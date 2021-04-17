Итоги четвертого заседания земельной комиссии озвучил Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК, председатель Комиссии по земельной реформе Ералы Тугжанов подвел итоги четвертого заседания комиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания участники комиссии рассмотрели вопросы по предложению внести изменения и дополнения в соответствующие нормы закона по предоставлению казахстанцам возможности долгосрочной аренды сельхозземель до 49 лет.

«Предложить Правительству РК провести анализ по вопросам дефицита пастбищ вокруг населенных пунктов и решить проблемы их нехватки. Также есть предложение о недопущении латифундистов в связи с рассмотрением в пункте 4 статьи 50 Земельного кодекса норм по установлению предельных размеров земельных участков сельхозназначения. В связи с тем, что данный вопрос имеет законодательное решение, было внесено предложение снять его с рассмотрения», - сказал Ералы Тугжанов в ходе заседания Комиссии.

«По решению государственных органов в случае изменения административных границ рекомендовать законодательное закрепление нормы, предусматривающей бюджетные средства для переоформления документов на земельные участки физическим и юридическим лицам. В связи с тем, что передача сельхозземель в субаренду действующим законодательством не предусмотрена, данный вопрос снят с повестки дня комиссии», - заявил заместитель Премьер-Министра.

Также члены Комиссии проголосовали за повестку дня.

«В течение недели в рабочих группах были обсуждены эти вопросы, в которых принимали участие все вы. В связи с этим, по вашему согласию сегодня эти вопросы вынесены на заседание Комиссии», - добавил Е. Тугжанов

«Сначала хотел бы поблагодарить всех вас. Сегодня было принято большое важное решение. Думаю, что принятое решение полностью позволит ввести земли в экономический оборот», - обратился к членам Комиссии заместитель Премьер-Министра.

Ранее руководитель рабочей группы по экономическим вопросам сообщил, что большинство членов во время заседания рабочей группы поддержало предоставление в аренду сельхозземли до 49 лет.