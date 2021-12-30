+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Итоги 2021 года: 10 тысяч км дорог было охвачено строительством и ремонтом в РК

30 Декабря 2021 14:10
Поделиться:
Итоги 2021 года: 10 тысяч км дорог было охвачено строительством и ремонтом в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития подвели итоги реализации автодорожных проектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Новости по теме
Какие обращения поступали в адрес омбудсмена по правам человека в 2021 году
Награждены лучшие спортсмены и спортивные работники столицы Победа Рухии на «Славянском базаре», «Грэмми» Иманбека, выступление Димаша на инаугурации Президента США – музыкальные итоги года Сделать регион центром проведения международных спортивных соревнований намерен аким СКО

Строительством, реконструкцией и ремонтными работами было охвачено 10 тыс. км автодорог республиканского и местного значения.

Из них - 3,6 тыс. км дорог республиканского значения:

- Талдыкорган-Усть-Каменогорск

- Караганда-Балхаш-Бурылбайтал-Курты-Капшагай

- Актобе-Атырау-Астрахань

- Калбатау-Майкапшагай

- Ушарал-Достык

- Узынагаш-Отар

- Мерке-Бурылбайтал

- Костанай-Денисовка

Стоит отметить, что в строительный сезон на проектах было задействовано 200 тысяч человек и 12 тысяч единиц дорожно-строительной техники.

По итогам года открыто движение на 2248 км автодорог I-II категории, с увеличением прочности дорог. Обеспечено надежное транспортное сообщение с охватом порядка 120 близлежащих населенных пунктов, построено 6 обходов крупных населенных пунктов, увеличены транспортные и транзитные перевозки в 2,5 раза.

При этом казахстанское содержание в дорожном строительстве составило более 90%.

Для развития придорожного сервиса запущено 71 комплексов придорожного обслуживания, с включением полного сервиса придорожных услуг: кемпинги, мотели, АЗС, СТО, пункты питания и торговли и так далее.


Подписывайтесь на наш канал:

#Строительство   #Дороги   #МИИР РК   #Итоги 2021 года  
Поделиться:
Новости по теме
Какие обращения поступали в адрес омбудсмена по правам человека в 2021 году
Награждены лучшие спортсмены и спортивные работники столицы
Победа Рухии на «Славянском базаре», «Грэмми» Иманбека, выступление Димаша на инаугурации Президента США – музыкальные итоги года
Сделать регион центром проведения международных спортивных соревнований намерен аким СКО
Популярное
1 За сутки в Казахстане выявлено 440 заболевших коронавирусом
2 Президент РК подписал Закон по вопросу отмены смертной казни
3 В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 30 декабря
4 Разработчики вакцины QazVac направили полученную госпремию на благотворительность
5 На что направлен Закон по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности
6 Нурсерик Шарипов избран на должность судьи Верховного Суда РК
Читайте также
Победа Рухии на «Славянском базаре», «Грэмми» Иманбека, выступление Димаша на инаугурации Президента США – музыкальные итоги года
Итоги работы Сената за 2021 год подвел Маулен Ашимбаев
За сутки в Казахстане выявлено 440 заболевших коронавирусом
Президент РК подписал Закон по вопросу отмены смертной казни
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 30 декабря
Разработчики вакцины QazVac направили полученную госпремию на благотворительность
На что направлен Закон по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности
Нурсерик Шарипов избран на должность судьи Верховного Суда РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив