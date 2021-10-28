Итоги агросезона подвели в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае состоялось торжественное мероприятие ко Дню работников сельского хозяйства, где и подвели итоги агросезона 2021 года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил заместитель акима Костанайской области Арман Абенов, нынешний год был очень тяжелым для аграриев из-за непогоды.

«Ранней весной сельхозтоваропроизводителями был проведен комплекс мероприятий по максимальному сохранению накопленной в осенне-зимний период влаги, а также своевременной предпосевной обработке и посеву. Однако в период посевной почве стало не хватать влаги, в частности, в мае по области выпало в среднем всего 8,2 мм осадков (средний многолетник - 32,8 мм), в июне - 10,3 мм (средний многолетник - 31,3 мм). В этот период температура не опускалась ниже 30-40 градусов, были жаркие дни. Все это оказало существенное влияние на рост и развитие сельскохозяйственных культур, а покос не был проведен должным образом», - сказал А. Абенов.

В этом году посевные площади яровых культур составили 4,9 млн гектар, в том числе зерновых - 4,1 млн га. По итогам уборочных работ, с площади 4 млн 59 тыс. га, намолочено 2 млн 931 тыс. тонн зерна, урожайность в среднем по области составила 7,2 ц/га, намолочено 219 тыс. тонн маслосемян (по 3,7 ц/га).

В сельхозпредприятиях собрано 52 тыс. тонн картофеля, 11,2 тыс. тонн овощей. Учитывая объемы сбора домашними хозяйствами, потребность населения в данных продуктах обеспечивается.

«Особенностью текущего года явилось высокое качество зерна. Содержание клейковины значительно превысило показатели прежних лет, особенно в северных районах. На линейные хлебоприемные предприятия поступило 767 тыс. тонн зерна, в том числе 598 тыс. тонн пшеницы. Из поступившей пшеницы 95% отнесено к 3 классу, из них 70% (422,1 тыс. тонн) с содержанием клейковины 28% и выше»,- сказал А. Абенов.

В такие неблагоприятные по погодным условиям годы, как текущий, по словам заместителя акима области, проявляется профессионализм настоящих аграриев.

«Сегодня можно отметить, что товаропроизводители области сделали все возможное, чтобы без потерь провести уборочную кампанию, подготовиться к зимовке и проведению полевых работ будущего года. Тем не менее, акиматам районов совместно с руководителями сельхозформирований необходимо тщательно проанализировать итоги текущего сельскохозяйственного сезона, диверсифицировать производство, в зависимости от местоположения хозяйств и почвенно-климатических условий определить приоритетное направление их деятельности. Также снижать зависимость от погодных факторов и повышать продуктивность культур путем сортообновления, расширения перечня возделываемых культур, внедрения современных цифровых технологий, сохранения плодородия почв»,- подытожил А. Абенов.

Напомним , ранее аким Костанайской области Архимед Мухамбетов провёл торжественное мероприятие в преддверии Дня работников сельского хозяйства и озвучил новые задачи перед аграриями региона.



