Итоги мартовского отбора кинопроектов-претендентов на господдержку аннулировали после аудита

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня стартовал прием заявок на отбор кинопроектов, претендующих на государственную финансовую поддержку. Документы будут приниматься до 29 августа включительно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Государственного центра поддержки национального кино.



Заседание Экспертного совета состоится в конце сентября. По итогам питчинга кинопроекты получат финансирование и будут признаны национальными фильмами.

В 2023 году Государственным центром поддержки национального кино запланировано направить 3,3 млрд тенге на производство новых фильмов. В частности, не менее, чем на 1,2 млрд тенге будут профинансированы кинопроекты киностудии «Казахфильм», а частные проекты получат 2,1 млрд тенге.

Председатель правления Государственного центра поддержки национального кино Курманбек Жумагали подчеркнул, что все стороны будут отчитываться за каждый тенге.

«В первую очередь, нужно обеспечить прозрачность всех процедур и минимизировать коррупционные риски. Киносообщество должно работать как единый механизм для

развития рынка и повышения имиджа, никакие интриги не нужны. В свою очередь, мы готовы помогать претендентам, сопровождать кинопроекты и оказывать информационную

поддержку. Сейчас нужно ускорить бюрократические процедуры. Необходимо помнить, что все стороны будут отчитываться за каждый тенге», – сказал глава Государственного центра поддержки национального кино Курманбек Жумагали.

В пресс-службе Государственного центра поддержки национального кино сообщили, что результаты отбора заявок, проведенного в марте текущего года, аннулированы. Руководство ГЦПНК приняло такое решение по итогам аудиторской проверки, в ходе которой был выявлен ряд нарушений.