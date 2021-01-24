Итоги парламентских выборов в Казахстане обсудили в Иордании

АММАН. КАЗИНФОРМ – В казахстанском Посольстве в Аммане прошел пресс-брифинг, в ходе которого иорданские журналисты ознакомились с итогами парламентских выборов в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

24 января посол Казахстана в Иорданском Хашимитском Королевстве Айдарбек Туматов провел брифинг для представителей ведущего иорданского информагентства «Petra», в котором подробно осветил итоги состоявшихся парламентских выборов в Республике, а также основные аспекты выступления Президента Касым-Жомарта Токаева на открытии первой сессии Парламента VII созыва.

Представители медиа-ресурса ознакомились с задачами, возложенными Главой государства на обновленный состав Мажилиса, включая проведение комплексных реформ, нацеленных на децентрализацию системы, модернизацию государственного аппарата, оптимизацию квазигосударственного сектора и цифровизацию процессов.

Также в ходе беседы была затронута возможность проведения совместных мероприятий по случаю празднования в текущем году 30-летия Независимости Республики Казахстан и 100-летия образования иорданской государственности.

В заключение встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двустороннего сотрудничества, включая сферу инвестиций и торгово-экономических отношений.