Итоги казахстанско-китайских соглашений, подписанных в 2023 году

В прошлом году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял приглашение Председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай с официальным визитом в рамках третьего Форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь». В ходе визита Главы государства был подписан ряд документов по сотрудничеству Казахстана с Китаем. Аналитический обозреватель агентства Kazinfom подготовила итоги реализации заключенных соглашений между странами.

В ходе официального визита Президента Казахстана 16-17 октября 2023 года было подписано 30 коммерческих документов на общую сумму $16,54 млрд. Документы включают в себя соглашения по инвестиционному сотрудничеству, торговле, передаче технологий на производство, открытию кредитных линий и другие. Также были подписаны меморандумы о сотрудничестве в таких областях, как энергетика, транспорт, образование и здравоохранение.

Совместный проект АО «НК «КазМунайГаз» и SINOPEC

Одним из важных подписанных в Китае документов было соглашение между АО «НК «КазМунайГаз» и SINOPEC о совместной разработке пред-ТЭО по проекту ТФК/ПЭТФ. Председатель правления КМГ (на тот момент времени – прим. ред.) Магзум Мирзагалиев и председатель совета директоров Sinopec Ма Юншэн подписали Соглашение о совместной разработке предварительного технико-экономического обоснования в присутствии Касым-Жомарта Токаева. Проект подразумевает производство полиэтилентерефталата в Атырау.

ПЭТФ является важным полимерным материалом и в качестве конечного сырья находит широкое применение в различных отраслях. Он используется в производстве упаковки для пищевых продуктов и напитков, контейнеров, текстильной промышленности (текстильные нити, синтетические волокна), технического волокна и др. Установка по производству терефталевой кислоты – промежуточное звено в цепочке производства ПЭТФ.

Основным сырьем для проекта ТФК/ПЭТФ выступает параксилол, выпускаемый на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе.

2 июля 2024 года в рамках 7-го заседания Казахстанско-Китайского делового совета, АО НК «КазМунайГаз» (КМГ), ПАО «СИБУР Холдинг» и Sinopec Overseas Investment Holding подписали Протокол участников по проекту «Силлено». Стороны подтвердили намерение согласовать окончательный инвестиционный бюджет для реализации проекта «Силлено» – строительства первого интегрированного газохимического комплекса по производству полиэтилена в Атырауской области. По данным КазМунайГаз, мощность завода составит 1,25 млн тонн.

Протокол предусматривает максимально высокий уровень казахстанского содержания в области проектирования, закупок оборудования и материалов, а также строительства в ходе реализации проекта с учетом экономической обоснованности и технической возможности.

Проект по производству полиэтилена является важным этапом в развитии нефтегазохимической отрасли. Его реализация окажет мультипликативный эффект на экономику страны, что, как ожидается, приведет к увеличению ВВП на 1,2 % и откроет новые возможности для малого и среднего бизнеса в области производства изделий из полиэтилена. Один вложенный доллар в нефтегазохимию в итоге обеспечивает прирост в экономике страны на 2-3 доллара.

Всего на этапе строительства планируется создать около 8000 новых рабочих мест, и еще около 800 — на этапе эксплуатации завода.

Полиэтилен является базой для производства множества различных изделий, включая трубы, строительные и упаковочные материалы, автокомпоненты, медицинское оборудование и другие товары, широко используемые в повседневной жизни и промышленности.

Проект увеличения мощности завода ТОО «СП «CASPI BITUM»

Подписанное Соглашение между АО «НК «КазМунайГаз» и CITIC Group посвящено увеличению мощности завода ТОО «СП «CASPI BITUM» по переработке до 1,5 млн тонн нефти в год.

2 июля 2024 года стороны встретились для обсуждения хода реализации проекта. Как отметили в КазМунайГаз, в прошлом году институт «NJPEC» (КНР) разработал предварительное технико-экономическое обоснование по проекту и провел технический аудит завода. В мае этого года заключили РС-контракт на его строительство. Сегодня реализуется программа по детальному проектированию завода.

В национальной нефтегазовой компании страны считают, что завод необходимо запустить до начала дорожно-строительного сезона 2025 года.

Проект «КТЖ» и CRRC Corporation Limited о приобретении продуктов CRRC Corporation Limited

Во время официального визита Главы государства в Китай было также заключено торговое Рамочное соглашение АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» и CRRC Corporation Limited о сотрудничестве и приобретении продуктов CRRC Corporation Limited.

Корпорация CRRC Corporation Limited - крупнейший в мире производитель железнодорожного транспорта, которой принадлежит около 50% мирового рынка производства локомотивов. В рамках соглашения был подписан договор о поставке 200 локомотивов с китайской корпорацией CRRC. Локомотивы обладают улучшенными конструкционными и тяговыми параметрами, имеют возможность адаптации к широкому температурному диапазону казахстанского климата, а также низкий уровень выбросов веществ в атмосферу.

Фото: KТЖ

Уже 2 июля этого года первые маневровые локомотивы в рамках соглашения КТЖ и CRRC досрочно поступили на станцию Алтынколь. В рамках Соглашения, подписанного 17 октября 2023 года, поставят 100 маневровых и 100 магистральных локомотивов, также планируется открытие в Казахстане сервисных центров обслуживания подвижного состава и создание инжинирингового центра. История сотрудничества железных дорог Казахстана и китайской корпорации СRRC насчитывает более 20 лет. Завершается проектирование гибридного локомотива нового поколения и уже в 2025 году ожидается его производство.

Сотрудничество КазНУ им. Аль-Фараби и Пекинского университета

17 октября 2023 года было подписано Соглашение о сотрудничестве между КазНУ им. Аль-Фараби и Пекинским университетом нефти (China University of Petroleum) по созданию Ассоциации «Один пояс, один путь». Соглашение подразумевает совместное развитие индустрии, подготовку научных кадров, а также совместных научных исследований в энергетическом секторе.

Фото: КазНУ им. аль-Фараби

Также в рамках соглашения КазНУ им. аль-Фараби и Пекинский университет иностранных языков активизировали работу по обмену преподавателей и студентов в рамках академической мобильности. По данным пресс-службы КазНУ, только за 2019-2023 учебные годы 79 обучающихся КазНУ (по программам докторантуры, магистратуры, бакалавра) обучались по академической мобильности, проходили научные стажировки и принимали участие в летних школах в китайских университетах. Также 37 сотрудников (за 2019-2023 учебные годы) профессорско-преподавательского состава посетили Китай с целью повышения квалификации и участия в научных конференциях.

Согласно последней статистики университета 2023 года, в КазНУ обучались 409 китайских студента, среди них по государственному образовательному гранту 94, по договору 315 студентов.

В Казахском национальном университете работает кафедра китаеведения, которая успешно осуществляет подготовку специалистов-китаеведов по 3-х уровневой системе: бакалавриат-магистратура-докторантура (PhD).

Cовместные проекты в энергетической сфере с China National Petroleum Corporation

Во время визита Касым-Жомарта Токаева в Китай, 17 октября было подписано двустороннее заявление Министерства энергетики РК и China National Petroleum Corporation о продлении срока действия контракта на недропользование.

На днях, 2 июля, Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с председателем совета директоров China National Petroleum Corporation (CNPC) Дай Хоуляном, прибывшим в Казахстан в рамках государственного визита Председателя КНР Си Цзиньпина. На встрече обсудили вопросы углубления инвестиционного сотрудничества в энергетической отрасли. Особое внимание сегодня занимает проект по увеличению производственной мощности Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. Участники встречи обсудили текущую стадию проекта и подтвердили намерение ускорить темпы модернизации для своевременного ввода объекта в эксплуатацию.

Фото: пресс-служба Правительства РК

С учетом расширения Шымкентского НПЗ, на встрече рассмотрели меры по обеспечению завода достаточным объемом сырья и расширению нефтепроводов Кенкияк-Атырау и Кенкияк-Кумколь. В настоящее время казахстанскими и китайскими экспертами ведутся необходимые расчеты.

На встрече Олжас Бектенов и Дай Хоулян на примере успешной реализации совместного проекта по строительству и вводу первой нитки газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент» обозначили перспективы дальнейшего наращивания сотрудничества в газовой сфере. Глава Правительства отметил, что совместные предприятия являются успешными и экономически рентабельными. Также Премьер-министр подчеркнул важность поэтапного увеличения доли местного содержания посредством тесного взаимодействия с местными производителями товаров и поставщиками услуг.

- Казахстан, как и многие страны, ставит перед собой стратегическую задачу по обеспечению энергетической безопасности страны. В первую очередь это создание и модернизация нефтеперерабатывающих мощностей. Мы уделяем особое внимание увеличению производственной мощности Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. Одним из приоритетов в реализации всех наших проектов являются вопросы местного содержания. Если необходимые товары или оборудование в стране не производятся, то предлагаем совместно проработать вопрос их локализации на территории Казахстана в ближайшее время, - отметил Премьер-министр, подтвердив готовность Правительства к открытому и конструктивному диалогу в реализации совместных планов.

Кроме того, Дай Хоулян встретился с министром энергетики Казахстана Алмасадамом Саткалиевым. Во время встречи стороны отметили уровень текущего состояния двустороннего взаимовыгодного партнерства, обсудили деятельность совместно реализуемых проектов на территории Казахстана, а также перспективы их расширения. Как подчеркнул глава Минэнерго, CNPC на протяжении 27 лет успешно осуществляет деятельность на территории Республики Казахстан, являясь одним из важных стратегических партнеров страны в энергетической отрасли.

В рамках государственного визита Председателя КНР в Казахстан Министерство энергетики РК и компания CNPC, 2 июля подписано рамочное соглашение о дальнейшем углублении сотрудничества.