Итоги 2018 года за одну минуту - Телерадиокомплекс Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Итоги 2018 года подвел Телерадиокомплекс Президента РК, передает МИА «Казинформ».

«Согласитесь, год был насыщенный на значимые события. Предлагаем посмотреть отбор видео самых важных мероприятий страны. В этом ролике мы попытались собрать их вместе и уместить в одной минуте, - говорится на странице Facebook Телерадиокомплекса Президента РК. - Мы вам желаем, чтобы следующий год был так же насыщенным на позитивные события и радостным».