Итоги года: как проявили себя политические фигуры Казахстана

28 Декабря 2022, 10:10

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Деятельность Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в уходящем году была насыщенна запоминающимися событиями. Казахстанцы пережили «январские дни», приняли участие в республиканском референдуме и во внеочередных выборах Главы государства. О том, какая работа проделана во главе с Президентом, а также кто из чиновников проявил свою активность, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Деятельность Касым-Жомарта Токаева

В 2022 году наша страна вступила в новый этап своего развития. 5 июня в Казахстане произошло историческое событие - республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Приняв участие в общенародном референдуме, большинство граждан поддержало курс на политическую модернизацию. Так, за конституционные поправки проголосовали 77,18 % граждан, принявших участие в голосовании во всех регионах страны или 6 163 516 человек.

Как отмечал Глава государства, Конституционная реформа стала основополагающим шагом в созидании нового и справедливого Казахстана.

«Изменения в Основной закон – это не конечная стадия, а только начало наших реформ. Мы продолжим всестороннюю модернизацию страны. На базе обновленной Конституции мы сформируем более эффективную модель функционирования всех институтов власти, укрепим механизмы сдержек и противовесов между ними. Последовательные политические преобразования будут способствовать развитию национальной экономики, укреплению национального предпринимательства», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Фото:t.me/bort_01

Президент подчеркивает, что каждый казахстанец должен ощутить плоды политических перемен и экономического роста.

«Пустые обещания и красивые слова ни к чему не ведут. Для меня превыше всего конкретная работа и реальные изменения. Я сделаю все возможное, чтобы достичь этой цели», - отмечал Глава государства.

В этом году Касым-Жомарт Токаев посетил ряд зарубежных стран с официальными визитами. В Астане были проведены международные встречи высокого уровня с лидерами стран.

VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане. Фото:akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев посетил Объединенные Арабские Эмираты и провел переговоры с Президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, несколько раз встретился с Президентом Российской Федерации. Президент был с визитами в Саудовской Аравии, Узбекистане, Таджикистане, Азербайджане, Турции, Франции.

Фото: t.me/bort_01

1 сентября Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

В своем обращении к народу Глава государства предложил в этом году провести внеочередные президентские выборы. Как известно, они состоялись 20 ноября 2022 года. Теперь в нашей стране устанавливается ограничение мандата Президента в один срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания.

Фото:akorda.kz

«Ограничение президентского мандата одним сроком обеспечит максимальную нацеленность Главы государства на решение стратегических задач общенационального развития. Предлагаемая мной конституционная новелла значительно снизит риски монополизации власти», - комментировал Глава государства.

На прошедших выборах за Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 млн 456 тысяч 393 избирателя или 81,31%.

Кадр из видео/ jjtv.kz/ru/live

«Хочу высказать свое уважение кандидатам в Президенты. Политические партии и общественные объединения показали свою готовность сплотиться в ответственный момент», - заявлял после проведения выборов избранный Президент.

О других кандидатах в Президенты на прошедших выборах

Текущие выборы запомнились и другими кандидатами в Президенты.

17 октября Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала Жигули Дайрабаева, выдвинутого кандидатом в Президенты РК от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл». Напомним, что за Жигули Дайрабаева проголосовал 271 тысяча 641 избиратель, или 3,42% населения.

Мейрам Кажыкен был выдвинут кандидатом в Президенты РК от республиканской общественной организации «Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат» 15 октября. За него отдали голос 200 тысяч 907 или 2,53% казахстанцев.

Фото: aiu.edu.kz

Каракат Абден также была зарегистрирована кандидатом в Президенты. Общественного деятеля, члена Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан Каракат Абден выдвигали в кандидаты на пост Президента Республики Казахстан от РОО «Национальный альянс профессиональных социальных работников». За Каракат Абден проголосовали 206 тысяч человек или 2,6%.

За Нурлана Ауесбаева, выдвинутого в кандидаты Президента Республики Казахстан от Общенациональной социал-демократической партии, проголосовали 176 тысяч 116, или 2,22% казахстанцев.

Фото: kaztag.kz

20 октября Салтанат Турсынбекова была зарегистрирована кандидатом в Президенты РК. Ее выдвигали кандидатом в Президенты РК от общественного объединения «Қазақ аналары-дәстүрге жол». На прошедших выборах она набрала 168 тысяч 731 или 2,12% голосов.

В целом, по оценке наблюдателей, экспертов и журналистов, выборы текущего года прошли справедливо и открыто.

«Итоги выборов я расцениваю как поддержку моей политической платформы и мандат доверия на реализацию планов на предстоящий период. Возглавлять страну, пользуясь всенародной поддержкой, – это высокая честь и колоссальная ответственность. Расцениваю это как уникальную возможность в предстоящие семь лет исполнить свой долг перед нынешним и будущими поколениями», - прокомментировал Глава государства во время церемонии инаугурации от 26 ноября.

Фото:akorda.kz

Политические деятели: кто активен

Среди активных политических деятелей на сегодня можно отметить спикеров двух палат Парламента.

К слову, председатель Сената Маулен Ашимбаев и председатель Мажилиса Ерлан Кошанов стараются находить время для представителей средств массовой информации после пленарных заседаний, чтобы ответить на злободневные вопросы журналистов.

Маулен Ашимбаев как-то прокомментировал, что Правительство должно сосредоточиться на выполнении всех поручений, дальнейшей реализации политических, экономических и социальных реформ в стране и выполнении предвыборной программы Президента, которую поддержало большинство граждан Казахстана.

Председатель Мажилиса Парламента, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов был доверенном лицом Касым-Жомарта Токаева во время предвыборной агитации.

Фото:akorda.kz

Маулен Ашимбаев был избран председателем Сената Парламента Республики Казахстан в мае 2020 года. Ерлан Кошанов стал спикером Мажилиса в феврале 2022 года.

Что касается Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, то в январе будет год, как он назначен на должность главы Правительства.

«Можем ли шагнуть в новый год с текущим составом Правительства? Сможет ли Правительство реализовать предвыборную программу Президента? Сможет ли Правительство противостоять всем экономическим угрозам извне и внутри страны? Я думаю, что эти вопросы должны быть тщательно обсуждены во время консультаций Главы государства с Премьер-Министром и депутатами Парламента», - отмечал Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

Фото:akorda.kz

Ранее Алихан Смаилов заявлял, что каждый министр должен гарантировать 100% исполнение задач по своему направлению. В то же время, все акимы – обеспечить качественное решение социально-экономических вопросов на местах.

Премьер-Министр после одного из недавних расширенных заседаний Правительства обратившись к министрам, заявил, что те, кто не уверен в своих силах, могут уже сейчас освобождать место.

«Глава государства ждет от нас четкого ответа на вопрос: можно ли вступить в новый год с этим составом Правительства? Я, как Премьер-Министр, сделаю все, чтобы поставленные Президентом задачи были исполнены и эффективно решены», - говорил А. Смаилов.

Фото:akorda.kz

В рейтинге одних из активных чиновников страны остается аким города Алматы Ерболат Досаев. Он проводит встречи с жителями мегаполиса. На одном из таких собраний он рассказывал о своих поездках на общественном транспорте и о злоключениях во время пеших прогулок по городу, когда его чуть не сбили с ног самокатчики. Ерболат Досаев был назначен акимом Алматы в январе 2022 года, и переназначен Указом Главы государства 2 декабря текущего года.

Женис Касымбек стал акимом столицы нашей Родины 8 декабря, сменив на посту Алтая Кульгинова. Новый столичный градоначальник пока только поделился дальнейшими планами по развитию и благоустройству Астаны. При этом Ж. Касымбек, комментируя вопрос о кадровых перестановках в акимате, заявил журналистам, что никого не будет менять. Он также отмечал, что до конца текущего года состоится его встреча с населением города, при этом успел встретиться с дольщиками.

Фото: primeminister.kz