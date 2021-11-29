Итоги международного турнира по легкой атлетике подвели в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице завершился открытый международный турнир по легкой атлетике среди старших юношей и девушек, посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
В турнире приняли участие более 155 спортсменов из таких стран, как Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, а также легкоатлеты из других городов Казахстана.
В церемонии открытия приняли участие аким столицы и по совместительству Президент федерации города Нур-Султана по легкой атлетике Алтай Кульгинов, Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан Серик Сапиев, вице-президент федерации легкой атлетики города Нур-Султана Айдын Токпаев, государственный тренер РК по легкой атлетике Куандык Ельжанов.
По итогам двухдневных соревнований чемпионами в следующих дистанциях стали:
бег на 60 м среди юношей
первое место: Алишер Амрин (СКО),
второе место: Данил Попов (Караганда),
третье место: Захар Левицкий (Павлодар);
бег на 60 м среди девушек
первое место: Шарифа Давронова (Узбекистан),
второе место: Ермола Кристина (Павлодар),
третье место: Анастасия Бондаренко (Кыргызстан);
бег на 200 м среди юношей
первое место: Данил Попов (Караганда),
второе место: Мади Токенов (ВКО),
третье место: Сергей Логвиненко (СКО);
бег на 200 м среди девушек
первое место: Айжан Султанова (Нур-Султан),
второе место: Мария Шувалова (Павлодар),
третье место: Карина Рахимова (Павлодар);
бег на 400 м среди юношей
первое место: Мухаммадризо Мирзозода (Таджикистан),
второе место: Давид Ким (Караганда),
третье место: Данил Игнатов (СКО);
бег на 400 м среди девушек
первое место: Анастасия Колода (СКО),
второе место: Айжан Султанова (Нур-Султан),
третье место: Екатерина Колода (СКО);
бег на 800 м среди юношей
первое место: Мирзозода Мухаммадризо (Таджикистан),
второе место: Даниал Ахметкалиев (Нур-Султан),
третье место: Асылхан Макыш (Нур-Султан);
бег на 800 м среди девушек
первое место: Милана Зубарева (Караганда),
второе место: Ким София (Караганда),
третье место: Роза Муминова (Нур-Султан);
бег на 1500 м среди юношей
первое место: Хусан Кулов (Таджикистан),
второе место: Даниал Ахметкалиев (Нур-Султан),
третье место: Рауан Кайырхан (Нур-Султан);
бег на 1500 м среди девушек
первое место: Дильшода Усманова (Узбекистан),
второе место: Диана Ержанова (Нур-Султан),
третье место: Раджабмо Абдуллоева (Таджикистан);
бег на 3000 м среди юношей
первое место: Хусан Кулов (Таджикистан),
второе место: Рауан Кайырхан (Нур-Султан),
третье место: Бекнур Расил (Нур-Султан);
бег на 3000 м среди женщин
первое место: Дильшода Усманова (Узбекистан),
второе место: Раджабмо Абдуллоева (Таджикистан),
третье место: Кристина Исламова (Нур-Султан).
Эстафета 4х200м среди юношей
первое место: Данил Ситников, Попов Данил, Есенбек Ислам, Алескеров Ислам (Караганда),
втрое место: Андрей, Черников, Данил Игнатов, Нияз Базаров, Сергей Логвиненко (СКО),
третье место: Артем Малиновский, Айбол Нияттула, Камиль Салиханов, Абылбек Санжар (Караганда);
эстафета 4х200м среди девушек
первое место: Диана Трофименко, Карина Рахимова, Арина Соколова, Хадишат Тсечоева (Павлодар),
второе место: Гусева Виолета, Ким София, Борисова Кристина, Милана Зубарева (Караганда),
третье место: Айдана Аяпова, Лаур Кабиева, Роза Муминова, Айжан Султанова, Анна Мищенко (Нур-Султан);
эстафета mix 4х200м
первое место: Азылханов Азылхан, Виолета Гусева, Кристина Борисова, Ислам Есенбек (Караганда),
второе место: Азиза Риоева, Жасмин Разыкова, Мухаммадризо Мирзозода , Мехрубон Ходжикурбонзода (Таджикистана).
Бег на 60 м с барьерами среди юношей
первое место: Адиль Омарбеков (Павлодар),
второе место: Захар Левицкий (Павлодар),
третье место: Самандар Махмудов (Узбекистан);
бег на 60 м с барьерами среди девушек:
первое место: Мадина Миннулинова (Узбекистан),
второе место: Виолета Геслер (Павлодар),
третье место: Полина Артемьева (Павлодар).
В спортивной ходьбе на 3000 м среди юношей
первое место: Даниль Шмаков (СКО);
в спортивной ходьбе на 3000 м среди девушек
первое место: Сабрина Арзиева (Алматы),
втрое место: Полина Муравьева (Акмолинская область),
третье место: Рахмонова Кристина (Караганда).
Прыжки в высоту среди юношей
первое место: Амир Нагаев (Узбекистан),
второе место: Владислав Иванов (СКО),
третье место: Игнат Козека (Караганда);
прыжки в высоту среди девушек
первое место: Барнохон Сайфуллаева (Узбекистан),
второе место: Ксения Борушева (Узбекистан),
третье место: Дарья Нехаенко (Караганда).
Прыжок в длину среди юношей
первое место: Иброхим Махкамов (Узбекистан),
второе место: Утешов Диас (Караганда),
третье место: Вадим Карнаухов (Акмолинская область);
прыжок в длину среди девушек
первое место: Ксения Борушева (Узбекистан),
втрое место: Виктория Поправкина (СКО),
третье место: Хушноза Шавкатова (Узбекистан).
Тройной прыжок среди юношей
первое место: Арсен Умержанов (СКО),
второе место: Иброхим Махкамов (Узбекистан),
третье место: Диас Утешов (Караганда);
тройной прыжок среди девушек
первое место: Шарифа Давронова (Узбекистан),
второе место: Хушноза Шавкатова (Узбекистан),
третье место: Виктория Поправкина (СКО).
Толкание ядра среди юношей
первое место: Аслиддин Рахмонбердиев (Узбекистан),
второе место: Дмитри Федоренков (Павлодар),
третье место: Ганненко Илья (Караганда);
толкание ядра среди девушек
первое место: Малика Насрединова (Узбекистан),
второе место: Карина Васильева (Алматы),
тьерье место: Ангелина Андрис (Нур-Султан).
По итогам общих результатов в копилке Казахстана 52 медали, в копилке Таджикистана девять медалей, Узбекистана 16 медалей и у сборной Кыргызстана одна медаль.
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