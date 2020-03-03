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Итоги конкурса IT-проектов подвели в Туркестане
3 Марта 2020 00:37
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ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области завершился конкурс IT-проектов «Hakaton Yassawi SmartTech». В соревнованиях приняли участие около 100 претендентов из 15 вузов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.
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Гран-при конкурса в Кентауском институте МКТУ имени Х.А. Ясауи по второму этапу завоевал Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова.
Директор Кентауского института Усен Рахметулы вручил специальные сертификаты участникам конкурса, который собрал студентов со всех регионов страны
«Уважаемые участники, жюри оценило ваши работы и приняло решение. Судьи, прибывшие из компании «Incraft», отметили высокий уровень образования талантливой молодежи. Я хочу поздравить молодых людей, которые с помощью IT-технологий разрабатывают уникальные пути новых программ. Пусть вами будут достигнуты высокие результаты», - сказал он.
Соревнования, которые длились два дня, начались в городе Туркестан и завершились в Кентау. На заключительном вечере конкурса специалисты из компании «Incraft» (Алматы) выбрали команду Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова, которая теперь имеет возможность пройти шестимесячную бесплатную стажировку. Другие команды, участвовавшие в конкурсе, были награждены ценными призами.
Ключевые слова: Туркестанская область, Вузы, Цифровой Казахстан, Молодежь,
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