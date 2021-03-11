Итоги: год борьбы с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие меры по недопущению распространения коронавируса были приняты в Казахстане с 16 марта 2020 года. Об этом передает МИА «Казинформ».

В период действия режима ЧП в Казахстане осуществлялся комплекс организационных мер по охране правопорядка и оказанию содействия органам здравоохранения в обеспечении карантинных мероприятий.

В этих целях личный состав ОВД нес службу по охране общественного порядка в особом режиме с увеличением плотности патрульных нарядов ( за счет привлечения сотрудников аппаратов ОВД и военнослужащих Министерства обороны ).

В пиковый период ЧП задействовалось свыше 50 тысяч сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и Министерства обороны ( сейчас – 12 тысяч ).

Для ограничения въезда и выезда из карантинных зон организовывалось работа 445 блокпостов ( сейчас выставлено 4 блокпоста ).

В целях выявления лиц с признаками инфицирования коронавирусной инфекцией функционировало 274 санитарных постов ( сейчас – 2 ).

Обеспечивалась охрана 400 очагов заражения и 300 карантинных объектов ( сейчас – 290 карантинных объектов ).

За нарушения режима ЧП задерживались и привлекались к административной ответственности правонарушители.

К административной ответственности по ст. 476 КоАП привлечены более 20,6 тыс. человек, из них: 4 371 – арестованы, 6 822 – оштрафованы, 9 430 – предупреждены.

Принимались меры по пресечению фактов незаконной реализации лекарственных средств.

Выявлено 933 нарушения реализации лекарств и медикаментов, из незаконного оборота изъято 98,2 тыс. упаковок лекарственных средств, 500 тыс. медицинских масок, более

41 тыс. медицинских изделий (градусники, очки для глаз, системы для переливания) и 705 литров дезинфицирующих средств.

Сотрудники полиции, наряду с выполнением своих задач по охране общественного порядка и безопасности, принимают участие в деятельности мониторинговых мобильных групп ( 1 613 ), созданных решениями местных исполнительных органов и состоящих из представителей местных исполнительных органов, полиции

и общественности.

С начала года ими проведено 43 тысячи рейдовых мероприятий ( в 2020 году – 114 404 ), пресечено 8 486 фактов нарушений карантина ( в 2020 году – 45 125 ).

Город Нур-Султан – 454 (2 561) нарушений, г. Алматы – 647 (4 482), г. Шымкент – 972 (1 245), Акмолинская –199 (2 242), Актюбинская –56 (1 553), Алматинская – 708 (1 847), Атырауская – 168 (1 956), ВКО – 1 314 (3 460), Жамбылская – 264 (909), ЗКО – 70 (3 185), Карагандинская – 643 (1 469), Кызылординская – 25 (922), Костанайская – 359 (7 093), Мангистауская – 24 (1 341), Павлодарская – 91 (839), СКО – 628 (2 367)

и Туркестанская обл. – 1 859 (7 369).

Кроме того, улицы, парки, скверы, жилые массивы, объекты торговли и банки были взяты под особый контроль патрульных нарядов полиции.

В целом, принимаемые меры позволили значительно снизить количество уголовных правонарушений, в том числе совершенных в общественных местах и на улицах.

Так, по итогам 2020 года общее количество уголовных правонарушений снизилось на 34% ( с 237,4 тысячи до 156,4 тысячи ), в общественных местах на 51% ( с 89,3 тысячи до 43,4 тысячи ) и на улицах на 55% ( с 47,8 до 21,4 тысячи ).

За 2 месяца текущего года общее количество снижено на 17% ( с 37,3 до 30,8 тысячи ), в общественных местах - на 44% ( с 11 495 до 6 449 ) и на улицах - на 47% ( с 5,4 до 2,8 тысячи ).

Органами внутренних дел принимаются все необходимые меры по обеспечению ограничительных мер и поддержания правопорядка в стране.