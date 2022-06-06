Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Итоги голосования на референдуме подведены в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
6 Июня 2022, 00:31
Итоги голосования на референдуме подведены в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- 67,68 процента жителей Атырауской области проголосовали на республиканском ​ референдуме по внесению изменений в Конституцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для проведения референдума ​ по внесению изменений в Конституцию Республики Казахстан в регионе был создан 261 участок, из которых 11 – закрытые. На участках работали 1200 наблюдателей.

Были созданы все условия для голосования на референдуме лиц с ограниченными возможностями. Специальная группа посещала пожилых людей, чтобы они могли проголосовать дома. А к организации голосования людей, работающих вахтовым методом, привлекались 43 участковые комиссии.​ Действовали 15 пунктов голосования для граждан из различных регионов республики, работающих в области вахтовым методом.
«Их внесенных в списки для голосования почти 400 тысяч человек, свой выбор сделали 67,68% жителей региона», - сообщили в территориальной избирательной комиссии.


Атырауская область   Конституция   Общество   Референдум  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области