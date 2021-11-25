Итоги 30: Как развивалось сельское хозяйство в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области сегодня действует около 13 тысяч сельхозформирований. За 30 лет их количество выросло почти в 40 раз. Канули в лету колхозы и совхозы. Сформировался новый, крепкий класс фермеров, которые любят землю и знают, как добиваться успеха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«Мы прошли большой тернистый путь. От полного краха 90-х, когда все погрязли в долгах и бартере, до становления и развития отрасли. Ситуацию нужно было спасать. Рыночные реформы заложили основу для преодоления кризиса, – говорит Игорь Жабяк, председатель Союза фермеров Карагандинской области. – Те, кто не манипулировал паями, взялись за дело с умом и трудолюбием, смогли встать на ноги и окрепнуть. На селе появился собственник, и государство не оставило его один на один с проблемами».

Сам он начинал с малого. Крестьянское хозяйство «Шанс», которое возглавляет Жабяк, выросло с семи гектаров земли до 35 тысяч. Это многопрофильное предприятие, занимающееся и растениеводством, и животноводством. Ежегодно здесь собирают хорошие урожаи зерна и картофеля. Вторым хлебом обеспечивают Карагандинскую область, столицу и другие регионы страны.

«Шанс» стал участником государственной программы по развитию орошения.

«У нас субсидируется на 50% и приобретение систем орошения, и подведение воды к полям. Это большая поддержка – таких выгодных для фермера условий, думаю, нет ни в одной стране мира. И ещё множество инструментов государственной поддержки, которыми могут воспользоваться аграрии», – отметил Игорь Жабяк.

За период независимости было разработано десять программных документов, на основе которых реализовывалась государственная политика в сфере АПК.

Фермеры вспоминают, как поначалу приходилось отовсюду собирать старую технику. Карагандинцы ездили за сельхозмашинами даже на юг страны. Тогда и думать не могли, что через несколько лет пересядут на современные импортные тракторы и комбайны.

Программа лизинга помогла с обновлением. Сейчас на полях работают машины с компьютерным управлением. Их производительность очень высокая. Новую технику закупают постоянно – только в этом году приобретено свыше тысячи единиц.

В области сохранили и крупные целинные хозяйства. Одно из таких – ТОО «Шахтёрское» в Нуринском районе.

После приватизации сельчане доверили свои паи директору Георгию Прокопу. По его словам, уже в конце 90-х наступил второй подъём, и затем мощь предприятия росла с каждым годом. В 2003-м оно получило статус семеноводческого хозяйства.

«Государство нам предоставило льготы по налогам. Это было большим подспорьем. Мы стали вкладывать деньги в собственное развитие и социальную сферу», – говорит Георгий Прокоп.

Предприятие построило в селе Шахтёрском спортивный центр, бассейн, врачебную амбулаторию. На этом забота о комфорте земляков не закончилась – реализуются новые социальные проекты. Благодаря этому Шахтёрское вошло в тридцатку лучших сёл республики.

По статданным, за 30 лет в области производство зерна выросло на 81,5%, картофеля – на 25,6%, молока – на 60%. Почти в три раза увеличилось поголовье лошадей.

АПК продолжает развиваться. Строятся новые молочно-товарные фермы и перерабатывающие предприятия. До 2025 года запланирована реализация 59 инвестпроектов с созданием около 6 тысяч новых рабочих мест.