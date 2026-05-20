Итоги переговоров Си Цзиньпина и Владимира Путина в Пекине

Сегодня в столице КНР в рамках официального визита президента РФ состоялись переговоры лидеров двух стран, передает собственный корреспондент агентства Kazinform с места событий.

Официальная часть началась на площади перед Домом народных собраний, где председатель КНР Си Цзиньпин приветствовал президента РФ Владимира Путина торжественной церемонией. После протокольных мероприятий главы государств провели встречи в узком и расширенном составах.

Си Цзиньпин охарактеризовал диалог как углубленный и плодотворный, отметив высокий уровень стратегического взаимодействия.

— Под нашим совместным стратегическим руководством с президентом Путиным китайско-российские отношения вышли на новый рубеж, — подчеркнул он.

Владимир Путин отметил традиционно теплую и конструктивную атмосферу встречи. По его словам, стороны обстоятельно обсудили все ключевые направления сотрудничества.

— Россия и Китай привержены независимой внешней политике и действуют в тесной стратегической связке, играя стабилизирующую роль на мировой арене, — заявил российский лидер.

По итогам встречи подписано Совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и углублении добрососедских отношений. Документ подтверждает продление Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 2001 года.

Сторонами также принята декларация о многополярном мире и подписано около 40 межправительственных, межведомственных и корпоративных документов. В завершение лидеры приняли участие в открытии перекрестных Годов образования.

Кроме того, стороны договорились продолжать практику безвизового режима. Как отметил Владимир Путин, в 2025 году Китай посетили более 2 млн граждан России, а РФ — свыше 1 млн граждан КНР.

— Для дальнейшего упрощения гуманитарных обменов между Китаем и Россией КНР приняла решение продлить безвизовый режим для граждан РФ до 31 декабря 2027 года. Граждане России с обычными паспортами могут въезжать в Китай для деловых поездок, туризма, посещения родственников и друзей, обмена или транзита на срок до 30 дней без оформления визы, — заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия так же, как и Китай, продлит безвизовый режим на 2027 год.

Напомним, президент РФ Владимир Путин находится с официальным визитом в КНР с 19 по 20 мая.

