Итоги «экономической» дипломатии РК в 2018 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уходящий год стал результативным в плане активности на внешнеэкономическом. Содействие привлечению инвестиций, инновационных технологий, продвижению казахстанского экспорта за рубеж оставались одними из главных приоритетов МИД РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства РК.

В уходящем году МИД РК продолжил наращивание «экономической» дипломатии, определяя следующие приоритеты в привлечении иностранных инвестиций, трансферте новых технологий и продвижении отечественной продукции на экспорт.

Реализация договоренностей Главы государства, достигнутых в ходе зарубежных визитов. С начала 2018 года состоялся целый ряд визитов на высшем уровне за рубеж и зарубежных лидеров в Казахстан, по итогам которых подписано порядка 135 документов на сумму более 30,6 млрд. долларов США.

МИДом осуществлялось прямое взаимодействие с отечественными компаниями, заинтересованными в привлечении инвестиций и продвижении своей продукции на экспорт, с особым фокусом на субъекты МСБ. Оказана поддержка целому ряду казахстанских компаний. Примером может служить организованная в августе т.г. торгово-экономическая миссия компаний из РК в Таджикистан, по итогам которой подписано три соглашения на общую сумму 18,8 млн. долларов на поставку автобусов, мебели и автомобилей, произведенных в Казахстане.

Продвижение транзитно-транспортного потенциала. Реализация «Нұрлы Жол», ее сопряжение с инициативой «Пояса и Пути», развитие международных транспортных коридоров «Западная Европа - Западный Китай», «ТРАСЕКА», «Транскаспийский международный транспортный маршрут» обеспечили оптимальную логистическую цепь от Восточного побережья Китая - порта Ляньюньган, по системе железнодорожных и автомобильных магистралей через Каспий в Европу. Активно развиваются СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота» и МЦПС «Хоргос».

Развитие туристической отрасли Казахстана. МИД напрямую участвует в разработке Госпрограммы по развитию туризма до 2025 года. Важным направлением является либерализация визового режима.

МИДом ведется активная работа по формированию благоприятной визовой политики. С 1 января 2017 года введен безвизовый режим для 61 страны. С 20 странами действует взаимный безвизовый режим. В ближайшее время планируется реализация пилотных проектов по электронным визам.

МИДом проводятся брифинги и презентации по продвижению приоритетных направлений казахстанской экономики, организуются выездные мероприятия для дипкорпуса. Их цель - обмен мнениями и практическими рекомендациями по конкретным вопросам и сферам развития РК.

Создана солидная институциональная сеть, призванная содействовать укреплению и расширению двустороннего торгово-экономического сотрудничества на государственном уровне. Действуют 133 структуры, включая 60 межправительственных комиссий, 22 подкомиссии и 51 рабочая группа с зарубежными странами по ряду отраслевых направлений. Бизнес-кругами учреждены свыше 20 деловых советов.

Ведется активное сотрудничество с международными финансовыми и экономическими организациями. Взаимодействие с ОЭСР имеет важнейшее политическое значение. Казахстан представлен в 35 структурах этой организации.

Активно развивается сотрудничество с ВТО. В сентябре в Астане состоялись два крупных мероприятия с участием гендиректора ВТО Роберто Азеведо. В июле 2018 г. в штаб-квартире ВТО состоялось заседание Генерального совета организации, в ходе которой государствами-членами была единогласно одобрена заявка Казахстана на проведение 12-й Министерской конференции ВТО в Астане в июне 2020 года. Ожидается, что в работе данной конференции примут участие министры торговли 164-х государств-членов и 20 государств-наблюдателей ВТО, а общее количество участников мероприятия превысит 4000 человек. При этом Министерская конференция ВТО впервые пройдет на территории страны, присоединившейся к ВТО после ее основания в 1995 году, и впервые в регионе Центральной Азии.

Ведется активная работа по линии ЕАЭС. Значительным шагом вперед стала разработка обновленного Таможенного кодекса Союза, вступившего в силу в 2018 году. К 2019 году планируется сформировать общий рынок электроэнергии, к 2025 году общие рынки нефти/газа, общий финансовый рынок.

Продолжается работа в сфере официальной помощи развитию (ОПР), в частности по созданию национального оператора в сфере ОПР - организации KazAID - со 100%-м государственным участием.

В соответствии с установками Президента особая роль в экономической дипломатии РК отведена работе по оказанию содействия в привлечении в экономику страны прямых иностранных инвестиций. По данным Нацбанка РК, валовый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в РК за I полугодие 2018 г. составил 12,3 млрд. долларов США. С 2005 года по I полугодие 2018 г. в экономику РК привлечено 276,7 млрд. долларов ПИИ. За последние 2 года зарубежные инвесторы вложили в экономику Казахстана свыше 20 млрд. долл. США ежегодно. Причина кроется в благоприятном инвестиционном климате и подтверждается международными рейтингами.

В рейтинге DoingBusiness-2019 Всемирного Банка Казахстан занял 28-ю позицию, а по показателю «защита миноритарных инвесторов» 1-е место из 190 стран мира.

Казахстан экспортирует свои товары и услуги в 117 стран и занимает лидирующие позиции по экспорту урана, меди, титана, ферросплавов, желтого фосфора, муки, хлопкового масла, пшеницы, семян льна. В І полугодии т.г. экспорт РК вырос на 24,9% и составил 29,4 млрд. долларов США.