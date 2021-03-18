Итоги конкурса «Тәуелсіздік қарлығаштары» подвели в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управлением общественного развития Туркестанской области, областным филиалом Союза писателей Казахстана и областным филиалом Союза журналистов Казахстана был организован творческий конкурс «Тәуелсіздік қарлығаштары», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональную службу коммуникаций.

На конкурс, в котором приняли участие юные писатели Туркестанской области и города Шымкента в возрасте до 30 лет, поступило более 100 предложений. Произведения конкурсантов были проанализированы и оценены известными поэтами и писателями региона под руководством Мархабата Байгута, обладателя международных премий «Алаш» и «Түркі әлеміне қызмет».

12 молодых писателей, чьи произведения признаны лучшими по решению жюри, приняли участие в церемонии награждения конкурса, организованного в «Визит центре» города Туркестан, также были вручены денежные призы.

«Этот конкурс, организованный в рамках 30-летия Независимости Казахстана, имеет большое значение. Ведь это и заслуга поэтов, писателей и журналистов, которые за 30 лет независимости нашей страны внесли свой вклад в развитие многовековой истории. Главной целью участия конкурсантов в возрасте до 30 лет, является осознание ценности независимости через силу пера для молодежи, родившейся в эти годы. Поздравляю всех писателей, чьи произведения признаны лучшими среди более 100 молодых людей. Мероприятия и конкурсы в этом направлении будут продолжены, а лучшие произведения будут собраны в один сборник», - отметил, о ткрывая данное мероприятие, руководитель управления общественного развития Дамир Жунусов.

На встрече члены жюри Галымжан Елшибай, Алибек Шегебай, Ертай Беккул, Балтабек Түйетаев, которые проанализировали произведения участников, отметили наиболее лучшие моменты этих творений.

В конкурсе «Тәуелсіздік қарлығаштары» І место заняла Мария Саулебеккызы, ІІ место - Галия Бисеит, ІІІ место досталось Абену Загипа. Поощрительными призами были награждены Айман Кадыр, Мафтуна Нажиева и Женис Нурдаулет.

Кроме того, призовое І место конкурса по жанрам поэзии и прозы специальные дипломы получили Алимжан Алишер, ІІ место - Ердаулет Айнабекулы, ІІI место - Нуркен Нургазы. Поощрительные призы вручили Мейр Серикулы, Еламан Тулеутай, Сезим Мергенбай.

Награждение победителей конкурса продолжилось церемонией посадки деревьев на специальных местах в парке «Первого Президента».



