча на высоком уровне была совместно организована посольством РК в Бельгии и UNDRR.

Как отметили организаторы, страны Центральной Азии сталкиваются с высоким риском крупномасштабных и трансграничных чрезвычайных ситуаций, включая землетрясения, песчаные и пыльные бури, сильные ветры, волны тепла и холода, оползни, лавины, наводнения, засухи и таяние ледников.

Экстремальные погодные явления, а также перебои с осадками, повышение температуры и таяние ледников являются одними из основных существующих и ожидаемых последствий изменения климата в Центральной Азии. Эти проблемы усугубляются сохраняющимися последствиями пандемии COVID-19 и нестабильностью в регионе.

Инициатива, финансируемая ЕС, которая началась в 2019 году и завершится в начале 2023 года, оказала поддержку Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану в создании основ для большей устойчивости к бедствиям за счет расширения данных, потенциала, управления и сотрудничества на местный, городской, региональный и национальный уровни.

Инициатива поддержала усиление роли алматинского Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска бедствий (CESDRR) в качестве регионального секретариата для координации и центра сбора опыта, информации и наращивания потенциала в области снижения рисков бедствий (СРБ).

«Мы убеждены, что современные вызовы можно преодолеть, только работая сообща и доверяя друг другу. В преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Европейским Союзом я могу с гордостью сказать, что эти принципы являются одними из столпов нашего динамичного партнерства, - отметил Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Бельгии Маргулан Баймухан. - Мы должны работать сообща, чтобы внедрять инновации, знания и обмениваться данными в области снижения рисков для повышения устойчивости наших сообществ от небольших деревень и мегаполисов до целых регионов и континентов».

«UNDRR и Европейский союз обладают огромным опытом и инновациями, которые могут помочь нашим службам гражданской обороны защитить устойчивую жизнь в регионе и предотвратить ненужные потери», - сказал посол РК.

Специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии Терхи Хакала также высказалась за повышение сотрудничества стран ЦА и ЕС в области повышения устойчивости к бедствиям.

«С точки зрения ЕС, снижение риска бедствий в Центральной Азии затрагивает многие сектора, включая водные ресурсы, сельское хозяйство, изменение климата, энергетику, безопасность, здравоохранение. По этой причине наши программы помогают укреплять системы снижения риска бедствий и повышать устойчивость к изменению климата в Центральной Азии», - отметила Т.Хакала.

«В свете растущих климатических рисков в результате отсутствия глобальных действий по решению проблемы выбросов эта совместная инициатива даже важнее для предотвращения этих рисков в смертельные и дорогостоящие бедствия», - подчеркнула спецпредставитель Генсекретаря Организации Объединенных Наций по вопросам уменьшения опасности бедствий Мами Мидзутори.

Серик Аубакиров, заместитель директора CESDRR, поделился обновленной информацией о прогрессе, достигнутом с момента запуска инициативы, в том числе о разработке первой в регионе региональной стратегии СРБ и плана действий по ее реализации, субрегиональном профиле рисков и наращивании потенциала по оказанию поддержки чрезвычайным ведомствам в использовании информации о рисках и аналитических систем.

По его словам, инициатива, поддерживаемая ЕС, также помогла правительствам укрепить свои национальные системы управления рисками бедствий и разработать стратегии и планы по обеспечению устойчивости к бедствиям на национальном и местном уровнях.

Мероприятия на уровне сообществ, охватившие более 50 тысяч человек в 65 населенных пунктах по всему региону, помогли создать местные комитеты по управлению бедствиями и провести тренинги по СРБ для волонтеров, школьников и лидеров сообществ.

Акции по повышению осведомленности также способствовали лучшему пониманию предотвращения бедствий и снижения риска среди детей, молодежи и уязвимых групп.

Мероприятие завершилось панельной дискуссией высокого уровня с участием вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК Марата Кульдикова, представителей Европейской комиссии и Всемирного банка.

«Уже имея необходимую инфраструктуру, Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска бедствий в Алматы служит надежной площадкой по теме управления рисками бедствий, особенно в части раннего предупреждения для стран Центральной Азии и развития региональной системы раннего предупреждения», - отметил М. Кульдиков.

Справочно: финансируемый ЕС проект: «Повышение устойчивости к стихийным бедствиям и ускорение реализации Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий в Центральной Азии», реализуется Управлением Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий (UNDRR), поддерживает страны региона в реализации приоритетов Сендайской рамочной программы.

Проект поддерживает укрепление региональной координации, разработку региональной стратегии СРБ, национальных систем учета потерь от бедствий и снижение риска бедствий на уровне сообществ. На местном уровне проект поддерживает разработку стратегий устойчивости столичных городов к стихийным бедствиям. Для этого проекта ЕС выделил 3,75 млн евро на трехлетнюю реализацию.