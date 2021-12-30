Итоги 2021 года: 10 тысяч км дорог было охвачено строительством и ремонтом в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития подвели итоги реализации автодорожных проектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.
Строительством, реконструкцией и ремонтными работами было охвачено 10 тыс. км автодорог республиканского и местного значения.
Из них - 3,6 тыс. км дорог республиканского значения:
- Талдыкорган-Усть-Каменогорск
- Караганда-Балхаш-Бурылбайтал-Курты-Капшагай
- Актобе-Атырау-Астрахань
- Калбатау-Майкапшагай
- Ушарал-Достык
- Узынагаш-Отар
- Мерке-Бурылбайтал
- Костанай-Денисовка
Стоит отметить, что в строительный сезон на проектах было задействовано 200 тысяч человек и 12 тысяч единиц дорожно-строительной техники.
По итогам года открыто движение на 2248 км автодорог I-II категории, с увеличением прочности дорог. Обеспечено надежное транспортное сообщение с охватом порядка 120 близлежащих населенных пунктов, построено 6 обходов крупных населенных пунктов, увеличены транспортные и транзитные перевозки в 2,5 раза.
При этом казахстанское содержание в дорожном строительстве составило более 90%.
Для развития придорожного сервиса запущено 71 комплексов придорожного обслуживания, с включением полного сервиса придорожных услуг: кемпинги, мотели, АЗС, СТО, пункты питания и торговли и так далее.
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