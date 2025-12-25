РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:17, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Итоги Года рабочих профессий подвели в Алматы

    Городской форум «ALMATY PROF SKILLS: результаты и перспективы развития» объединил представителей госорганов, бизнеса, образовательных организаций и студентов. Форум стал точкой фиксации новой модели развития профессионального образования мегаполиса, передает Kazinform.

    Итоги Года рабочих профессий подвели в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Сегодня в Алматы функционируют 88 колледжей, в которых обучаются более 86 тыс. студентов. Система технического и профессионального образования мегаполиса демонстрирует устойчивый рост и высокую эффективность: 94,3% выпускников 2025 года (24 434 человек) либо трудоустроены, либо продолжают обучение. Эти показатели напрямую отражают запрос экономики города, которая становится все более сложной и технологичной.

    Как отметил заместитель акима города Алматы Абзал Нукенов, профессиональное образование играет ключевую роль в развитии мегаполиса.

    — Алматы всегда был и остается центром образования, бизнеса и культуры. Если мы хотим, чтобы экономика города развивалась, то обязаны готовить специалистов, способных отвечать этим вызовам, — подчеркнул Абзал Нукенов.

    По словам заместителя акима города, Год рабочих профессий стал этапом долгосрочной политики.

    — Год рабочих профессий — не лозунг, а комплекс системных мер. Со следующего года мы запускаем новый проект — хакатоны между бизнесом и колледжами. Это формат, который принесет пользу и экономике, и студентам, и работодателям, — отметил Абзал Нукенов.

    Итоги Года рабочих профессий подвели в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В условиях развития IT, цифровизации и внедрения искусственного интеллекта город делает ставку на эффективный подход: сохранение устойчивости системы при одновременном внедрении новых профессий и компетенций. Модель — «государство — бизнес — международные партнеры» — уже доказала свою эффективность и стала драйвером экономического развития Алматы.

    Системные изменения затронули и формат подготовки кадров. В целях адаптации будущих специалистов к требованиям рынка труда и формирования практических навыков в реальных условиях производства в 52 колледжах по дуальной форме обучения обучаются 22 067 студентов. Заключены договоры о сотрудничестве с 770 предприятиями, а производственная практика организована по 71 специальности, охватывая 43,7% студентов, обучающихся по государственному заказу.

    Международное сотрудничество является важным направлением развития системы профессионального образования Алматы. В 2025 году 132 педагога прошли стажировки в США, Китае и Сингапуре. В рамках академической мобильности 110 студентов из шести колледжей были направлены в Китай, где были заключены соглашения о сотрудничестве с образовательными организациями провинций Чунцин и Чжэцзян.

    Итоги Года рабочих профессий подвели в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В январе 2025 года 16 студентов Алматинского электромеханического колледжа прошли 45-дневную практику в международных производственных и консалтинговых компаниях Германии. Каждый студент получил вознаграждение в размере от 1 млн до 1,2 млн тенге, при этом восемь выпускников получили приглашения на постоянную работу в Германии с сентября 2025 года.

    Одним из главных достижений года стало первое общекомандное место в медальном зачете сборной колледжей Алматы на чемпионате WorldSkills Kazakhstan, что подтвердило высокий уровень подготовки студентов и эффективность наставничества. Студенты Алматинского строительно-технического колледжа, Алматинского колледжа автомобилестроения и индустрии моды, а также колледжа «Әділет» представили Казахстан на чемпионате EuroSkills в Дании, открывая путь к профессиональному признанию за рубежом.

    Итоги Года рабочих профессий подвели в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В рамках форума состоялась торжественная церемония награждения педагогов и социальных партнеров, внесших значимый вклад в развитие системы ТиПО, а также чествование победителей Республиканского чемпионата WorldSkills. Юные профессионалы получили медали и денежные сертификаты на суммы от 100 000 до 200 000 тенге.

    Итоги Года рабочих профессий подвели в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Важной частью мероприятия стала и масштабная ярмарка достижений, где образовательные учреждения представили инновационные программы и новые технические решения в повседневных вопросах.

    Теги:
    Год рабочих профессий Алматы
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают