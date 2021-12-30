Итоги года: как в Казахстане продвигаются экономические инициативы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выдвинул ряд инициатив и принял конкретные решения, способствующие развитию экономики страны. Как отмечал в своем Послании Президент Казахстана, в целях определения среднесрочной экономической политики и систематизации государственных инициатив принят Национальный план развития до 2025 года. Кроме того, подписан ряд законов. О важных экономических инициативах читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Рост экономики ускорился к концу 2021 года

Основными факторами темпа развития экономики Казахстана остаются реальный сектор, торговля, инвестиции.

По итогам 11 месяцев этого года ВВП в стране увеличился на 3,8%, достигнув прогнозируемого коридора в 3,7-3,9%. В реальном секторе рост составил 2,9%. Объем внешней торговли составил 82,2 млрд долларов, это на 14,1 % выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Вместе с тем, в этом году увеличился объем экспорта на 23,5 % – до 49,1 млрд долларов. Экспорт обработанных товаров вырос на 24,4 %. Положительный торговый баланс достиг 16 млрд долларов.

Рост произошел и в реальном секторе экономики. К примеру, объем производства обрабатывающей промышленности вырос на более 5%, а машиностроении - на 19,5%.

По информации Миннацэкономики, высокие показатели роста инвестиций в основной капитал отмечены в строительстве, обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, торговле, операциях с недвижимостью, финансовой деятельности. Ряд регионов - Алматинская и Жамбылская области, города Нур-Султан и Шымкент обеспечили рост социально-экономического развития по всем основным макропоказателям.

В своем Послании от 1 сентября 2020 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что стране необходимо переходить к реализации национальных проектов.

13 октября текущего года Глава государства утвердил перечень десяти национальных проектов. Нацпроекты должны быть реализованы к 2025 году.

Национальный проект – это стратегический документ государства, направленный на улучшение жизни граждан Казахстана в отдельно взятой сфере. Национальные проекты состоят из 10 направлений.

По поручению Главы государства Национальный банк продолжит в 2022 году реализацию программы «Экономика простых вещей» (ЭПВ) и программы льготной ипотеки 7-20-25.

Программа «Экономика простых вещей», по словам Касым-Жомарта Токаева, доказала свою эффективность. В рамках ее реализации запущено более 3,5 тысячи проектов, создано более 70 тысяч рабочих мест. Благодаря программе «Дорожная карта бизнеса» государственную поддержку получили более 60 тысяч проектов.

Отметим, что по семи отраслям экономики простых вещей достигнуты плановые показатели местного содержания, в том числе, в машиностроении, фармацевтике, легкой, мебельной, химической и пищевой промышленностей.

По последним данным, в Казахстане цены на социально значимые продовольственные товары снизились на 0,2%. Наибольшее снижение цен зафиксировано в Туркестанской области и в Нур-Султане, Жамбылской области, Шымкенте.

Принят закон «О промышленной политике»

Накануне Главой государства подписан Закон Республики Казахстан О промышленной политике».

В своем Послании Президент Касым-Жомарт Токаева поставил задачу к 2025 году увеличить экспорт обрабатывающей промышленности в полтора раза, а производительность труда - на 30%.

Как подчеркивает Глава государства, знаковым событием в рамках государственной поддержки бизнеса станет закон о промышленной политике.

Закон позволит системно решить одну из важных задач - индустриализации, обеспечения доступным сырьем отечественных обрабатывающих предприятий. Он также направлен на стимулирование производства товаров верхних и средних переделов.

В рамках реализации закона будет внедрен новый инструмент стимулирования производственного процесса - промышленный грант. Грант будет предоставляться на технологическую модернизацию производства на основе софинансирования. Все инструменты государственного стимулирования и поддержки предлагаются производителям продукции среднего и высшего звена. На основании соответствующей методики утверждается перечень продукции. Таким образом, основное внимание уделяется углублению переработки.

Законом также предусмотрены механизмы содействия продвижению продукции отечественной промышленности на мировых рынках.

Поддержка малого и среднего бизнеса

Уже второй год в Казахстане действует мораторий на проверки малого бизнеса, в результате количество проверок сократилось в четыре раза. Разработана законодательная база для внедрения умного регулирования бизнеса с сокращением неактуальных и избыточных регуляторных требований.

Стоит отметить, что с 2020 года корпоративный подоходный налог от МСБ передан в местные бюджеты. За этот период, несмотря на снижение экономической активности, поступления в местные бюджеты стали на 25% больше плана.

Накануне Парламент принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности и перераспределения отдельных функций органов внутренних дел Республики Казахстан». Главная цель законодательных новелл - внедрение новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в Республике Казахстан. Начинается регулирование «с чистого листа». Это значит, что все излишние требования к бизнесу будут исключены.

В целом в 2021 году работа по льготному кредитованию МСБ продолжилась в рамках программ «Дорожная карта бизнеса 2025», «Экономика простых вещей», программы «Еңбек» и «Дорожная карта занятости», а также Программы льготного кредитования Национального Банка на пополнение оборотного капитала.

Об антикризисных мерах

В условиях действия режима чрезвычайной ситуации и ограничительных мер в период пандемии для сохранения социально-экономической стабильности в прошлом году были приняты и реализованы три пакета антикризисных мер - срочные меры по поддержке населения и бизнеса, оперативные меры по сохранению социально-экономической устойчивости, Комплексный план по восстановлению экономического роста.

При этом общий объем антикризисных мер в Казахстане составил 6,3 трлн тенге. По информации, предоставленной Правительством, 1,7 трлн тенге из общей суммы направлено на поддержку доходов и занятости населения, 1,6 трлн тенге – на поддержку бизнеса в виде льготного кредитования и стимулирование внутреннего спроса, 1,1 трлн тенге – на организацию дистанционного обучения, противоэпидемиологические мероприятия и на расходы по обеспечению безопасности, 1,9 трлн тенге – на компенсацию потерь доходов республиканского и местных бюджетов.

Во время пандемии налоговые послабления получили 700 тысяч предпринимателей на сумму 1 трлн тенге, отсрочки по кредитам получили 80% заемщиков пострадавших отраслей.