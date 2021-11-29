Итоги международного турнира по легкой атлетике подвели в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице завершился открытый международный турнир по легкой атлетике среди старших юношей и девушек, посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В турнире приняли участие более 155 спортсменов из таких стран, как Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, а также легкоатлеты из других городов Казахстана.

В церемонии открытия приняли участие аким столицы и по совместительству Президент федерации города Нур-Султана по легкой атлетике Алтай Кульгинов, Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан Серик Сапиев, вице-президент федерации легкой атлетики города Нур-Султана Айдын Токпаев, государственный тренер РК по легкой атлетике Куандык Ельжанов.

По итогам двухдневных соревнований чемпионами в следующих дистанциях стали:

бег на 60 м среди юношей

первое место: Алишер Амрин (СКО),

второе место: Данил Попов (Караганда),

третье место: Захар Левицкий (Павлодар);

бег на 60 м среди девушек

первое место: Шарифа Давронова (Узбекистан),

второе место: Ермола Кристина (Павлодар),

третье место: Анастасия Бондаренко (Кыргызстан);

бег на 200 м среди юношей

первое место: Данил Попов (Караганда),

второе место: Мади Токенов (ВКО),

третье место: Сергей Логвиненко (СКО);

бег на 200 м среди девушек

первое место: Айжан Султанова (Нур-Султан),

второе место: Мария Шувалова (Павлодар),

третье место: Карина Рахимова (Павлодар);

бег на 400 м среди юношей

первое место: Мухаммадризо Мирзозода (Таджикистан),

второе место: Давид Ким (Караганда),

третье место: Данил Игнатов (СКО);

бег на 400 м среди девушек

первое место: Анастасия Колода (СКО),

второе место: Айжан Султанова (Нур-Султан),

третье место: Екатерина Колода (СКО);

бег на 800 м среди юношей

первое место: Мирзозода Мухаммадризо (Таджикистан),

второе место: Даниал Ахметкалиев (Нур-Султан),

третье место: Асылхан Макыш (Нур-Султан);

бег на 800 м среди девушек

первое место: Милана Зубарева (Караганда),

второе место: Ким София (Караганда),

третье место: Роза Муминова (Нур-Султан);

бег на 1500 м среди юношей

первое место: Хусан Кулов (Таджикистан),

второе место: Даниал Ахметкалиев (Нур-Султан),

третье место: Рауан Кайырхан (Нур-Султан);

бег на 1500 м среди девушек

первое место: Дильшода Усманова (Узбекистан),

второе место: Диана Ержанова (Нур-Султан),

третье место: Раджабмо Абдуллоева (Таджикистан);

бег на 3000 м среди юношей

первое место: Хусан Кулов (Таджикистан),

второе место: Рауан Кайырхан (Нур-Султан),

третье место: Бекнур Расил (Нур-Султан);

бег на 3000 м среди женщин

первое место: Дильшода Усманова (Узбекистан),

второе место: Раджабмо Абдуллоева (Таджикистан),

третье место: Кристина Исламова (Нур-Султан).

Эстафета 4х200м среди юношей

первое место: Данил Ситников, Попов Данил, Есенбек Ислам, Алескеров Ислам (Караганда),

втрое место: Андрей, Черников, Данил Игнатов, Нияз Базаров, Сергей Логвиненко (СКО),

третье место: Артем Малиновский, Айбол Нияттула, Камиль Салиханов, Абылбек Санжар (Караганда);

эстафета 4х200м среди девушек

первое место: Диана Трофименко, Карина Рахимова, Арина Соколова, Хадишат Тсечоева (Павлодар),

второе место: Гусева Виолета, Ким София, Борисова Кристина, Милана Зубарева (Караганда),

третье место: Айдана Аяпова, Лаур Кабиева, Роза Муминова, Айжан Султанова, Анна Мищенко (Нур-Султан);

эстафета mix 4х200м

первое место: Азылханов Азылхан, Виолета Гусева, Кристина Борисова, Ислам Есенбек (Караганда),

второе место: Азиза Риоева, Жасмин Разыкова, Мухаммадризо Мирзозода , Мехрубон Ходжикурбонзода (Таджикистана).

Бег на 60 м с барьерами среди юношей

первое место: Адиль Омарбеков (Павлодар),

второе место: Захар Левицкий (Павлодар),

третье место: Самандар Махмудов (Узбекистан);

бег на 60 м с барьерами среди девушек:

первое место: Мадина Миннулинова (Узбекистан),

второе место: Виолета Геслер (Павлодар),

третье место: Полина Артемьева (Павлодар).

В спортивной ходьбе на 3000 м среди юношей

первое место: Даниль Шмаков (СКО);

в спортивной ходьбе на 3000 м среди девушек

первое место: Сабрина Арзиева (Алматы),

втрое место: Полина Муравьева (Акмолинская область),

третье место: Рахмонова Кристина (Караганда).

Прыжки в высоту среди юношей

первое место: Амир Нагаев (Узбекистан),

второе место: Владислав Иванов (СКО),

третье место: Игнат Козека (Караганда);

прыжки в высоту среди девушек

первое место: Барнохон Сайфуллаева (Узбекистан),

второе место: Ксения Борушева (Узбекистан),

третье место: Дарья Нехаенко (Караганда).

Прыжок в длину среди юношей

первое место: Иброхим Махкамов (Узбекистан),

второе место: Утешов Диас (Караганда),

третье место: Вадим Карнаухов (Акмолинская область);

прыжок в длину среди девушек

первое место: Ксения Борушева (Узбекистан),

втрое место: Виктория Поправкина (СКО),

третье место: Хушноза Шавкатова (Узбекистан).

Тройной прыжок среди юношей

первое место: Арсен Умержанов (СКО),

второе место: Иброхим Махкамов (Узбекистан),

третье место: Диас Утешов (Караганда);

тройной прыжок среди девушек

первое место: Шарифа Давронова (Узбекистан),

второе место: Хушноза Шавкатова (Узбекистан),

третье место: Виктория Поправкина (СКО).

Толкание ядра среди юношей

первое место: Аслиддин Рахмонбердиев (Узбекистан),

второе место: Дмитри Федоренков (Павлодар),

третье место: Ганненко Илья (Караганда);

толкание ядра среди девушек

первое место: Малика Насрединова (Узбекистан),

второе место: Карина Васильева (Алматы),

тьерье место: Ангелина Андрис (Нур-Султан).

По итогам общих результатов в копилке Казахстана 52 медали, в копилке Таджикистана девять медалей, Узбекистана 16 медалей и у сборной Кыргызстана одна медаль.