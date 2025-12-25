Итоги Года рабочих профессий подвели в Алматы

Сегодня в Алматы функционируют 88 колледжей, в которых обучаются более 86 тыс. студентов. Система технического и профессионального образования мегаполиса демонстрирует устойчивый рост и высокую эффективность: 94,3% выпускников 2025 года (24 434 человек) либо трудоустроены, либо продолжают обучение. Эти показатели напрямую отражают запрос экономики города, которая становится все более сложной и технологичной.

Как отметил заместитель акима города Алматы Абзал Нукенов, профессиональное образование играет ключевую роль в развитии мегаполиса.

— Алматы всегда был и остается центром образования, бизнеса и культуры. Если мы хотим, чтобы экономика города развивалась, то обязаны готовить специалистов, способных отвечать этим вызовам, — подчеркнул Абзал Нукенов.

По словам заместителя акима города, Год рабочих профессий стал этапом долгосрочной политики.

— Год рабочих профессий — не лозунг, а комплекс системных мер. Со следующего года мы запускаем новый проект — хакатоны между бизнесом и колледжами. Это формат, который принесет пользу и экономике, и студентам, и работодателям, — отметил Абзал Нукенов.

Фото: акимат Алматы

В условиях развития IT, цифровизации и внедрения искусственного интеллекта город делает ставку на эффективный подход: сохранение устойчивости системы при одновременном внедрении новых профессий и компетенций. Модель — «государство — бизнес — международные партнеры» — уже доказала свою эффективность и стала драйвером экономического развития Алматы.

Системные изменения затронули и формат подготовки кадров. В целях адаптации будущих специалистов к требованиям рынка труда и формирования практических навыков в реальных условиях производства в 52 колледжах по дуальной форме обучения обучаются 22 067 студентов. Заключены договоры о сотрудничестве с 770 предприятиями, а производственная практика организована по 71 специальности, охватывая 43,7% студентов, обучающихся по государственному заказу.

Международное сотрудничество является важным направлением развития системы профессионального образования Алматы. В 2025 году 132 педагога прошли стажировки в США, Китае и Сингапуре. В рамках академической мобильности 110 студентов из шести колледжей были направлены в Китай, где были заключены соглашения о сотрудничестве с образовательными организациями провинций Чунцин и Чжэцзян.

Фото: акимат Алматы

В январе 2025 года 16 студентов Алматинского электромеханического колледжа прошли 45-дневную практику в международных производственных и консалтинговых компаниях Германии. Каждый студент получил вознаграждение в размере от 1 млн до 1,2 млн тенге, при этом восемь выпускников получили приглашения на постоянную работу в Германии с сентября 2025 года.

Одним из главных достижений года стало первое общекомандное место в медальном зачете сборной колледжей Алматы на чемпионате WorldSkills Kazakhstan, что подтвердило высокий уровень подготовки студентов и эффективность наставничества. Студенты Алматинского строительно-технического колледжа, Алматинского колледжа автомобилестроения и индустрии моды, а также колледжа «Әділет» представили Казахстан на чемпионате EuroSkills в Дании, открывая путь к профессиональному признанию за рубежом.

Фото: акимат Алматы

В рамках форума состоялась торжественная церемония награждения педагогов и социальных партнеров, внесших значимый вклад в развитие системы ТиПО, а также чествование победителей Республиканского чемпионата WorldSkills. Юные профессионалы получили медали и денежные сертификаты на суммы от 100 000 до 200 000 тенге.

Фото: акимат Алматы

Важной частью мероприятия стала и масштабная ярмарка достижений, где образовательные учреждения представили инновационные программы и новые технические решения в повседневных вопросах.