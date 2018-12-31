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Итоги 2018 года за одну минуту - Телерадиокомплекс Президента РК
31 Декабря 2018 21:33 134
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Итоги 2018 года подвел Телерадиокомплекс Президента РК, передает МИА «Казинформ».
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«Согласитесь, год был насыщенный на значимые события. Предлагаем посмотреть отбор видео самых важных мероприятий страны. В этом ролике мы попытались собрать их вместе и уместить в одной минуте, - говорится на странице Facebook Телерадиокомплекса Президента РК. - Мы вам желаем, чтобы следующий год был так же насыщенным на позитивные события и радостным».
Ключевые слова: Президент Казахстана, СМИ, Астана,
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