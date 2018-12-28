Итоги 2018 года: 10 главных мировых событий по версии Казинформа

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Каким останется в памяти прошедший год? МИА «Казинформ» представляет десять главных событий и процессов, волновавших мировую общественность в 2018 году.

«Корейская весна»

27 апреля на южнокорейской стороне пограничного пункта Пханмунджом президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. Эти переговоры стали первой встречей на высшем уровне между Югом и Севером за более чем 10 лет. Лидеры двух стран подписали совместную Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении двух государств. Они подтвердили, что их общей целью является денуклеаризация Корейского полуострова.

Мун Чжэ Ин сравнил итоги переговоров с приходом на Корейский полуостров «настоящей весны, которую все так долго ждали», а Ким Чен Ын оценил результаты саммита, как «начало новой главы истории Кореи».





24 мая КНДР демонтировала полигон ядерных испытаний Пхунгери в присутствии международной группы журналистов, а уже 26 мая Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились во второй раз - теперь на северокорейской стороне пункта Пханмунджом. Они обсудили реализацию согласованной ранее мирной декларации и подготовку саммита США-КНДР.

12 июня в Сингапуре Ким Чен Ын провел переговоры с Дональдом Трампом, что стало первой в истории встречей руководителей КНДР и США. По итогам саммита лидеры подписали совместное заявление, в котором Вашингтон обещает предоставить Пхеньяну гарантии безопасности за отказ от ядерной программы, а КНДР - подтверждает готовность работать в целях полной денуклеаризации Корейского полуострова. В документе отмечено стремление сторон к построению новых двусторонних отношений во имя мира и процветания, объединению усилий в целях создания постоянного и стабильного мира на Корейском полуострове, а также необходимость скорейшей передачи США останков американских солдат, погибших в ходе Корейской войны 1950-53 годов.

Мир вздохнул с облегченим, поскольку еще несколько месяцев назад Д.Трамп и Ким Чен Ын обменивались взаимными оскорблениями и грозили друг другу ядерной войной.

18-20 сентября в Пхеньяне состоялся третий саммит лидеров КНДР и Южной Кореи, на котором они договорились о дальнейших шагах по сближению и подписали декларацию, предусматривающую снижение военной напряженности на Корейском полуострове и развитие двусторонних обменов.

Страны решили направить совместную заявку на проведение Олимпиады 2032 года и сформировать единую команду к Олимпийским играм 2020 года в Токио. По приглашению южнокорейского президента Ким Чен Ын пообещал посетить Сеул, что будет впервые в истории.

Особую посредническую роль в урегулировании ситуации вокруг северокорейской ядерной программы играет Китай - с конца марта, до и после саммита КНДР-США в Сингапуре северокорейский лидер трижды встречался с председателем КНР Си Цзиньпином.

Так, 26-27 марта Ким Чен Ын впервые за 6 лет совершил свой первый зарубежный визит, посетив Пекин, о чем мировой обществености стало известно уже после завершения поездки. На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином северокорейский лидер подчеркнул, что КНДР рассчитывает на расширение стратегических контактов с Китаем в ходе процесса денуклеаризации Корейского полуострова, а Си Цзиньпин отметил, что Китай продолжит играть свою конструктивную роль по северокорейской ядерной проблеме и работать со всеми сторонами.

Тесная координация действий Пхеньяна с Пекином проявилась и по итогам последующих поездок северокорейского лидера в Китай: 7-8 мая он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в городе Далянь северо-восточной провинции Ляонин, а 19 июня провел переговоры с китайским лидером в самом Пекине.

Торговые войны

Одним из сильных потрясений для мировой экономики в этом году стала политика торгового протекционизма президента США Д. Трампа, которая привела к торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира - Соединенными Штатами и Китаем.

22 января Д. Трамп объявил о повышении пошлин на солнечные батареи (до 30%) и стиральные машины (20%). Эта мера ударила по Китаю, производящему 65% солнечных панелей в мире, а также Мексике и Южной Корее, экспортирующим в США стиральные машины.

В начале марта Д.Трамп подписал распоряжение о введении тарифов на ввоз в США стали (25%) и алюминия (10%), что, в первую очередь, коснулось крупнейшего производителя этих металлов - Китая. От тарифных барьеров были освобождены Канада и Мексика. Позднее введение пошлин было приостановлено и в отношении Южной Кореи, Аргентины, Бразилии, Австралии и Евросоюза (после завершения отсрочки к началу июня Еврокомиссия в качестве ответной меры ввела 25%-ные пошлины на традиционные американские товары общим объемом 2,8 миллиарда евро в год: джинсы, бурбон, мотоциклы, апельсиновый сок, арахисовое масло и др.).

Пекин отреагировал на решение Вашингтона направлением иска во Всемирную торговую организацию и объявлением о планах введения со 2 апреля повышенных пошлин на 128 товаров из США на сумму около 3 млрд долларов, в том числе 15% на фрукты и производимые из них продукты, 25% - на свинину и продукцию из нее, составляющие около трети всего импорта из Соединенных Штатов в денежном эквиваленте. В список также попали орехи, вино, стальные трубы, алюминиевый лом и другие наименования товаров.

22 марта президент США подписал меморандум о введении 25%-ных тарифов на более чем 100 видов товаров из Китая, включая электронику и одежду, общей стоимостью в 60 млрд долларов. «Наш торговый дефицит с Китаем, по разным оценкам, составляет от 375 млрд до 504 млрд долларов. Мы имеем ситуацию с колоссальной кражей интеллектуальной собственности, соответствующей сотням миллиардов долларов», - заявил Д.Трамп перед подписанием меморандума. Он поручил в течение 60 дней разработать ограничения на инвестиции китайских компаний в бизнес для защиты американских технологий.

После этого США и Китай стали поочередно предъявлять друг другу угрозы со списком товаров, на которые могут быть подняты импортные пошлины.

18 мая Китай предложил США пакет мер для сокращения дефицита торгового баланса на 200 млрд долларов путем увеличения закупа американских товаров. Министр финансов США Стивен Мнючин заявил, что «мы прекращаем войну», однако 29 мая Белый дом объявил о планах введения повышенного тарифа на китайские товары с «промышленно значимыми технологиями».

Последующие переговоры и взаимные угрозы не принесли результатов и стороны перешли к практическим шагам - 6 июля и 23 августа США ввели пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары общей стоимостью 50 млрд долларов. Китай ответил зеркальными мерами.

В сентябре появились новые американские пошлины в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард неоднократно призывала снять напряженность в мировой торговле и снизить пошлины, поскольку эти действия негативно влияют на мировой ВВП. По ее словам, при худшем сценарии пошлины могут привести к снижению глобального ВВП на 0,5%.

«Наибольшая угроза для роста мировой экономики в краткосрочной перспективе связана с риском дальнейшей эскалации торговых конфликтов, что негативно скажется на уверенности, ценах на активы, инвестициях и росте», - говорила К. Лагард в сентябре. Некоторые аналитики провели и такие расчеты, согласно которым торговое противостостояние США с КНР приведет к снижению мирового экономического роста по итогам будущего 2019 года на 1,6 процентных показателя. По подсчетам агентства Bloomberg, полномасштабная торговая война может обойтись миру в 470 млрд долларов к 2020 году.

В конце концов итоги переговоров Д. Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в начале декабря па полях саммита G20 в Буэнос-Айресе привели к перемирию в торговой войне двух крупнейших экономик мира. Стороны договорились, что США не будут поднимать с 10% до 25% пошлины на импорт китайских товаров общей стоимостью 200 миллиардов долларов в год. Китай же согласился одобрить сделку по закупу процессоров и компонентов для мобильных устройств Qualcomm. В Вашингтоне пояснили, что о полном отказе от повышения пошлин на импорт китайских товаров пока речи не идет - мера просто отложена на три месяца. Предполагается, что за этот период США и Китай успеют перемотреть структуру своего торгового партнерства, в том числе и в вопросах технологий и интеллектуальной собственности, заключив торговое соглашение.





Казалось бы, мир вздохнул с облегчением, но, как стало известно позднее, в день проведения встречи Д.Трампа с Си Цзиньпином в канадском городе Ванкувер по запросу США была задержана финансовый директор китайской компании «Huawei» Мэн Ваньчжоу. Вашингтон требует ее экстрадиции и обвиняет в нарушении американских санкций против Ирана, которые были введены после выхода США из ядерной сделки с Тегераном.

11 декабря Ванчжоу освободили под залог, но ей по-прежнему грозит экстрадиция в США. В качестве ответной меры в Китае задержали трех канадцев по обвинению в нанесении ущерба национальной безопасности КНР.

Судя по развитию событий, многие эксперты прогнозируют, что противоречия между Соединенными Штатами и Китаем будут обостряться и в 2019 году, что привнесет нестабильность в глобальные экономические и геополитические процессы.

Выход США из ядерной сделки с Ираном

8 мая Д. Трамп объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе - «Совместного всеобъемлющего плана действий» (СВПД), который был принят в июле 2015 года Ираном, США, Россией, Китаем, Франкцией, Великобританией и Германией. Президент США подписал документ о возобновлении через 180 дней американских санкций в отношении энергетического, банковского и других секторов экономики Ирана. Он заявил, что с момента принятия СВПД Иран увеличил свой военный бюджет на 40%, начал создавать баллистические ракеты с ядерными боеголовками, а размороженные в результате снятия санкций средства использовал для поддержки терроризма.

Несмотря на опасения мировой общественности о том, что в ответ на американские действия Тегеран реанимирует свою ядерную программу, президент ИРИ Хасан Рухани заявил о намерении придерживаться сделки с остальными участниками соглашения, но предупредил, что в случае ее отмены Иран может возобновить обогащение урана без всяких ограничений. Германия, Великобритания, Франция, Россия и Китай выразили сожаление решением США и свою привеженность сохранить соглашение. Израиль, изначально выступавший против соглашения с Ираном, а также ОАЭ поддержали выход из него США.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с решением США выйти из ядерной сделки с Ираном и начать восстановление американских санкций. Он отметил, что СВПД является важнейшим достижением в сфере нераспространения ядерного оружия и дипломатии, а также вносит важный вклад в обеспечение регионального и международного мира и безопасности.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини выразила серьезное беспокойство решением США, подчеркнув, что ядерная сделка с Ираном является кульминацией 12-летней дипломатической работы.

10 июня Президент РК Нурсултан Назарбаев на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском городе Циндао подчеркнул, что Казахстан выступает за неукоснительное соблюдение СВПД.





«Казахстан последовательно поддерживал и вносил свой вклад в заключение соглашения по иранской ядерной программе, поэтому мы абсолютно привержены сохранению и дальнейшему неукоснительному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий», - заявил Глава государства.

13 ноября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало доклад, согласно которому Иран сохраняет свою ядерную программу в рамках ограничений, установленных СВПД, несмотря на выход США из него.

12 декабря постоянный представитель РК при ООН Кайрат Умаров, выступая на открытом заседании Совета Безопасности ООН, вновь выразил поддержку СВПД и выступил за его дальнейшую реализацию, как об этом говорилось в политическом обращении Н.Назарбаева к СБ ООН.





Дипломат обратил внимание на законные интересы Казахстана в развитии активного партнерства со всеми странами региона с учетом своего географического положения и транзитного потенциала. Было отмечено значительное оживление торгово-экономического сотрудничества и развития в регионе благодаря реализации СВПД.

«Казахстан завершает свою работу в Совете Безопасности с надеждой, что Совместный всеобъемлющий план действий и резолюция 2231 будут и в дальнейшем вносить свой вклад в укрепление режима нераспространения и обеспечение стабильности и мира в регионе», - добавил К.Умаров.





Напомним, что по инициативе Президента РК Н.Назарбаева в 2013 году в Алматы были проведены два раунда переговоров по иранской ядерной программе, которые способствовали возобновлению переговоров «группы шести» и Ирана, и в итоге заключению СВПД.

27 декабря 2015 года, в координации с «группой шести», Ираном, МАГАТЭ и соответствующими структурами СБ ООН, АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» поставила Ирану 60 метрических тонн природного урана на коммерческих условиях в качестве оговоренной в СВПД компенсации за вывоз из этой страны низкообогащенного урана.

Знаковые электоральные процессы

В этом году в России, Китае, США, Германии и других странах прошли электоральные кампании, которые определили их развитие не только на ближайшие 5-6 лет, но и на десятилетия вперед.

18 марта в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий президент Владимир Путин, получивший 76,69% голосов избирателей. Его оппонентами в борьбе за пост главы государства выступили Владимир Грудинин (КПРФ, набрал 11,77% голосов), Владимир Жириновский (ЛДПР, 5,65%), Ксения Собчак («Гражданская инициатива», 1,68%), Григорий Явлинский («Яблоко», 1,05%), Борис Титов (Партия роста, 0,76%), Максим Сурайкин («Коммунисты России», 0,68%), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз», 0,65%).

В выборах приняли участие 67,54% от общего количества избирателей, включенных в списки.

17 марта депутаты исторической первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР еще на один пятилетний срок.



Судьбносный характер нынешней сессии ВСНП заключается в том, что на ней были приняты поправки к конституции КНР, оптимизирована структура правительства, создано новое антикоррупционное суперведомство - Национальная комиссия по надзору. В Основной закон КНР включены идеи и имя Си Цзиньпина, наряду с Дэн Сяопином и Мао Цзэдуном. Одной из ключевых поправок, которая поменяет ход истории, стало снятие ограничения для председателя и заместителя председателя КНР занимать свои должности более двух сроков подряд. Это дает возможность лидеру КНР Си Цзиньпину возглавлять страну и после 2023 года, когда истечет второй срок его председательства.

Большое значение нынешней сессии ВСНП и сессии Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) также придавалось в связи с исполнением в этом году 40 лет с момента начала проведения политики реформ и открытости в Китае и 5 лет инициативы «Один пояс, один путь».

19 апреля Национальная ассамблея Кубы избрала председателем Госсовета Мигеля Диаса-Канеля. Он сменит на этом посту 86-летнего Рауля Кастро, правившего страной с 2008 года. С уходом Рауля завершилась 59-летняя история руководства острова семьей Кастро, которая началась, когда его брат Фидель возглавил Кубу после победы революции. В то же время Р.Кастро до 2021 года будет оставаться главой Компартии Кубы.

При Р. Кастро Куба стала более прагматичной, чем во времена правления Фиделя, выстраивать отношения с другими странами и принимать более активное участие во внешней политике, в т.ч. с Казахстаном. Курс на расширение торгово-экономического взаимодействия, контактов в области образования, культуры, спорта, здравоохранения, фармацевтики и биотехнологий, сельского хозяйства был заложен во время официального визита Президента РК Н.Назарбаева на Кубу в начале апреля 2016 года.

24 июня в Турции досрочно прошли первые после конституционной реформы, совмещенные президентские и парламентские выборы. Победителем на выборах главы государства стал действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (от правящей Партии справедливости и развития) с результатом 52,59% голосов избирателей. Его основной соперник Мухаррем Индже (от оппозиционной Народно-республиканской партии) набрал 30,64%, Селахаттин Демирташ (от прокурдской Партии демократии народов) - 8,40%, Мераль Акшенер (от «Хорошей партии») - 7,29%, Темель Карамоллаоглу (от «Партии счастья») - 0,89%, Догу Перинчек (от партии «Родина») - 0,20%.

На парламентских выборах победила правящая Партия справедливости и развития, набрав 42,56% и получив 295 из 600 мест в парламенте. Националистическая Партия национального движения набрала 11,10% и получила 49 мест. Таким образом, объединяющий их Народный альянс получил 53,66% голосов и 344 места в парламенте.

Основная оппозиционная Народно-республиканская партия набрала 22,65%, получив 146 места в парламенте, «Хорошая партия» - 9,96% и 43 места, «Партия счастья» - 1,34%, объединяющий их Национальный альянс - 33,70% и 189 мест. В парламент также прошла прокурдская Партия демократии народов - 11,70% голосов и 67 мест.

После выборов вступили в силу положения о президентской системе правления, принятые на референдуме в апреле 2017 года. Согласно новой редакции конституции, Р.Эрдоган может находиться у власти еще два пятилетних срока, то есть до 2028 года.

6 ноября в США прошли промежуточные выборы, которые проводятся в середине срока действующего президента. На них американцы переизбрали треть состава сената - 35 мест из 100, всю палату представителей - 435 мест, губернаторов 36 штатов и 3 территорий, мэра округа Колумбия и 87 из 99 верхних и нижних палат законодательных собраний штатов.

По итогам выборов демократы получили большинство в нижней палате, а республиканцы сохранили преимущество в сенате. Д.Трамп назвал результаты голосования «огромным успехом». Между тем эксперты считают, что теперь американскому лидеру будет сложнее найти общий язык с конгрессом. Аналитики уверены, что Демократическая партия не даст главе Белого дома выполнить предвыборные обещания, чтобы ослабить его позиции перед президентскими выборами 2020 года. В то же время специалисты полагают, что процедура импичмента, о которой часто говорили демократы, запущена не будет.

8 декабря 56-летняя Аннегрет Крамп-Карренбауэр избрана председателем Христианско-демократического союза (ХДС) вместо канцлера Германии Ангелы Меркель, которая возглавляла партию 18 лет.

На пост руководителя ХДС также претендовали бывший член бундестага Фридрих Мерц и министр здравоохранения Йенс Шпан. Смена руководителя ХДС не означает автоматической смены Меркель на посту канцлера Германии.

Ангела Меркель, объявив в конце октября, после неудач ХДС на выборах в Баварии и Гессене, о намерении покинуть пост главы партии, одновременно заявила, что планирует остаться канцлером до конца парламентского срока, то есть до осени 2021 года. Аннегрет Крамп-Карренбауэр или АКК, как ее называют немцы, - выдвиженка самой Меркель, и, по мнению большинства немецких аналитиков, будет лояльна канцлеру, даже возглавив партию.

Прогресс Астанинского процесса в урегулировании сирийского кризиса

Технически в рамках Астанинского процесса в этом году состоялось три встречи. Однако десятый раунд переговоров, на котором обсуждалось возвращение беженцев на родину, прошел в российском курортном городе Сочи в июле.

16 марта на встрече Президента Казахстана Н.Назарбаева с министрами иностранных дел стран-гарантов Астанинского процесса по Сирии (России, Турции и Ирана) обсуждены результаты и перспективы переговоров по разрешению конфликта в Сирии в формате Астанинской площадки.

«Сирийский кризис остается актуальным как для нас, так и для всего региона. Четыреста тысяч человек погибли, в том числе дети, женщины и пожилые люди. Конфликт создал общую неблагоприятную обстановку во всем регионе. Тем не менее, Астанинский процесс вселил надежду в скорейшее прекращение войны и кровопролития в Сирии. Астанинские переговоры активизировали Женевский процесс», - сказал Глава государства.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что переговоры в Астане способствовали поиску путей урегулирования сирийского конфликта.

«Астана дала старт процессу, который признан всеми. Главное то, что Астанинская площадка стимулировала усилия в рамках сирийского урегулирования по всем направлениям. Это и борьба с террористами, и создание зон деэскалации, где режим прекращения боевых действий позволил существенно снизить уровень насилия. Кроме того, это и более эффективное решение гуманитарных вопросов», - сказал он.

Министры иностранных дел Турции - Мевлют Чавушоглу и Ирана - Мохаммад Джавад Зариф также дали высокую оценку эффективности Астанинского процесса в урегулировании кризиса в Сирии.

24 ноября в Астане завершился одиннадцатый раунд переговоров по Сирии. Выступая на пленарном заседании от лица принимающей стороны министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов отметил, что объединенные усилия стран-гарантов Астанинского процесса и их ответственный подход, несомненно, найдут свое решение в осуществлении важных договоров и разрешении сирийского кризиса.

«Жизнь мирных жителей во многих регионах возвращается в нормальное русло. Длительная гражданская сирийская война прошла свой пик, и контуры жизни становятся все более заметными. Доказательства - в сокращении масштабов и интенсивности боевых действий», - сказал казахстанский дипломат.





В свою очередь, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев назвал Астанинский процесс единственным эффективным механизмом, который позволяет принимать взвешенные и правильные решения. Он подчеркнул, что именно астанинский формат позволил ввести режим прекращения боевых действий на территории Сирии, создать зоны деэскалации, а затем и успешно закрыть три зоны деэскалации, восстановив там нормальную жизнь.

19 декабря президент США Д.Трамп объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (ДАИШ) в Сирии и начале вывода американских войск из арабской республики. Позднее он заявил, что об остатках террористической группировки в Сирии должны позаботиться другие страны региона, в том числе Турция. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ДАИШ не означает прекращения существования коалиции.

В уходящем году истекают полномочия спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана Де Мистуры. С 1 января 2019 года его должность займет норвежский дипломат Гейр Педерсон.

Принятие «Конституции Каспийского моря»

12 августа в Актау лидеры пяти стран - Казахстана, России, Азербайджана, Ирана и Туркменистана - по итогам 5-го саммита Прикаспийских государств подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась более 20 лет.



Согласно документу, у Каспийского моря будет особый правовой статус - к нему не применимы как положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, так и принципы, используемые в отношении соседей по трансграничным озерам. На секторы, как это делается соседями по морям, разграничивается только дно моря. Суверенитет в отношении водной толщи устанавливается на основании принципа, что это озеро.

По конвенции, акватория Каспийского моря делится на внутренние и территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство. Размер территориальных вод равен 15 морским милям, их внешняя граница приобретает статус государственной. К территориальным водам примыкает 10-мильная рыболовная зона, в своей зоне каждая страна обладает исключительным правом на промысел. Прикаспийские государства сами будут определять допустимый улов рыбы и других биологических ресурсов в Каспийском море и, исходя из этого, распределять его на национальные квоты.

За пределами рыболовных зон сохраняется общее водное пространство. Вне морских государственных границ будет действовать свобода мореплавания для судов под флагами прибрежных стран.

Дно и недра страны поделят между собой путем заключения двусторонних соглашений. Страны «каспийской пятерки» имеют право сооружать, а также регулировать создание и использование искусственных островов в Каспийском море, зоны безопасности которых не будут простираться более чем на 500 метров, отмеряемых от каждой точки внешнего края таких искусственных островов, установок и сооружений. Конвенция запрещает деятельность, которая наносит ущерб биологическому разнообразию Каспийского моря, стороны несут ответственность за ущерб. Документ также закрепляет положения о запрете присутствия на Каспии вооруженных сил третьих стран.

Таким образом, все пять прикаспийских государств достигли консолидированного подхода в отношении судоходства, в вопросах прокладки подводных трубопроводов и других ключевых моментов. Создание надежной правовой основы послужит расширению сотрудничества всех пяти прибрежных государств в инвестиционной, торгово-экономической, транспортной и других сферах.





Протесты, беспорядки и теракт во Франции

17 ноября во Франции начались массовые акции протеста населения против роста цен на автомобильное топливо. Участники манифестаций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов, в связи с чем движение получило название «желтые жилеты». Время от времени эти манифестации перерастают в массовые погромы. Так, в Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Нанте, Тулузе и других городах демонстрации сопровождались столкновениями с полицией, отмечаются многочисленные факты грабежей и вандализма. К примеру, в Париже осквернены Триумфальная арка, здание Пантеона, где захоронены останки выдающихся деятелей Франции с конца XVIII века, и дворец Отель-де-Виль, в котором расположена столичная мэрия.

Число принявших участие в акциях протеста превысило 125 тыс. человек. В ходе столкновений в Париже пострадали, по меньшей мере, 135 человек.



Всего по стране на улицы было выведено почти 90 тысяч полицейских и военнослужащих. Задержаны тысячи протестующих, двое осуждены на год тюремного заключения. 10 человек погибло в ходе беспорядков.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 10 декабря в телеобращении к нации объявил о чрезвычайном экономическом положении страны и призвал прекратить беспорядки, наметив ряд мер по улучшению социально-экономического положения населения. Он заявил, что со следующего года во Франции на 100 евро будет увеличена минимальная заработная плата, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов. Он призвал граждан не прибегать к насилию, нападениям на полицейских, а также нанесению ущерба магазинам и общественным учреждениям.

Очередным шоком для французской общественности стал теракт вечером 11 декабря в Страсбурге, где вооруженный оружием мужчина устроил стрельбу вблизи рождественской ярмарки. В результате 5 человек погибли, 11 получили ранения. В этой связи власти объявили наивысший уровень террористической угрозы в стране и начали операцию «Часовой» (Sentinelle).

12 декабря объявлен днем траура по погибшим. Полиция в короткие сроки установила личность нападавшего, им оказался 29-летний Шекатт Шариф, уроженец Страсбурга арабского происхождения, который находился в реестре лиц радикальных взглядов и подозреваемых в угрозе государственной безопасности. Он скрылся, но был найден и уничтожен полицией спустя два дня. Ответственность за нападение взяла на себя ДАИШ.

Чемпионат мира по футболу

С 14 июня по 15 июля в России прошел 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА. В этом соревновании приняли участие 32 лучшие национальные сборные мира. Проведение первенства организовано на 12 стадионах в 11 городах, в числе которых Москва, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов, Самара, Санкт-Петербург, Саранск и Сочи.

Церемонию открытия мундиаля на стадионе «Лужники» посетил и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Победителем турнира стала сборная команда Франции, которая в финале переиграла Хорватию со счетом 4:2. Хозяева чемпионата дошли до стадии 1/4 финала, в которой проиграли хорватам в серии послематчевых пенальти. Однако это достижение стало самым значимым для российской команды за прошедшие более чем 20 лет.



Официальными вещателями на территории Казахстана ЧМ-2018 выступили телеканалы Qazaqstan и Qazsport.

Мундиаль 2022 года пройдет в Катаре.

Зимняя Олимпиада в Пхенчхане

Помимо ЧМ-2018 по футболу, в мире спорта в этом году состоялось еще одно знаковое событие - XXIII Зимние Олимпийские игры. Соревнования проходили с 9 по 25 февраля в уезде Пхенчхан в Южной Корее с рекордным количеством участников - 2925 спортсменов из 92 стран. За 16 дней среди них было разыграно 102 комплекта медалей в 15 видах спорта.



Обладателями медалей стали атлеты, представляющие 30 стран. Выиграла Олимпиаду сборная Норвегии с 39 медалями (14 золотых, 14 серебряных, 11 бронзовых), в заключительный день она благодаря победе в лыжном масс-старте опередила Германию, у которой 31 медаль (14-10-7).

Сборная Казахстана в составе 46 спортсменов в девяти видах спорта (биатлон, конькобежный спорт, фигурное катание, лыжные гонки, шорт-трек, фристайл, прыжки на лыжах с трамплина, горнолыжный спорт и санный спорт) сумела завоевать лишь одну медаль - в могуле бронзовой призеркой стала фристайлистка Юлия Галышева. В предпоследний день соревнований у Казахстана был еще один реальный шанс пополнить копилку - лыжник Алексей Полторанин считался одним из главных фаворитов в борьбе за «золото» масс-старта, однако в итоге он стал лишь 15-м.





В итоге в общекомандном медальном зачете казахстанская команда разделила 28-е место с Латвией и Лихтенштейном - у них также по «бронзе». Это худший результат для страны на Зимних Олимпиадах, на которых у нее были медали: на Олимпиаде-2014 в Сочи у Казахстана была бронза, однако итоговое место в медальном зачете было чуть выше - 25-е, на Олимпиаде-2010 в Ванкувере - серебро и 26-я итоговая позиция. На Зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году и в Турине в 2006-м отечественные спортсмены наград не выиграли. Лучшим же результатом Казахстана является выступление на Олимпиаде-1994 в норвежском городе Лиллехаммере - золото и два серебра и итоговое 12-е место.





Сближение стран Центральной Азии

2018 год стал прорывным для сотрудничества государств Центральной Азии. 15 марта в Астане состоялась «встреча десятилетия» глав государств Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов находился с визитом в ОАЭ, поэтому Туркменистан на встрече представляла спикер парламента Акджа Нурбердыева.





Историческое значение консультативного саммита заключается в том, что лидеры стран Центральной Азии впервые за последние 13 лет собрались вместе без представителей внерегиональных государств. Раньше трендовое словосочетание «Большая пятерка» сложно было бы применить по отношению к странам Центральной Азии. Не было пятистороннего формата работы. Но теперь главы государств решили наверстать это упущение. Преимущества такой диалоговой площадки, которая создана по инициативе Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, объяснил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Преимущество таких встреч для наших народов очевидно. Во-первых, объединение потенциала наших государств выгодно для всех народов, проживающих здесь. Во-вторых, увеличение объема внутрирегиональной торговли и взаимодополняемой экономики - это выгодно. В-третьих, укрепление региональной безопасности беспокоит всех нас. В-четвертых, это сближение народов нашего региона, тесно связанных исторически, этнически и культурно. В целом, мировая практика и региональная кооперация показывает, что это служит народам», - отметил Глава государства.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы регионального сотрудничества и впервые вместе поздравили народы Центральной Азии с праздником Наурыз, приняв совместное заявление. Следующие консультации лидеры решили провести в марте 2019 года в Ташкенте.





22 июля в кыргызской Чолпон-Ате проведена встреча министров иностранных дел государств Центральной Азии (Туркменистан был представлен на уровне заместителя министра иностранных дел). Стороны обсудили вопросы регионального сотрудничества в сфере безопасности, энергетики, транспортно-логистического, торгового и культурно-гуманитарного сотрудничества.

24 августа в туристической зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспийского моря президенты Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана (в качестве почетного гостя) приняли участие в саммите стран-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА). На саммите были представлены совместные программы по улучшению экологии Аральского моря в условиях глобального изменения климата, а также подписано коммюнике. Саммит стал знаковым, поскольку в последний раз президенты государств-учредителей МФСА встречались в 2009 году в Алматы.

Наряду с тенденцией укрепления сотрудничества в пятистороннем формате, значительно улучшились и контакты на двустороннем уровне между государствами Центральной Азии. К примеру, 2018 год можно назвать особенно прорывным в отношениях Казахстана с Узбекистаном и Кыргызстаном.

Большим и общим успехом для всей Центральной Азии стало и двухлетнее непостоянное членство Казахстана в Совете Безопасности ООН, в том числе председательство РК в этой структуре в январе этого года.